Erreur de codage repérée dans le code source du World Wide Web NFT vendu pour 5,4 millions de dollars

Ce n’est pas une erreur 404, mais c’est juste là avec une erreur classique. Une erreur de codage a été détectée dans une vidéo affichant le code source d’origine pour le World Wide Web, utilisé pour annoncer la vente aux enchères de 5,4 millions de dollars (3,9 millions de livres sterling). Le code source de Tim Berners-Lee pour le World Wide Web s’est vendu mercredi pour 5,4 millions de dollars sous forme de jeton non fongible (NFT). Sotheby’s à New York a organisé la vente d’une semaine du programme qui a ouvert la voie à l’internet que nous connaissons aujourd’hui plus de 30 ans après sa création. Le lot comprenait une version animée des près de 10 000 lignes de code de Berners-Lee et une lettre de l’informaticien d’origine britannique lui-même.

Le chercheur qui a repéré l’erreur a déclaré que cela ressemblait à « une simple erreur ». Mikko Hypponen, de la société de sécurité F Secure, a déclaré que les symboles « » avaient été traduits en HyperText Markup Language (HTML) comme « » rapporte la BBC. C’était une tactique parfois utilisé délibérément pour protéger le code – connu sous le nom de « s’échapper » – mais dans ce cas, cela semblait avoir été fait par erreur. « Il y a déjà eu des discussions pour savoir si cela rendrait le NFT plus précieux – comme un timbre-poste avec une erreur d’impression », a-t-il ajouté.

Le code source original pour le World Wide Web qui a été écrit par son inventeur Tim Berners-Lee est en vente chez Sotheby’s dans le cadre d’un jeton non fongible, avec des enchères commençant à seulement 1 000 $. Berners-Lee, un informaticien né à Londres, a inventé le World Wide Web en 1989, révolutionnant le partage et la création d’informations dans ce qui est considéré comme l’une des inventions les plus importantes depuis l’apparition de l’imprimerie en Europe au XVe siècle en Allemagne.

Le jeton non fongible (NFT) de la blockchain Ethereum signé numériquement, un actif numérique unique en son genre qui enregistre la propriété, comprend le code source original, une visualisation animée, une lettre écrite par Berners-Lee et une affiche numérique du le code complet des fichiers originaux.

En 1989, le physicien devenu informaticien Berners-Lee a imaginé un système de partage d’informations qui permettrait aux scientifiques d’accéder aux données de n’importe où dans le monde.

À l’époque, il était employé du Centre de données du CERN — à l’origine le Conseil européen pour la recherche nucléaire, aujourd’hui l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire — à Genève. Il a nommé le nouveau réseau le World Wide Web (WWW).

En 1990 et 1991, il a écrit le programme qui a créé le premier navigateur Internet, posant les bases pratiques du Web actuel.

Dans le processus, il a également inventé l’URL – adresse Internet-, HTTP – qui permet aux utilisateurs de trouver un site – et HTML – le langage de codage standard pour créer des sites Web.

Déterminé à faire du web un espace ouvert, Berners-Lee n’a pas breveté son programme mais l’a laissé librement accessible à tous, ce qui a contribué à sa diffusion.

Un peu plus de trois décennies après son invention, Berners-Lee a mis en vente les fichiers originaux du programme en tant qu’objet de collection. À la fin de la vente aux enchères, il recevra une partie du bénéfice de la vente, mais il a l’intention de reverser l’intégralité de ses bénéfices à une œuvre caritative.

« Pourquoi un TVN ? Eh bien, c’est une chose naturelle à faire… quand vous êtes informaticien et quand vous écrivez du code depuis de nombreuses années », a déclaré Berners-Lee dans un communiqué. « Cela me semble juste de signer numériquement mon autographe sur un support entièrement numérique. artefact. » Dans une interview avec le Financial Times, il compare le NFT à un livre dédicacé, ce qui me fait imaginer à quel point ce projet serait plus cool s’il avait plutôt vendu aux enchères le code sur une boîte signée de disques magnéto-optiques qui auraient été utilisé par l’ordinateur NeXT qu’il utilisait pour l’écrire.

Les fichiers contiennent 9 555 lignes de code, y compris les implémentations des trois langages et protocoles inventés par Berners-Lee : HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et URI (Uniform Resource Identifiers).

Sont également inclus des documents HTML originaux qui ont expliqué aux premiers utilisateurs du Web comment utiliser l’application.

Les offres pour le NFT, un moyen d’affirmer la propriété d’un actif numérique, commencent à 1 000 $ dans une vente aux enchères en ligne autonome intitulée « This Changed Everything » qui se déroule du 23 au 30 juin.

Alors qu’il travaillait au centre de recherche en physique européen CERN en 1989, Berners-Lee a exposé sa vision de ce qu’il a initialement appelé « Mesh ».

Son patron de l’époque a écrit « vague mais passionnant » sur la couverture de l’article de Berners-Lee de 1989 « Gestion de l’information : une proposition ».

Berners-Lee construisait en 1990 une application qu’il appelait « WorldWideWeb ». Il a été développé à l’origine en langage de programmation Objective C sur un ordinateur NeXT, fondé par le fondateur d’Apple Steve Jobs après son éviction d’Apple.

« L’invention de Sir Tim a créé un nouveau monde, démocratisant le partage d’informations, créant de nouvelles façons de penser et d’interagir, et de rester connectés les uns aux autres », a déclaré Cassandra Hatton, responsable mondiale des sciences et de la culture populaire chez Sotheby’s.

«Au cours des derniers siècles, l’humanité a connu une succession de changements de paradigme qui nous ont fait avancer dans l’ère moderne… mais aucun n’a eu l’impact sismique sur notre vie quotidienne que la création du World Wide Web.»

