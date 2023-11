Erreurs de pleine conscience : comment les cerveaux apprennent des erreurs

Résumé: Une nouvelle étude révèle la réaction rapide du cerveau aux erreurs humaines par rapport aux résultats inattendus. Lorsque les individus ont été chargés d’identifier les directions des flèches, les chercheurs ont observé le cerveau faisant la différence entre les réponses correctes suivies de symboles inattendus et les erreurs réelles.

L’étude a révélé que le cerveau reconnaît une erreur en une seconde et s’engage ensuite dans un processus plus long pour éviter de futures erreurs. Ce processus était absent lorsque le résultat n’était pas le résultat direct d’une action, ce qui indique un mécanisme spécialisé de conscience des erreurs dans le cerveau.

Faits marquants:

Le cerveau humain peut identifier une erreur comme cause d’un résultat inattendu en une seconde environ. Le cerveau présente une activité prolongée après avoir reconnu une erreur, signalant une période de communication interne pour éviter de répéter l’erreur. La recherche a utilisé les EEG pour observer une activité neuronale unique associée à l’erreur humaine, confirmant ainsi l’existence d’un système spécialisé de détection d’erreurs dans le cerveau.

Source: Université de l’Iowa

L’esprit humain n’aime pas commettre d’erreurs et prend le temps d’éviter de les répéter.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de l’Iowa montre comment le cerveau humain, en une seconde seulement, peut faire la distinction entre un résultat provoqué par une erreur humaine et un résultat dans lequel la personne n’est pas directement responsable.

De plus, les chercheurs ont découvert que, dans les cas d’erreur humaine, le cerveau prend plus de temps pour cataloguer l’erreur et en informer le reste du corps afin d’éviter de répéter l’erreur.

“L’aspect nouveau de cette étude est que le cerveau peut très rapidement distinguer si un résultat indésirable est dû à une erreur (humaine) ou à autre chose”, explique Jan Wessel, professeur au Département des sciences psychologiques et du cerveau de l’Iowa et l’auteur correspondant de l’étude.

“Si le cerveau se rend compte qu’une erreur en est la cause, il lancera alors des processus supplémentaires pour éviter d’autres erreurs, ce qu’il ne fera pas si le résultat n’était pas dû à sa propre action.”

Les chercheurs de l’Iowa ont découvert la capacité du cerveau à séparer l’erreur humaine d’une erreur non auto-infligée en demandant à 76 jeunes adultes de regarder un groupe de flèches et de choisir la bonne direction vers laquelle pointe une flèche spécifique. Presque chaque fois que les sujets répondaient – ​​presque toujours correctement, étant donné la simplicité de la tâche – un triangle apparaissait à l’écran.

Mais de temps en temps, un autre symbole (une ancre, une grenouille, un hélicoptère, etc.) apparaissait à l’écran, destiné à imiter une « surprise » ou un résultat inattendu et, surtout, apparaissant même lorsque le sujet répondait correctement et s’attendait au triangle. symbole.

Les chercheurs ont mesuré à trois intervalles différents (350, 1 700 et 3 000 millisecondes) la façon dont le cerveau réagissait à des situations avec le résultat standard (le triangle) et le résultat surprise (un symbole différent).

Ils ont découvert que le cerveau peut faire la distinction entre les deux résultats après environ une seconde (1 000 millisecondes).

Si une erreur humaine est à l’origine du résultat, le cerveau reste actif pendant deux à trois secondes supplémentaires, ont découvert les chercheurs. Cela signifie que le cerveau se rend compte qu’une erreur a été commise et veut essentiellement en tirer des leçons.

“Quand il s’agit de quelque chose qui a à voir avec ma propre action et que je peux faire quelque chose, alors le cerveau prend quelques secondes pour reconfigurer tout l’appareil cognitif, le système visuel, le système moteur”, explique Wessel, qui a un nomination conjointe au Département de neurologie.

“C’est comme si le cerveau prenait un moment pour remplir le reste du corps, les sens, le contrôle moteur, pour dire aux autres parties actives : ‘Ne faisons plus ça.'”

Les chercheurs ont également mesuré les ondes cérébrales au moyen d’électroencéphalogrammes du cuir chevelu (EEG) et observé une activité neuronale continue, unique aux cas où une erreur humaine s’est produite.

