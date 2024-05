Erreur de Man United, leçon de David de Gea, plus gros problème – Raphael Varane transfert la vérité claire

Manchester United a confirmé que Raphael Varane quitterait le club cet été après trois ans au club.

Le défenseur français a connu une période mitigée à Old Trafford depuis son arrivée du Real Madrid, ayant impressionné à plusieurs reprises mais ayant trop souvent eu du mal à rester en forme. Varane est arrivé à Manchester après un séjour extrêmement réussi en Espagne, mais n’a pas réussi à atteindre les sommets que beaucoup attendaient du vainqueur de la Coupe du monde sous le maillot de United.









Envoyant un message d’adieu aux supporters, le joueur de 31 ans a déclaré : « À vous les gars, supporters de Manchester United, cela a été des années incroyables de jouer pour ce club spécial et de porter ce maillot.

« La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Man United, c’était fou. L’atmosphère était incroyable. Je suis tombé amoureux du club, des fans. Il faut jouer pour Manchester United pour comprendre ce que cela représente. Pour mes enfants , c’est ma maison ici. Ce sera un endroit spécial pour moi toute ma vie.

« Quand les supporters vont à Wembley, c’est quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie », a-t-il ajouté, avant notre dernier déplacement au stade national le 25 mai, pour affronter Manchester City en finale de l’Emirates FA Cup. Pour partager ce moment avec eux [winning the Carabao Cup last season] était absolument incroyable.

« Malgré le fait que nous ayons eu une saison difficile, je suis très positif pour l’avenir. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une excellente stratégie. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir lors du dernier match à domicile cette saison. . Et ça va être une journée très émouvante pour moi, c’est sûr. »

Déterminer si Varane a été un succès ou un échec est une question difficile, même si nos auteurs ont tenté de parvenir à une conclusion sur ce sujet.

Tyrone Marshall

Il semblait que United avait fait une bonne affaire en dépensant 42,5 millions de livres sterling pour Varane et son introduction à Old Trafford le jour où l’équipe de Solskjaer a battu Leeds 5-1 était épineuse. C’était comme si les choses allaient vraiment dans la bonne direction.

Et à son époque, il a contribué à cette équipe. À son meilleur niveau et lorsqu’il est en forme, il reste un superbe défenseur central, aussi fluide avec le ballon qu’en dehors. Mais la forme physique était son talon d’Achille à Old Trafford.

Il y a eu 11 périodes différentes d’absence au cours de son séjour au club et il a raté plus de 40 matchs. Il a rarement été suffisamment en forme pour débuter trois matchs par semaine et en tant que défenseur central, ce n’est pas durable.

Georges Smith

Lorsque Varane a été signé en août 2021, beaucoup ont reconnu que United était devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du secteur. Il est arrivé à Old Trafford avec une riche expérience à son actif et avec d’innombrables honneurs attachés à son nom.

Lorsqu’il était en forme et disponible, il laissait rarement tomber United, nouant notamment un excellent partenariat avec Lisandro Martinez la saison dernière. Cependant, la forme physique a été son plus gros problème au cours de sa carrière à United.

Cette saison, par exemple, il n’a joué que 21 fois en Premier League et 30 fois toutes compétitions confondues. Il n’est tout simplement pas assez fiable.

United veut ajouter de la fraîcheur à son équipe cet été et l’opportunité de retirer Varane des livres au milieu de ses difficultés de forme physique ne peut être négligée. Un opérateur de classe quand il est en forme, mais cela ne suffit pas souvent.

Jack Flintham

Je m’attends à ce que la carrière de Varane à United soit regardée à travers des lunettes teintées de rose. Lorsque le Français jouait, personne ne doutait de son engagement pour la cause.

L’un des souvenirs impérissables que j’aurai de son passage à Old Trafford sera sa vaillante performance de leader alors que United maintenait Liverpool sur un match nul et vierge à Anfield. À une époque où de nombreux joueurs de United sont interrogés sur leur passion, Varane s’est démarqué.

