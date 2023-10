Liverpool souhaite une enquête transparente et approfondie sur les échecs procéduraux qui ont vu le but de Luis Diaz incorrectement exclu à Tottenham samedi.

Actualités Sky Sports comprend que le club ne veut pas isoler un officiel et s’est offusqué de la présentation des événements par PGMOL comme « une erreur humaine importante », qui impute injustement une rupture complète dans l’application des lois du jeu uniquement au VAR pour le match , Darren Angleterre.

Liverpool souhaite un examen approfondi du processus et des termes de référence pour cet examen. Cela va de la nomination de l’équipe arbitrale – alors que trois d’entre eux avaient travaillé aux Émirats arabes unis 48 heures avant le match, soulevant des questions de charge de travail, de fatigue et de qualité de préparation – jusqu’aux conséquences d’une erreur sans précédent décrite comme la le pire vu en Premier League.

Joe Shread et Zinny Boswell de Sky Sports demandent comment les officiels ont commis une erreur aussi cruciale en refusant le but de Diaz pour Liverpool à Tottenham samedi



Le sentiment dominant est qu’il est nécessaire de procéder à une révision complète des procédures plutôt que de désigner un seul être humain comme bouc émissaire. Jurgen Klopp avait déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match : « Je suis presque sûr que celui qui a fait ça, qui a pris cette décision, ne l’a pas fait exprès. »

Liverpool a fait une demande formelle au PGMOL pour les conversations audio entre les officiels afin de mieux comprendre ce qui s’est passé et pourquoi le protocole a été placé au-dessus de l’intégrité sportive.

Il a été largement reconnu au sein de la communauté arbitrale qu’une telle gaffe sismique ayant été commise et détectée quelques secondes après la reprise, le match aurait dû être arrêté pour obtenir le bon résultat.

On s’est également demandé pourquoi il y avait une telle précipitation pour prendre la décision initiale alors qu’il a été souligné que l’exactitude est plus importante que le temps nécessaire pour parvenir à une conclusion.

Comme l’a dit un responsable actuel Actualités Sky Sports : « Il ne s’agit pas d’un appel subjectif, c’est d’un objectif – vérifié et confirmé – qui n’a pas été atteint, je dirais, non pas par un mais par une série d’échecs. Il aurait pu et aurait dû être immédiatement corrigé, quel que soit le protocole normal. compte tenu du nombre de personnes présentes dans la salle de contrôle ou qui écoutent. Ce n’était pas une situation normale.

« Je dois dire qu’il y a une question à laquelle la direction doit également répondre : cela ne peut pas concerner une seule personne. »

Liverpool appelle à la transparence

Dermot Gallagher a déclaré que la décision de refuser le but de Díaz contre Tottenham était une « très, très grave erreur ».



Il y a eu des informations contradictoires sur le moment où l’arbitre Simon Hooper a été informé que le but de Diaz aurait dû être maintenu.

Dans la réf. À surveiller sur Actualités Sky SportsDermot Gallagher a déclaré : « On m’a assuré qu’à aucun moment il n’a dit à l’arbitre qu’il avait commis une erreur entre la 34e minute et la mi-temps. »

Mais il a été rapporté que Hooper avait été informé de l’erreur peu de temps après l’incident.

Selon Sky Sports Football du lundi soirHooper n’a été informé qu’à la mi-temps.

La transparence est la clé pour Liverpool.

Le club, dans une situation sans précédent suite à une situation d’arbitrage sans précédent, a déclaré qu’il « explorerait » les options qui s’offrent à lui. Ils sont encore en train d’apprendre de quoi il s’agit, mais un exemple a été de demander l’intégralité des conversations audio.

Le communiqué ne précise pas qu’ils « poursuivront » toutes les options. La demande de rejouer le jeu n’a pas été mentionnée ni évoquée dans leur communiqué.

La référence à « l’escalade et la résolution » vise à souligner que Liverpool n’accepterait pas simplement la vague déclaration de PGMOL concernant une « erreur humaine importante » et un examen sans termes de référence.

« Ils ont paniqué et se sont figés ! » | Carra incrédule face au but refusé de Diaz

Jamie Carragher donne sa réaction au but refusé de Luis Diaz pour Liverpool lors de leur défaite contre les Spurs après que Dave Jones explique ce qui s'est passé samedi soir.



Jamie Carragher de Sky Sports sur Monday Night Football :

« Le VAR a été un sujet ces dernières années pour des raisons évidentes, mais je ne pense pas que le sentiment autour de ce sujet ait jamais été aussi faible. J’ai vraiment l’impression que c’est un point de crise pour le VAR dans ce pays.

« Ce n’est pas seulement dû à cette décision; c’est ce qui s’est passé toute la saison. Je ne veux pas m’en prendre à un officiel ou à Howard Webb. Je pourrais imaginer qu’ils se sentent absolument horribles, et je ne suis pas dans les théories du complot – En ce qui concerne les fonctionnaires, personne n’y gagne rien, nous avons tous fait notre travail et commis des erreurs.

« Je compatis pour eux, mais c’est une horrible erreur sans précédent et vous ne pouvez pas vraiment croire l’explication qui a été donnée.

« Le point où j’ai vraiment du mal, c’est que l’erreur a été commise. Si vous vous attendez à ce que Tottenham donne le coup d’envoi, dès que cette passe est faite, je sais – si je suis là. [the VAR hub] quelque chose ne va pas. Je sais maintenant – cela ne prend pas sept secondes. En une seconde, vous savez qu’une erreur majeure s’est produite.

« Je peux comprendre que les gens disent qu’ils devraient crier après l’arbitre – je crierais. Mais peut-être qu’ils devraient dire qu’ils doivent attendre que le ballon soit hors du jeu.

« Le ballon sort alors du jeu. Rien d’important ne s’est produit dans le match et cela fait maintenant 30 secondes que ce coup franc a été exécuté. Il faut désormais à Liverpool 27 secondes entre la sortie du ballon et son entrée en jeu. Ils ont établi un protocole selon lequel il ne leur était pas permis d’arrêter le jeu. Je ne le crois pas. Ils ont complètement paniqué et ils se sont figés. »

PGMOL défend sa mission en milieu de semaine aux EAU

Concernant le VAR England, son assistant Dan Cook et le quatrième officiel de Tottenham Michael Oliver travaillant sur la victoire d’Al Ain contre Sharjah 48 heures avant le match à succès de Premier League, PGMOL a déclaré que ce n’était pas une pratique rare.

Les officiels sont rentrés à Londres vendredi pour se préparer, ce qui, selon l’organisme, est une routine pour ceux qui ont eu des rendez-vous internationaux comme la Ligue des champions en milieu de semaine.

Cependant, la FA est membre de l’UEFA et de la FIFA. Il n’y a aucune obligation de sanctionner le travail indépendant dans d’autres ligues. Les considérations liées aux voyages et la perception des arbitres exerçant des emplois lucratifs dans des pays liés aux clubs actuels de Premier League sont également différentes.

La question de la fatigue, de la charge de travail, de la question de savoir s’il y a un contrôle de la qualité des préparatifs et si cela contribue au niveau d’arbitrage qui est remis en question.

PGMOL n’a pas répondu à ce qui précède en raison du grand nombre de demandes de commentaires reçues.