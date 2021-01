Boris Johnson sera heureux que Donald Trump n’ait pas été réélu pour un second mandat à la présidence, a déclaré l’ancien chef de la fonction publique.

Mark Sedwill, qui a été expulsé de son poste de secrétaire du cabinet par Johnson l’année dernière mais a reçu la consolation d’une pairie et d’un gain de 250 000 £, a déclaré qu’il était «erroné» de croire que le Premier ministre espérait une victoire de Trump sur Joe Biden.

Écrivant dans le Daily Mail sur la dernière journée complète de mandat de M. Trump, Lord Sedwill a déclaré qu’il y avait un «soulagement» dans les capitales occidentales que «les relations diplomatiques normales seront rétablies» sous M. Biden après quatre ans lorsque la direction américaine a disparu.

«Sur la base de mon temps passé à travailler pour Boris Johnson à Downing Street, je pense que ceux qui ont dit qu’il aurait préféré un deuxième mandat Trump se trompent», a déclaré Lord Sedwill. «Cela n’aurait pas profité à la sécurité britannique ou européenne, au commerce transatlantique, et encore moins à l’agenda environnemental auquel le Premier ministre est si attaché.

Lire la suite

M. Johnson fait face à une lutte pour surmonter la méfiance du nouveau président, qui a précédemment décrit le Premier ministre comme «un clone physique et émotionnel» de Trump.

Bien qu’il ait décrit M. Trump comme «fou» et inapte à la présidence avant sa victoire électorale de 2016, M. Johnson a radicalement changé d’avis une fois que la star de télé-réalité a été installée à la Maison Blanche, le décrivant comme ayant «beaucoup, beaucoup bonnes qualités »et suggérant qu’il pourrait remporter le prix Nobel de la paix.

Ses efforts ont été récompensés par le président qui l’a qualifié de «Grande-Bretagne Trump» et est devenu l’un des rares dirigeants de pays amis à soutenir son projet de Brexit.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Ce n’est qu’après la prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump que le Premier ministre s’est permis une note de critique, affirmant que le président avait «complètement tort» d’encourager les émeutiers et de jeter le doute sur les résultats des élections de l’année dernière.

À la veille de l’investiture de M. Biden, Lord Sedwill – qui était également conseiller à la sécurité nationale sous M. Johnson et Theresa May – a averti que l’arrivée de la nouvelle administration ne serait pas tout à fait simple pour le Royaume-Uni.

Malgré le lobbying intensif de Londres pour un accord commercial post-Brexit avec les États-Unis, les priorités de M. Biden au cours de ses premiers mois de mandat seront nationales, alors qu’il cherche à contrôler la pandémie de Covid et à «restaurer l’harmonie et la dignité dans la politique américaine», a déclaré Sedwill.

Et au niveau international, l’agenda du nouveau président sera dominé par la Chine et non par la «relation spéciale» avec le Royaume-Uni.

L’équipe Biden est «profondément mécontente» de l’accord d’investissement de l’UE conclu le mois dernier avec Pékin et pourrait réduire l’engagement de Washington en faveur de la défense militaire de l’Europe, a averti Sedwill.

«Le président Biden ou un futur président pourrait-il prendre au pied de la lettre que l’UE parle d ‘« autonomie stratégique »en dehors du parapluie traditionnel de l’OTAN et les laisser, ainsi que nous en Grande-Bretagne, gérer nous-mêmes les menaces à la sécurité européenne?» Il a demandé.

«Malgré les demandes répétées de Washington, les dépenses de défense de l’UE ne représentent que la moitié du taux de la Grande-Bretagne et un tiers de celui des États-Unis, fragmentés dans 27 pays, malgré une menace toujours croissante dans notre propre voisinage de la Russie et l’instabilité au sud et à l’est de l’Europe. Nous avons besoin que nos partenaires continentaux investissent davantage dans une sécurité et une défense efficaces. »

Lord Sedwill a souligné la nécessité pour les alliés occidentaux du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis de mettre les «frictions» de ces dernières années – y compris le Brexit – derrière eux et de travailler ensemble sur un «consensus cohérent et global» sur la Chine. La présidence britannique du G7 en 2021 donnera à M. Johnson l’occasion de façonner ce consensus, a-t-il déclaré.

«La clé est que les démocraties occidentales mettent les frictions des dernières années derrière nous, se souviennent que ce qui nous unit l’emporte de loin sur nos différences, et reconnaissent que si nous présentons un front uni, nous pouvons garantir que nos valeurs et nos intérêts prévalent au 21e. siècle comme ils l’ont fait au 20e », écrit-il.