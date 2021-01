Par Brittany Chain

Les stars internationales du tennis ont fustigé leurs conditions de vie après avoir été contraintes de mettre en quarantaine un hôtel à Melbourne avant l’Open d’Australie.

L’entraîneur de l’ancienne championne de l’US Open Bianca Andreescu, Sylvain Bruneau, un agent de bord sur le vol charter de Los Angeles et une personne sur un vol d’Abu Dhabi ont été testés positifs pour Covid-19.

« Je suis profondément désolé de partager que je viens de subir un test positif au COVID-19 à mon arrivée ici à Melbourne, après avoir voyagé depuis Abu Dhabi sur le vol EY8004 », a déclaré Bruneau dans un communiqué.

Tennis Australia a confirmé samedi soir un autre test COVID positif renvoyé par un passager sur un vol charter à destination de Melbourne depuis Abu Dhabi.

« J’ai suivi tous les protocoles et procédures de sécurité, y compris un test négatif dans les 72 heures avant le départ du vol et je me sentais parfaitement bien lorsque je suis monté à bord de l’avion.

« J’ai également respecté et suivi tous les protocoles et directives COVID au Moyen-Orient. Je ne sais pas comment j’ai pu contracter ce virus.

Plusieurs athlètes de haut niveau, dont Carreno Busta et Fabio Fognini, ont critiqué la nourriture qu’ils ont reçue depuis leur arrivée la semaine dernière, tandis que la joueuse française Alize Cornet a décrit la situation comme « folle » dans un post supprimé depuis.

La jeune femme de 30 ans a partagé sa frustration face à la décision du gouvernement australien de mettre en quarantaine 47 joueurs après que deux cas de Covid ont été importés dans un avion de Los Angeles.

Cornet a compris qu’elle était « privilégiée » d’être dans la position dans laquelle elle se trouve, mais a fait valoir que les joueurs risquaient de se blesser gravement s’ils concouraient après une pause de deux semaines.

Les Australiens de retour doivent s’isoler dans des hôtels désignés à leur arrivée pendant deux semaines, mais Victoria a pris des dispositions pour permettre aux participants de l’Open d’Australie cinq heures de formation par jour pendant la période de quarantaine.

Compte tenu des deux nouveaux cas Covid, le gouvernement a ordonné à tous les autres passagers à bord de se mettre en quarantaine dure de deux semaines, supprimant les périodes de formation convenues.

« Bientôt, la moitié des joueurs de l’AO devront en fait s’isoler », a écrit Cornet dans un tweet supprimé depuis.

« Des semaines et des semaines de pratique et de travail acharné sont gaspillées pour une personne positive au COVID dans un avion vide aux 3/4. Désolé mais c’est insensé.

Cornet a déclaré que lorsqu’elle a accepté le tournoi, les joueurs ont été informés qu’ils seraient séparés en sections de 10 personnes sur leurs vols.

Cette semaine, des vols transportant des joueurs, dont le champion en titre Novak Djokovic, sont arrivés

La star espagnole Rafael Nadal (au centre de la photo) a également atterri en Australie

Si une personne de cette section était testée positive, les joueurs étaient informés qu’ils devraient être mis en quarantaine.

Mais ces règles ont depuis été modifiées pour inclure le reste de l’avion, a-t-elle affirmé.

Malgré le revers, le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a souligné que le tournoi se poursuivrait.

« Nous révisons le calendrier pour voir ce que nous pouvons faire pour aider ces joueurs », a-t-il déclaré.

«De toute évidence, ce n’est pas ce que nous voulions. C’est pourquoi nous avons pris des mesures d’atténuation mais nous sommes dans cette situation, nous devons y faire face.

« L’Open d’Australie se poursuit et nous continuerons de faire de notre mieux pour que ces joueurs aient la meilleure opportunité. »

«Cela semble être un sujet très sensible et je le comprends … Mais nous ne demandons pas aux résidents de Victoria de pratiquer un sport professionnel par la suite. Peut-être que je suis trop concentré sur ma version de l’histoire, mais c’est aussi pourquoi nous sommes là.

Cornet était l’une des nombreuses stars à avoir exprimé la même inquiétude après avoir pris connaissance des ordres de quarantaine.

La n ° 12 mondiale suisse Belinda Bencic a déclaré que les restrictions offraient à certains joueurs un avantage injuste.

«Nous ne nous plaignons pas d’être en quarantaine. Nous nous plaignons en raison de conditions d’entraînement / de jeu inégales avant des tournois assez importants », a-t-elle déclaré.

«Nous avons pris notre décision de venir ici à partir des règles qui nous ont été envoyées. Ensuite, nous sommes arrivés et avons reçu un livre d’informations / de règles avec plus / de nouvelles règles que nous ne connaissions pas.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité communautaire de Victoria a envoyé un avertissement à Tennis Australia au sujet des joueurs essayant de quitter leur chambre.

Le patron de TA, Craig Tiley, a déclaré que les joueurs seront condamnés à une amende et placés en quarantaine stricte s’ils continuent.

« Il y a quelques personnes qui testent nos procédures et nous les encouragerions à rester dans leur chambre, encore une fois, ces procédures sont en place pour assurer la sécurité des personnes », a déclaré la directrice des services correctionnels Victoria Emma Cassar à l’ABC.

« Lorsque les gens sortent de leur chambre, ce n’est pas seulement une question, ou qu’ils se trompent, cela les met en danger, ainsi que notre personnel et la communauté.

« Il y a une tolérance zéro pour les violations de cela, j’ai eu une conversation avec un policier de Victoria ce matin, pour m’assurer que nous augmentons nos efforts de conformité et d’application et qu’il y a une tolérance zéro pour le comportement. »