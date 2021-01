Confondre la Robin Hood Society avec l’application Robinhood, des milliers d’internautes ont commencé à suivre la première sur Twitter en un jour.

L’application Robinhood est entrée dans l’actualité après la frénésie du trading des actions Reddit.

L’application a limité ses utilisateurs à négocier des actions qui ont récemment augmenté comme GameStop. Il a également limité les gens à acheter des actions de Nokia, Bed Bath & Beyond, AMC, Koss Corporation, Naked Brand Group, BlackBerry et Express Inc.Les utilisateurs ont commencé à suivre la poignée de la World Wide Robin Hood Society en le confondant avec l’application Robinhood et ont commencé poser des questions à la société britannique basée à Nottingham au lieu de l’application de trading.

S’adressant à Twitter, la société a demandé à ses abonnés s’ils savaient qu’ils suivaient le traitement de cette société basée au Royaume-Uni et non de l’application.

Ravi d’avoir tous ces nouveaux adeptes … pouvons-nous simplement vérifier que vous savez que vous suivez la World Wide Robin Hood Society à Nottingham et non l’application Robin Hood … si c’est le cas … un grand accueil de Sherwood 🙌 – Robin des Bois (@robinhood) 28 janvier 2021

Le manche de la Robin Hood Society a également fouillé l’application Robinhood. Ils ont dit qu’à la World Wide Robin Hood Society, ils volent les riches pour donner aux pauvres et même s’ils aimeraient aider tout le monde avec leurs griefs, l’application Robinhood ne leur répond pas non plus. Ils ont demandé à Twitterati d’envoyer un message directement à la poignée de l’application Robinhood.

Huzzah bien des gens. Salutations de Nottingham, Angleterre. Ici, à la World Wide Robin Hood Society, nous volons les riches pour les donner aux pauvres. Tout comme nous aimerions vous aider avec vos doléances, @robinhoodapp ne nous répond pas non plus, alors pouvez-vous leur envoyer un message directement! Merci – Robin des Bois (@robinhood) 28 janvier 2021

Il semble que la plupart des nouveaux abonnés aient décidé de s’en tenir au compte Twitter de la Robin Hood Society. De nombreux utilisateurs étaient également sympathiques à la personne des médias sociaux qui gère le compte, qui a été bombardée de tweets et de messages.

Un utilisateur a demandé si quelqu’un pouvait lui donner à boire ou faire un don à une association qui lui était chère. La Robin Hood Society a répondu qu’elle apprécierait les acclamations virtuelles.

Au nom d’Internet, peut-on vous acheter un verre, cher spécialiste des réseaux sociaux assiégé? Ou y a-t-il, vous savez, un organisme de bienfaisance qui vous tient à cœur ou quoi que ce soit? – Li0ness (@ Li0ness_tweets) 28 janvier 2021

Parler à BBC À propos de l’incident, Lisa Douglas, qui gère le compte Twitter de la Société, a déclaré qu’elle connaissait l’application de trading depuis un certain temps parce qu’elle recevait des messages méchants de ses clients, mais les choses sont devenues folles maintenant.

Elle a déclaré qu’il était de leur responsabilité de garder leurs abonnés Twitter divertis et informés. Par conséquent, ils vont s’appuyer sur le site Web et Twitter. Lisa a également déclaré qu’elle espérait que la réouverture du château de Nottingham ainsi qu’une augmentation de l’intérêt pour Robin Hood apporteraient un coup de pouce à la ville.

Le pseudo Twitter de la Société compte maintenant plus de 58 000 abonnés. L’augmentation est massive car jusqu’au jeudi 28 janvier, ils n’avaient que 400 abonnés.

L’application Robinhood fait l’objet de controverses après avoir empêché les investisseurs de négocier certaines actions via son application. Un recours collectif a été intenté contre l’application, alléguant qu’elle manipule le marché pour protéger les riches fonds spéculatifs. GameStop a enregistré d’énormes gains grâce aux petits investisseurs de la communauté Reddit appelée Wall Street Bets. Le prix des actions GameStop est passé de 5 $ à 450 $ par action entre fin 2020 et 28 janvier.