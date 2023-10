Erreur VAR dans Spurs vs Liverpool « vraiment mauvaise » mais « attaque non licenciable » – Neville

La légende de Manchester United, Gary Neville, a qualifié de « très mauvaise » l’erreur du VAR lors du match de samedi entre Tottenham et Liverpool, mais estime qu’une suspension de deux matches est suffisante pour les officiels responsables de l’erreur.

Les Spurs se sont imposés lors d’une rencontre épique dans le nord de Londres après le but contre son camp de Joel Matip à la sixième minute du temps additionnel, mais les Reds ont été frustrés après l’expulsion de deux de leurs joueurs et un but parfaitement bon a été exclu pour hors-jeu. la première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium.

Luis Diaz de Liverpool a marqué avec le score à 0-0, mais le drapeau s’est levé et le jeu a repris rapidement après qu’un contrôle VAR soit apparu pour confirmer que l’appel initial de l’assistant avait été correct.

Mais les rediffusions suggéraient que le Colombien était en jeu et après le match, PGMOL a admis qu’une erreur avait été commise, le VAR et son assistant pensant tous deux que le but avait été accordé lorsqu’il a confirmé que le contrôle était terminé.

Une fois le jeu repris, il n’y avait plus de retour en arrière et la décision était maintenue, les Spurs marquant peu de temps après et s’imposant profondément dans le temps additionnel pour infliger une première défaite de la saison à Liverpool dans des circonstances extrêmement difficiles.

Le VAR Darren England et l’assistant VAR Dan Cook ont ​​été expulsés de leurs matches à la suite de l’incident, PGMOL promettant une enquête complète.

L’Angleterre avait été désignée comme quatrième arbitre pour le match de dimanche entre Nottingham Forest et Brentford, tandis que Cook serait assistant lors du derby de Chelsea dans l’ouest de Londres à Fulham.

Tous deux ont été remplacés dans leurs fonctions et ont trouvé un allié improbable en la personne de Neville, qui avait été très critique à l’égard des décisions de samedi dans son rôle d’expert de Sky Sports.

« L’erreur du VAR était vraiment grave », Neville a écrit sur Twitter. « Cependant, nous avons tous exigé des décisions plus rapides et je pense qu’ils ont essayé d’imposer une prise de décision rapide. La vitesse entraînera des imprécisions et il s’agit maintenant d’un rééquilibrage. »

« Les deux officiels ont été retirés de leurs prochains matchs. Imaginez ce qu’ils ressentent ce matin et soyons humains. De telles erreurs devraient avoir des conséquences, mais à mon avis, quelques matchs sont plus que suffisants. Pensez-y en tant que joueur. suspension pour expulsion. Ce n’est en aucun cas une infraction passible d’un licenciement, alors supprimons ce langage. «

Et il a ajouté : « Désolé ne veut rien dire. C’est vrai. C’est une valeur importante que tous nos parents ont essayé de nous inculquer. Prendre la responsabilité et assumer ses erreurs est important et doit être valorisé. »