Cependant, comme Casemiro, il n’est plus viable de l’avoir au club. Varane a passé une forte proportion de matches blessés et étant donné qu’il est l’un des joueurs les mieux rémunérés de United, cela n’était pas suffisant pour faire avancer le club.

Je suis heureux que son départ ait été géré avec plus de goût que celui reçu par David de Gea, mais un départ cet été est le meilleur pour toutes les personnes impliquées.

Isaac Seelochan

Varane reste à mon avis le meilleur défenseur de United et c’est dommage que les blessures aient eu un tel impact sur son passage à Old Trafford. On peut affirmer qu’il a été le meilleur défenseur du club au cours des 10 dernières années, bien qu’il soit issu d’une sélection relativement médiocre.

Le Français avait l’air solide en défense centrale aux côtés de Lisandro Martinez l’année dernière et c’est un exemple de ce qui aurait pu être si les deux étaient restés en forme. Il ne fait aucun doute que United serait désormais dans une meilleure position s’il avait Varane et Martinez à l’arrière, Andre Onana ayant probablement également joué avec plus d’assurance.

En fin de compte, le passage de Varene à United ne peut pas être considéré comme un succès avec une seule Coupe Carabao à son actif. Le club s’est peut-être qualifié à plusieurs reprises pour la Ligue des champions, mais ce n’est pas un grand exploit pour un joueur qui a tant gagné au cours d’une brillante carrière.

A 31 ans avec son salaire et son bilan de blessures, c’est le bon moment pour United de passer à autre chose et de se tourner vers un défenseur central plus jeune et plus durable.

Tom Coley

Du côté positif, le transfert de Varane par United à l’été 2021 a mieux fonctionné que n’importe lequel de leurs autres mouvements cette année-là. C’est là que s’arrête la positivité, surtout quand on considère qu’il affronte Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo pour cet honneur.

Tout n’est pas de sa faute. Plus de 40 millions de livres sterling pour un vainqueur en série de la Ligue des champions, détenteur de la Coupe du monde et vétéran bien qu’il n’ait que 28 ans, semblaient d’une valeur assez décente, même avec des salaires élevés et un bilan de blessures légèrement alarmant (mais pas horrible).





Que Varane n’ait pas réussi à réaliser ce qui était imaginé n’est pas uniquement dû à lui. Très peu de joueurs arrivent à Old Trafford et réussissent ces jours-ci. Le fait que United n’ait pas pu tirer le meilleur parti de Varane est plus accablant pour le club que Varane n’atteignant pas les sommets avec United ne l’est pour le joueur. Quand ce cycle se terminera-t-il ?

Lorsqu’il était associé à Lisandro Martinez la saison dernière, il ressemblait à la tête expérimentée et à l’ajout de qualité que United recherchait. Aux côtés de Johnny Evans ou de n’importe quel groupe de joueurs, de Casemiro à Luke Shaw, Willy Kambwala ou Victor Lindelof, il n’a naturellement pas été en mesure de former une défense particulièrement étanche.





Et est-ce que ça en valait la peine ? L’expérience de Varane a peut-être déteint et United espère mieux que ce soit le cas, car il ne reste pas beaucoup d’héritage de jeu derrière lui. Chercher à le remplacer à la fin de cette saison – et d’un point de vue personnel, essayer de quitter le navire avant qu’il ne coule vraiment – ​​a du sens pour toutes les parties.

Il laissera un trou qui devra être comblé d’une manière ou d’une autre. Qu’il y ait une quelconque confiance dans ceux-ci pour faire cela de la bonne manière est une autre question. Les Glazers ont misé sur ces professionnels seniors éprouvés en Europe et cela n’a pas vraiment fonctionné. Ineos saura-t-il résoudre le problème laissé par le départ de Varane ?