Ernie 4.0 de Baidu ne parvient pas à impressionner les investisseurs ; Citi et Jefferies conservent leurs notes d’achat

Les analystes sont optimistes quant à la dernière version du modèle d’intelligence artificielle générative du géant chinois de la technologie Baidu, Ernie 4.0, mais les investisseurs n’ont pas réagi positivement à cette évolution.

« Nous sommes sortis positivement suite à l’annonce de plusieurs nouveaux produits, y compris le lancement officiel d’Ernie 4.0 », ont déclaré les analystes de Citi dans un rapport, après que Baidu a annoncé mardi une version « considérablement améliorée » d’Ernie 4.0.

« Le PDG Robin Li a également annoncé la reconstruction de toutes les applications au sein de l’écosystème Baidu avec une intégration plus approfondie de l’IA », ont déclaré les analystes, maintenant une note « achat » à un prix cible de 182 dollars.

Lors du Baidu World 2023, Li a déclaré : « Il s’agit de la version la plus puissante du modèle de fondation Ernie à ce jour, mise à niveau dans son intégralité, avec toutes les capacités. [of] comprendre le raisonnement et la mémoire des générations.

Lors de la conférence technologique annuelle phare de l’entreprise, Li a démontré la capacité d’Ernie 4.0 à composer un roman d’arts martiaux en temps réel, à créer des affiches publicitaires et des vidéos avec des invites, à planifier un itinéraire de voyage et à résoudre des problèmes mathématiques complexes.

« Une amélioration significative de [comprehension, generation, reasoning and memory] Les capacités sont visibles dans Ernie 4.0, avec une amélioration de 3,6 fois de l’algorithme de formation », ont déclaré les analystes de Jefferies dans un rapport de mardi, maintenant une note « d’achat » avec un objectif de prix de 216 $.

Le géant chinois de la technologie a affirmé que les capacités d’Ernie 4.0 sont comparables à celles du modèle GPT-4 du fabricant de ChatGPT, OpenAI. « Il a été considérablement amélioré par rapport à la version en ligne du robot Ernie et il n’est désormais pas inférieur au GPT-4 », a déclaré M. Li devant un parterre d’analystes, d’investisseurs et de journalistes.