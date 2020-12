Les adresses des victimes ont été envoyées à tort aux criminels dans une série de bévues choquantes de la part des autorités judiciaires et pénitentiaires, a révélé un rapport.

Dans trois cas l’année dernière, le lieu des victimes de violence conjugale et de harcèlement criminel a été divulgué aux personnes mêmes auxquelles elles tentaient d’échapper.

Les numéros de téléphone des amis et des proches des prisonniers ont été communiqués par erreur à d’autres criminels, tandis que les coordonnées des suspects ont été affichées à leurs voisins.

Un rapport annuel du ministère de la Justice a admis que 17 violations de données ont été signalées au Commissaire à l’information

Les erreurs potentiellement catastrophiques figuraient parmi les 17 violations de données révélées par le ministère de la Justice (MoJ) dans son rapport annuel. Tous ont été signalés à l’organisme de surveillance de la protection de la vie privée, le commissaire à l’information, mais jusqu’à présent, aucun n’a donné lieu à des mesures d’exécution telles que des amendes.

Hier soir, la commissaire aux victimes, Dame Vera Baird QC, a déclaré: « Ce sont de très mauvaises erreurs. Les fonctionnaires de la Cour dénigrent ces avis, mais en fait le bien-être des gens est en jeu.

«Une fois qu’une victime de violence conjugale est allée en justice, son niveau de risque est accru, donc donner son adresse est une erreur très dangereuse à faire.

Le porte-parole de la justice travailliste, David Lammy, a déclaré: « Il est consternant que des informations hautement sensibles aient été divulguées à tort à de nombreuses reprises. Le gouvernement doit se ressaisir avant que des vies ne soient mises en danger ».

Au total, 121355 personnes ont été touchées par 17 incidents graves de perte de données personnelles signalés par le ministère de la Justice au bureau du commissaire à l’information (ICO) en 2019-2020. Des milliers d’autres ont été touchés par 6 245 erreurs mineures, dont 250 documents ou gadgets perdus dans les locaux du gouvernement, 573 papiers et appareils disparus à l’extérieur et 5 445 incidents de «divulgation non autorisée». Potentiellement, les trois erreurs les plus graves se sont produites lorsque des greffiers ont donné l’emplacement des victimes à leurs présumés poursuivants.

Le rapport du ministère de la Justice a déclaré qu’en septembre de l’année dernière, «une ordonnance de non-communication a été rédigée de manière incorrecte devant un tribunal de première instance, ce qui a entraîné la divulgation de l’adresse confidentielle de la victime à l’auteur».

Dans une affaire similaire deux jours plus tôt, l’adresse d’une victime avait été divulguée à un défendeur à la cour de la Couronne et en décembre, l’adresse d’une autre victime avait été donnée à son agresseur présumé lorsqu’une assignation avait été envoyée par erreur à l’intimé dans une affaire d’ordonnance de non-communication.

Les noms, adresses e-mail et numéros d’assurance nationale de 121 109 fonctionnaires ont été rendus accessibles aux pirates et aux voleurs d’identité par une erreur technique en décembre dernier.

L’ICO a déclaré: «Il n’est peut-être pas toujours nécessaire d’utiliser nos pouvoirs d’application formels. Nous prendrons des mesures … le cas échéant. Le MoJ a déclaré qu’il traitait « des millions d’enregistrements et prenait très au sérieux tous les incidents de perte de données personnelles ».