“En effet, nous avons constaté que même si les erreurs et les résultats inattendus des actions correctes conduisaient dès le début à une activité neuronale comparable, seules les erreurs montraient une activité cérébrale fiable et soutenue plus d’une seconde après la réponse”, explique Wessel.

Des recherches antérieures avaient montré que le cerveau pouvait reconnaître les cas où une erreur humaine s’était produite, mais il y avait un débat sur la question de savoir si la réaction du cerveau à un résultat était la même, que la cause soit une erreur humaine ou non.

“Certains ont soutenu que nous n’avons pas réellement de véritable système de détection des erreurs dans le cerveau”, note Wessel.

Mais les recherches de Wessel démontrent que le cerveau fait une distinction entre erreur et absence d’erreur et communique les informations liées à l’un ou l’autre résultat avec le reste du corps.

“Dans l’ensemble, cela montre que nous disposons de véritables systèmes spécifiques aux erreurs dans le cerveau humain qui détectent nos erreurs d’action et déclenchent des réponses adaptatives, telles que le ralentissement stratégique des actions en cours”, explique Wessel.

L’étude, « Le traitement des erreurs d’action précoce est dû à une surprise générale du domaine, tandis que le traitement ultérieur est spécifique à l’erreur », a été publiée en ligne le 13 octobre dans JNeurosciune revue de la Society for Neuroscience.

Le premier auteur de l’étude est Yoojeong Choo, un étudiant diplômé du laboratoire de Wessel. L’un des co-auteurs est Alec Mather, diplômé de l’Iowa qui a travaillé dans le laboratoire de Wessel en tant qu’étudiant de premier cycle et qui est maintenant responsable de la science des données chez Sony Music Entertainment.

Financement: Les National Institutes of Health ont financé la recherche.

Source: Université de l’Iowa

"Le traitement des erreurs d'action précoce est dû à une surprise générale du domaine, tandis que le traitement ultérieur est spécifique à l'erreur.» de Jan Wessel et al. Journal des neurosciences

Le traitement des erreurs d’action précoce est dû à une surprise générale du domaine, tandis que le traitement ultérieur est spécifique à l’erreur.

La capacité d’adapter son comportement après des actions erronées est l’un des aspects clés du contrôle cognitif. La commission d’erreur amène généralement les gens à ralentir leurs actions ultérieures [post-error slowing (PES)].

Des travaux récents ont remis en question l’idée selon laquelle le PES reflète un traitement adaptatif et contrôlé et suggèrent plutôt qu’il s’agit d’un effet secondaire de la nature surprenante des erreurs. En effet, la neuroimagerie humaine suggère que les réseaux cérébraux impliqués dans le traitement des erreurs se chevauchent avec ceux qui traitent les surprises sans rapport avec les erreurs, remettant en question l’existence d’un système spécifique de traitement des erreurs dans le cerveau.

Dans la présente étude, nous avons utilisé le décodage EEG et un nouveau paradigme comportemental pour tester s’il existe effectivement des processus uniques et spécifiques aux erreurs qui contribuent au PES au-delà de la surprise générale du domaine.

À travers deux expériences chez des humains mâles et femelles (N = 76), nous avons constaté que les erreurs et les surprises non liées aux erreurs étaient suivies de réponses plus lentes lorsque les intervalles réponse-stimulus étaient courts.

De plus, les premiers processus neuronaux consécutifs à une surprise spécifique à une erreur et à un domaine général ont montré un décodage croisé significatif. Cependant, à des intervalles plus longs, qui fournissaient un temps de traitement supplémentaire, seules les erreurs étaient toujours suivies d’un ralentissement après l’essai.

De plus, cet effet PES spécifique à l’erreur se reflétait dans une activité neuronale soutenue qui pouvait être décodée à partir de celle associée à la surprise générale du domaine, les contributions les plus fortes étant trouvées au niveau des sites latéraux frontaux, occipitaux et sensorimoteurs du cuir chevelu.

Ces résultats suggèrent que les erreurs et la surprise partagent initialement des processus communs, mais qu’après un temps de traitement supplémentaire, des processus uniques, véritablement spécifiques à l’erreur, prennent le relais et contribuent à l’adaptation comportementale.