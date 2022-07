Erreur de Love Island alors qu’ITV utilise deux fois le même clip de star – l’avez-vous repéré?

Les fans de LOVE Island ont repéré une erreur de montage à la fin de l’épisode dramatique de la nuit dernière.

L’émission de rencontres ITV2 a accueilli quatre nouvelles bombes pour pimenter la villa bien qu’il ne reste que quelques jours avant la finale.

Les téléspectateurs ont remarqué qu’un clip de Davide sur la terrasse avait été répété[/caption]

Deux garçons – Jamie et Reece – et deux filles – Lacey et Nathalia – ont fait leurs débuts dans la villa hier soir et ont déjà ébouriffé quelques plumes.

Les insulaires ont appris à connaître les bombes autour du foyer, Dami Hope suggérant à Davide Sanclimenti de faire visiter la villa aux filles.

Sur la terrasse, Nathalia a interrogé Davide sur sa relation avec Ekin-Su.

Le beau gosse italien a déclaré : “Eh bien, nous sommes bons, c’était difficile pour moi au début car je ne donne généralement pas de seconde chance.”

Mais les téléspectateurs ont remarqué que le même clip de Davide riant nerveusement et regardant Ekin-Su avait été répété.

Un fan a écrit: “D’accord, mais quelqu’un a-t-il remarqué qu’il avait utilisé deux fois le même clip de Davide?”

Un autre a plaisanté: “Quand vous n’avez pas assez de séquences et que vous mettez Davide en boucle, ”

Un troisième a suggéré : « Pourquoi feraient-ils cela ? Il ne souriait pas à un autre moment peut-être ? ”





“Le montage est vraiment mauvais cette saison en général”, a commenté un autre.

Quelqu’un d’autre a dit : « J’ai remarqué ça. Ils ont du mal avec les images, je pense. Le même visage d’Ekin a été montré plusieurs fois pour montrer qu’elle était folle.

Cela vient après que les fans ont critiqué Dami pour avoir causé des problèmes entre Ekin-Su et Davide la nuit dernière.

Dami a dit: “Davide, tu veux leur faire visiter, peut-être juste les filles hein?”

Ekin-Su a été stupéfait par sa suggestion et le garçon célibataire Deji Adeniyi a également été déconcerté que Dami ne lui ait pas demandé de montrer les filles – étant donné qu’il est le seul garçon à ne pas être en couple.

Luca intervint : “Allez, Davide fait visiter les filles.”

“Danica vous fera visiter les gars”, a ajouté Dami.

Les téléspectateurs étaient furieux que Dami ait tenté de se mêler de la relation entre Eki-Su et Davide.

L’un d’eux a écrit: «Pourquoi Dami suggère-t-il à Davide de faire visiter les filles? Pourquoi ne leur fait-il pas faire un tour et arrête-t-il de causer des problèmes. #LoveIsland”

Un autre a écrit : « Pourquoi Dami n’a-t-il pas dit à Deji de faire visiter les bombes, c’est le seul célibataire ! #LoveIsland”

Un troisième a déclaré: “Il y a une raison pour laquelle Dami était en bas, il s’agite délibérément dans leur relation. #LoveIsland”

Un autre a ajouté: “#LoveIsland Pourquoi diable Dami dit-il à Davide de faire visiter la villa aux nouvelles filles ?! Peut-il se taire s’il vous plaît et laisser Ekin-Su et Davide seuls.

Ekin-Su avait l’air découragé et a déclaré dans la cabane de plage: «Le fait que Daivde ait emmené Lacey et Nathalia en tournée, au fond de moi, j’étais comme à quel point tu oses putain.

“Mais ensuite j’étais comme si je n’étais pas brésilienne et je ne suis pas Lacey mais je suis un délice turc.”

