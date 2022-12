Erreurs commises par Bollywood en 2022 : séquelles, mauvais casting, histoires toxiques et plus [Watch Video]

Erreurs commises par Bollywood en 2022 : Cette année, nous avons vu des films de Bollywood qui n’ont pas bien fonctionné au box-office. Il y a beaucoup de films qui ont un casting médiocre, des drames historiques mal analysés, etc. Le scénario et le casting sont tout aussi importants lors de la réalisation d’un film, mais les films de Bollywood de cette année manquent des deux. Non seulement avons-nous vu des actrices utilisées comme accessoires dans le film, mais aucun rôle significatif n’a été écrit pour l’actrice. Dans cette vidéo, nous examinerons les erreurs commises par Bollywood en 2022. Regarder la vidéo.