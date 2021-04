Erreurs de repêchage de la NFL? Voici 10 choix douteux de première ronde en 2021

Le moyen le plus simple de briser le consensus dans le repêchage de la NFL est de simplement laisser les choix commencer à arriver.

Bien que certaines sagesses dominantes persistent tout au long du processus de pré-ébauche, certaines notions populaires sont rapidement remises en question lorsque les équipes font des choix inattendus qui ne correspondent pas à ce que les fans, les médias et d’autres organisations pourraient faire. Beaucoup de ces décisions s’avèrent finalement utiles au fil du temps. Mais certains choix ne se déroulent jamais tout à fait et semblent incertains, même sans le recul.

Le repêchage de cette année avait beaucoup de drame, même si peu des premiers choix étaient massivement surprenants. Pourtant, ces 10 choix se sont démarqués comme les plus discutables du premier tour de jeudi:

N ° 3 – Trey Lance, QB, État du Dakota du Nord (49ers de San Francisco)

Il n’y avait presque aucun moyen pour les 49ers d’éviter le placement sur cette liste après avoir échangé trois choix de premier tour et une sélection de troisième tour pour passer à cette fente pour un quart-arrière. Alors que la sélection de Mac Jones aurait soulevé plus de questions sur l’attention de San Francisco, le choix de Lance laisse ses propres éléments non résolus.

Le signaleur de 6-4 et 224 livres est une menace sublimement talentueuse derrière le centre, affichant une facilité à déboucher des frappes profondes et à gronder à travers les défenses en tant que coureur. Mais son manque d’expérience – seulement 17 débuts de carrière – venant du niveau de la subdivision du championnat de football a laissé Lance avec des problèmes de précision et d’anticipation.

Kyle Shanahan et John Lynch font preuve du soin nécessaire pour amener leur nouvel élève vedette au bon rythme. Alors que Lance entre dans un scénario extrêmement favorable et peut corriger ses problèmes sous la tutelle du personnel de San Francisco, il devra faire des progrès importants avant de pouvoir être un partant stable. Et étant donné le coût du déménagement à cet endroit, tout ce qui n’est pas le jeu de haut niveau attirera un examen minutieux.

N ° 8 – Jaycee Horn, CB, Caroline du Sud (Panthers de la Caroline)

À part Lance, Horn a peut-être été la plus grande surprise du top 10. Les Panthers en ont clairement marre d’être bousculés par Mike Evans, Julio Jones et Michael Thomas dans la NFC Sud, et le Horn physique pourrait permettre le l’équipe pour passer à l’utilisation d’une plus grande couverture des hommes.

Mais avec le quart-arrière de l’Ohio State Justin Fields au tableau, il est difficile de comprendre pourquoi l’équipe s’est sentie suffisamment confiante pour faire les choses avec Sam Darnold derrière le centre. Bien que Carolina ne soit pas mariée à l’ancien appelant du signal des New York Jets, Matt Rhule et le directeur général de première année Scott Fitterer pourraient revenir sur cette décision avec regret s’ils revenaient sur le marché pour un passeur dans un proche avenir. Et bien que Horn ait l’athlétisme pour être un demi de coin verrouillé, son approche accrocheuse pourrait entraîner de nombreuses pénalités.

N ° 14 – Alijah Vera-Tucker, G, USC (Jets de New York)

Bloqueur stable et fiable, Vera-Tucker a un plancher beaucoup plus élevé que la plupart des autres joueurs de cette liste. Le problème pour les Jets réside dans le prix – deux choix de troisième ronde pour les Vikings du Minnesota – payé pour passer du n ° 23 au n ° 14 pour le sélectionner.

Bien que le GM Joe Douglas ait un stock d’actifs en ébauche, les épuiser même un peu pour passer à une position non premium semble peu judicieux. Fournir au nouveau quart-arrière Zach Wilson une protection suffisante est une décision judicieuse, mais Douglas devra maintenant faire face à une pression encore plus forte pour trouver des gemmes de milieu et de fin de ronde afin de fortifier un alignement tacheté.

N ° 15 – Mac Jones, QB, Alabama (Patriots de la Nouvelle-Angleterre)

L’appariement semble presque trop naturel: un élève de Nick Saban atterrit avec Bill Belichick et est chargé de tirer parti de son équilibre et de son timing pour garder l’offensive de la Nouvelle-Angleterre sur la bonne voie. Pourtant, bien qu’il soit le premier quart-arrière jamais remporté au premier tour par Belichick lors des 21 ans de course de l’entraîneur avec les Patriots, Jones n’engendre pas beaucoup d’enthousiasme.

Compte tenu des limites auxquelles Jones est confronté en raison de la force de son bras piéton et de ses difficultés à opérer en dehors de la structure d’une pièce, il est juste de se demander jusqu’où le passeur de 6-3 et 217 livres peut prendre cette attaque. Jones jouera également avec un corps de réception qui est loin de celui mis en vedette par les deux receveurs de passes de premier tour de Crimson Tide à Jaylen Waddle et DeVonta Smith. Et tandis que Belichick, jeudi soir, déclarant que Cam Newton « est notre quart-arrière » pourrait être un simple soutien pour un vétéran, ce n’est pas un sentiment qui suscite beaucoup d’espoir alors que la Nouvelle-Angleterre tente de récupérer sa gloire passée.

