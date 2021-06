Ernie Lively, acteur et père de Blake Lively, est décédé à 74 ans

Ernie Lively, le père de Blake Lively qui a joué son père à l’écran dans « The Sisterhood of the Traveling Pants » et s’est vanté d’une carrière d’acteur de près de 50 ans, est décédé. Il avait 74 ans.

Lively est décédé des complications d’un arrêt cardiaque jeudi dernier à Los Angeles, confirme sa représentante Julie Smith à USA TODAY. Le Hollywood Reporter a déclaré que Lively était entouré de sa femme et de ses enfants.

Né le 29 janvier 1947 à Baltimore, Lively a épousé la gestionnaire de talents Elaine Lively en 1979. Il est le père d’Eric Lively, 39 ans, et de Blake Lively, 33 ans, et le beau-père de Lori Lively, 54 ans, Jason Lively, 53 ans, Robyn Lively , 49 ans, tous qui ont suivi ses traces pour devenir acteurs.

USA TODAY a contacté les représentants d’Ernie Lively et de Blake Lively pour commentaires.

« Je ne peux pas croire que nous sommes toujours mariés »: Blake Lively razze Ryan Reynolds dans un message d’anniversaire

Au cours de sa longue carrière, Lively est apparu dans des films tels que « Shocker » en 1989, « The Man in the Moon » en 1991, « Passenger 57 » en 1992, « Looking Glass » en 2018 en plus d’apparitions à la télévision dans « The Dukes of Hazzard ». « Les X-Files », « Renegade » et « The West Wing ». L’un de ses premiers rôles crédités est dans un épisode de 1975 de « The Waltons ».

En 2005, Lively a joué le rôle de M. Vreeland dans « The Sisterhood of the Traveling Pants », le père de Bridget Vreeland, le personnage de sa fille Blake Lively. Il a repris son rôle aux côtés de sa fille dans la suite de 2008 « The Sisterhood of the Traveling Pants 2 ».

Le duo père-fille est également apparu ensemble dans le film slasher de 2006 « Simon Says ».

Avant d’agir, THR rapporte que Lively était professeur d’anglais et a servi comme lieutenant au Vietnam, de retour en tant que capitaine dans le Corps des Marines américain.

Après une carrière hollywoodienne de près de cinq décennies, Lively a pris sa retraite dans l’Utah « à cause de la vie en plein air », mais des problèmes de santé à la suite d’une crise cardiaque en 2003 l’ont empêché de « en profiter », a-t-il déclaré au Salt Lake Tribune dans un communiqué en 2013.

« J’ai déménagé dans l’Utah à cause de la neige, mais je n’ai pas pu skier. Je n’avais littéralement pas le cœur de le faire », a-t-il déclaré à People la même année. Selon le point de vente, Lively n’avait « que la moitié d’un cœur fonctionnel et avait du mal à monter un escalier » avant de subir une intervention chirurgicale.

Lively avait un révolutionnaire procédure cardiaque à l’Université de l’Utah en novembre 2013. Il est devenu la première personne à être traitée avec une thérapie génique rétrograde expérimentale pour le cœur.

Par la suite, il a dit à People qu’il ne s’était pas « senti aussi bien depuis des années » et qu’il avait hâte de « vivre le reste de ma vie au lieu de rester assis ».

Par People, en plus de sa femme Elaine et de leurs enfants, Lively laisse dans le deuil neuf petits-enfants, sa sœur Judith et trois des épouses de ses enfants.