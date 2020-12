Deux animateurs de petit-déjeuner ont été amenés à célébrer le faux anniversaire de mariage des infâmes tueurs en série Fred et Rosemary West.

Une photo des tueurs britanniques notoires est apparue à l’écran lors de l’émission Breakfast de TVNZ mercredi matin.

L’image faisait partie du segment «Today’s the Day» de l’émission basée en Nouvelle-Zélande, dans lequel les hôtes célèbrent d’importants événements soumis par les téléspectateurs.

Les animateurs d’une émission matinale ont été laissés le visage rouge après avoir été amenés à célébrer le faux anniversaire de mariage des infâmes tueurs en série Fred et Rosemary West (photo, pendant le segment de l’émission)

La section a commencé avec les présentatrices Jenny-May Clarkson et Indira Stewart dansant sur une musique entraînante avant de présenter le «couple».

«Francis et Violet Eastwood célèbrent leur 30e anniversaire de mariage», a déclaré Mme Clarkson.

Une image a ensuite flashé sur l’écran montrant les tueurs notoires.

Les hôtes n’étaient clairement pas au courant de la farce et se sont moqués de l’apparence à l’ancienne du couple.

«J’adore», a déclaré Mme Clarkson.

« C’est la photo préférée de leurs enfants prise lors de leur lune de miel en 1990. »

«Regardez cet afro», a ajouté Mme Stewart.

« De vos adorables enfants Dan, Rachel et Edwin – ils disent que vous êtes les parents les plus attentionnés qu’ils puissent demander et que vous avez hâte de célébrer avec vous aujourd’hui », a déclaré Mme Clarkson.

Le segment s’est conclu avec la paire disant «voici encore 30 ans».

Rosemary West (photo) et son mari Fred ont tué au moins neuf femmes entre 1973 et 1981. Elle purge actuellement une peine à perpétuité dans une prison britannique.

La section a commencé avec les présentateurs Jenny-May Clarkson (à gauche) et Indira Stewart (à droite) dansant sur une musique optimiste avant de présenter le « couple ».

Le couple a enlevé, torturé et démembré au moins neuf jeunes femmes entre 1973 et 1981.

Les locataires, les baby-sitters, les enfants et les étrangers qu’ils ont récupérés dans la rue ont été torturés et maltraités avant d’être enterrés dans la cave ou sous le patio de leur maison.

Les victimes de la « Maison des horreurs » comprenaient la fille aînée du couple, Heather, qui a été tuée en juin 1987, âgée de 16 ans.

Quelques minutes après le segment, les présentateurs ont été informés de l’erreur et se sont excusés.

Une porte-parole de TVNZ a également présenté des excuses, expliquant que l’image avait été envoyée à l’équipe du petit-déjeuner avec une fausse histoire.

«Nous nous excusons sincèrement auprès de nos téléspectateurs qui ont vu cette erreur à l’écran», a-t-elle déclaré.

Jenny-May s’est entretenue avec nos téléspectateurs dès que l’erreur a été réalisée et a noté que nous prenons la responsabilité de bien faire les choses et que nous ajoutons maintenant des mesures supplémentaires pour nous assurer que nous ne sommes pas à nouveau exploités de cette manière.

«Nous sommes déçus que quelqu’un ait choisi de nous induire en erreur alors que ce segment quotidien est l’occasion pour notre public de partager ses nouvelles positives.