Les Patriots pourraient être en mesure de construire une attaque efficace autour de Jones, mais il semble qu’une abondance de choses devra se passer pour que le quart-arrière réussisse.

N ° 17 – Alex Leatherwood, OT, Alabama (Las Vegas Raiders)

Il serait plus facile de donner à Mike Mayock et Jon Gruden le bénéfice du doute si leur déviation régulière de l’opinion populaire donnait de meilleurs résultats. Les décisions du duo, cependant, ont donné lieu à de nombreux ridicules justifiables.

Leur dernière surprise était Leatherwood, un bloqueur averti et robuste avec la longueur nécessaire pour engloutir les défenseurs dans le jeu de course. Bien qu’il ait les outils pour combler le vide des Raiders au bon tacle, on ne s’attendait pas à ce que Leatherwood soit un choix de premier tour et semblait être un choix étrange par rapport à Christian Darrisaw de Virginia Tech et Teven Jenkins de l’Oklahoma State, tous deux classés. plus élevé par de nombreux analystes.

N ° 19 – Jamin Davis, LB, Kentucky (équipe de football de Washington)

Washington a l’intention de s’appuyer sur sa défense et Ron Rivera a déclaré jeudi soir que Davis était le meilleur joueur défensif du conseil d’administration de l’équipe. Pourtant, il est clair que les champions NFC Est ont atteint cet endroit.

Davis est un partant d’un an qui, malgré une campagne d’évasion en 2020, n’a pas encore pleinement exploité son athlétisme explosif. Bien qu’il ait la composition d’un excellent défenseur dans la couverture, on ne peut pas lui faire confiance pour les affectations d’homme à homme pour le moment, bien que le plan de Washington devrait le protéger quelque peu. De plus, cela semble être une occasion manquée de faire une mise à niveau nécessaire au tacle offensif.

N ° 20 – Kadarius Toney, WR, Floride (Giants de New York)

DeVonta Smith aurait fait l’arme parfaite pour Daniel Jones et un complément approprié à Kenny Golladay. Dommage pour Dave Gettleman d’avoir été devancé par le rival des Eagles de Philadelphie, qui a remporté le trophée Heisman avec la sélection n ° 10 avant que les Giants ne reviennent.

Au lieu de cela, Big Blue a choisi Toney, un meneur de jeu sournois capable d’exploiter les inadéquations dans l’espace. On ne sait pas, cependant, dans quelle mesure le receveur 6-0 et 193 livres pourra aider Jones, car sa capacité de course et de capture contestée ne sont pas à la hauteur à ce stade. Gettleman a passé plusieurs options plus raffinées au receveur, donc Toney devra justifier cette sélection avec ses prouesses de gros jeu.

N ° 24 – Najee Harris, RB, Alabama (Steelers de Pittsburgh)

Prenant un porteur de ballon au premier tour pour la première fois en 13 ans, les Steelers étaient clairement mécontents d’une attaque précipitée qui s’est classée dernière de la NFL en 2020. Le problème de Pittsburgh, cependant, n’a pas de solution plug-and-play .

Alors que Harris devrait ajouter une certaine fiabilité indispensable à l’attaque à la fois en tant que coureur et receveur, la ligne offensive des Steelers est en mauvais état. L’arrière de 6-2 et 232 livres rencontrera probablement beaucoup de blocages défavorables en tant que recrue, et on ne peut pas s’attendre à ce qu’il se raidisse et fasse obstacle à une défense entière. Pittsburgh a besoin de trouver de l’aide dès le deuxième jour.

N ° 25 – Travis Etienne, RB, Clemson (Jacksonville Jaguars)

On comprend pourquoi les Jaguars voudraient lancer l’ère Trevor Lawrence en jumelant le quart-arrière à son ancien compagnon d’arrière-plan. Pourtant, cela ressemble à un luxe que Jacksonville ne peut pas se permettre au milieu de sa reconstruction.

James Robinson a été une révélation pour les Jaguars la saison dernière et a semblé être une valeur considérable en tant qu’agent libre non repêché. Bien qu’Etienne soit beaucoup plus explosif à la fois en tant que coureur et receveur, il est difficile pour presque n’importe quel porteur de ballon du premier tour de justifier le coût de l’investissement. Les Jaguars ont encore un éventail de lacunes à combler ailleurs.

N ° 29 – Eric Stokes, CB, Géorgie (Green Bay Packers)

Il y a une déconnexion distincte entre Aaron Rodgers et le front office de Green Bay qui était une fois de plus évidente dans la rédaction de l’équipe. Bien qu’ils n’aient pas de receveur sous contrat pour 2022, les Packers ont une fois de plus laissé passer l’occasion d’ajouter un receveur de passes malgré plusieurs options intrigantes – notamment Ole Miss ‘Elijah Moore et Terrance Marshall Jr. de LSU – étant disponibles.

Alors qu’une classe profonde de receveurs pourrait signifier qu’une réponse est à venir le jour 2, Stokes est loin derrière les quatre autres demi de coin qui sont allés au premier tour. Il n’est même pas clair s’il est le meilleur espoir de repêchage à sa position de Géorgie, car Tyson Campbell pourrait prétendre être le pro le plus prometteur.

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.