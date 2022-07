Erreur de traduction derrière l’appel du pape à une «enquête» sur les pensionnats indiens: organisateurs

Ottawa –

Les organisateurs de la visite papale disent que le Vatican a “clarifié” une partie des excuses du pape François aux survivants des pensionnats, notant qu’une erreur s’est produite lors de la traduction.

Les paroles du pontife près d’Edmonton cette semaine ont soulevé des questions lorsqu’il a déclaré qu’une partie importante du dépassement de la demande de pardon “sera de mener une enquête sérieuse sur les faits de ce qui s’est passé”.

Francis, né en Argentine, parlait espagnol et les excuses étaient en cours de traduction en anglais.

Les organisateurs de la visite papale ont déclaré dans un communiqué que le Vatican avait “clarifié” que la traduction anglaise aurait dû signifier que les survivants avaient entendu le pape dire que ce qu’il fallait ensuite était une “recherche sérieuse”, et non une “enquête sérieuse”.

“En écoutant ce que le Saint-Père a dit, il a communiqué son profond désir que la communauté catholique continue à prendre des mesures vers la recherche transparente de la vérité et à favoriser la guérison et la réconciliation”, indique le communiqué des organisateurs.

Ils disent que les évêques canadiens se sont également engagés à remettre des documents qui pourraient aider les communautés à identifier les restes d’enfants autochtones qui seraient enterrés dans des tombes anonymes sur d’anciens sites scolaires.

Le désir de voir les dossiers liés aux pensionnats détenus au Vatican et dans d’autres entités catholiques fait partie des demandes en suspens auxquelles le pape François est confronté lors de sa tournée au Canada.

Le directeur exécutif de l’Institut Yellowhead, Hayden King, qui est Anishinaabe de la Première Nation Beausoleil en Ontario, a déclaré que sa réaction immédiate au pontife mentionnant la nécessité d’une recherche ou d’une enquête était que le Vatican ne faisait que commencer à comprendre le mal qui avait été fait.

“Nous vivons cela… depuis avant la Confédération”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas nécessairement le cas que nous recherchions une autre enquête.”

King a déclaré que pendant que le pape discutait de la nécessité de rechercher des faits, l’Église catholique disposait de « milliers » de pages de documents nommant des membres du clergé qui ont commis des abus contre des enfants autochtones forcés de fréquenter des pensionnats.

“Tout le monde cherche quelque chose de bien plus que …” Nous allons partir et comprendre ce qui s’est passé, et nous vous recontacterons. “”

Dans le même temps, King a déclaré que si une enquête ou une perquisition conduisait à la publication de davantage de documents détenus par l’église, cela aiderait.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui recueille les dossiers des pensionnats, a déclaré dans un communiqué que l’Église catholique devait collaborer « pour faire preuve de responsabilité ».

Le Canada a déjà enquêté sur le système par le biais d’une Commission de vérité et réconciliation qui a fonctionné de 2008 à 2015.

Il a entendu près de 7 000 survivants et leurs familles parler de ce qui s’est passé dans les institutions et a relaté comment des milliers d’enfants ont subi des abus, de la négligence et de la malnutrition.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 juillet 2022.