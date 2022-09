Érosion « choquante » des dunes de sable dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard en raison de Fiona – Kelowna Capital News

Parcs Canada affirme que l’ampleur de l’érosion des dunes de sable sur les plages du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard en raison de la tempête post-tropicale Fiona est « choquante ».

Jennifer Stewart de Parcs Canada à l’Île-du-Prince-Édouard affirme que dans des endroits comme Dalvay Beach, la perte de dunes de sable depuis la tempête a complètement changé le paysage.

Stewart dit que le système de dunes de Dalvay a maintenant complètement disparu et que la route près de la plage s’érode également.

La tempête post-tropicale a laissé une traînée de destruction sur une large bande du Canada atlantique, s’étendant de l’est de la Nouvelle-Écosse jusqu’au Cap-Breton, à l’Île-du-Prince-Édouard et au sud-ouest de Terre-Neuve.

Stewart, qui travaille avec le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2000, affirme que Fiona a causé l’érosion côtière la plus grave qu’elle ait vue dans sa carrière.

Elle dit que la perte de dunes est troublante car elles protègent les plages de l’impact des tempêtes.

Mardi, l’Agence spatiale canadienne a publié deux photos satellites de l’Île-du-Prince-Édouard, l’une prise le 21 août, l’autre le 25 septembre, un jour après que Fiona a frappé l’île avec des vents de force ouragan dépassant 140 kilomètres par heure.

La deuxième photo montre clairement les eaux bleues claires autour de l’île striées par d’énormes panaches sous-marins de sable et de terre s’étendant loin au large.

L’agence a publié un tweet disant que les photos illustrent “la mesure dans laquelle l’action extrême du vent et des vagues de la tempête a soulevé le fond marin et érodé le littoral”.

Justin Trudeau doit se rendre mardi à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, où il rencontrera des résidents et inspectera les importants dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona.

Le premier ministre prévoit des arrêts à Stanley Bridge, à l’Île-du-Prince-Édouard, et dans deux collectivités du Cap-Breton : Glace Bay et Sydney.

Pendant son séjour à Sydney, la plus grande ville du Cap-Breton, Trudeau visitera le Collège de la Garde côtière canadienne, qui est utilisé pour héberger des personnes forcées de fuir leur domicile après que la tempête a ravagé l’île samedi.

Pendant ce temps, la tempête est accusée d’avoir fait deux morts.

Une femme de 73 ans à Port aux Basques est décédée samedi lorsqu’une onde de tempête a inondé sa maison, déchiré son sous-sol et l’a emportée vers la mer.

Lundi, la GRC de la Nouvelle-Écosse a déclaré croire qu’un homme de 81 ans avait également été emporté en mer samedi près de Lower Prospect, en Nouvelle-Écosse. Larry Smith a été porté disparu samedi, et la police a déclaré qu’une recherche exhaustive n’avait rien donné.

À Ottawa, la ministre de la Défense Anita Anand a confirmé qu’environ 300 militaires participent maintenant aux efforts de rétablissement dans le Canada atlantique, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve recevant chacun 100 soldats. Anand a déclaré que l’armée mobilisait 150 autres soldats en Nouvelle-Écosse à la suite d’une demande d’aide supplémentaire.

Pendant ce temps, plus de 200 000 foyers et entreprises du Canada atlantique étaient toujours sans électricité mardi après-midi, dont plus de 134 000 en Nouvelle-Écosse et 71 000 à l’Île-du-Prince-Édouard.

À Halifax, la plus grande ville de la région, plus de 24 000 clients passaient leur quatrième jour sans électricité au milieu d’un mélange de nuages ​​sombres et de pluie légère. Pendant la journée, le grondement des tronçonneuses fournit la majeure partie du bruit de fond de la ville, et la nuit, le paysage sonore se transforme en bourdonnement bas des générateurs.

Les écoles et les bureaux du gouvernement sont restés fermés dans une grande partie de la Nouvelle-Écosse et dans toute l’Île-du-Prince-Édouard

