Ernesto a touché terre aux Bermudes samedi sous forme d’ouragan, apportant des « conditions météorologiques dangereuses » sur l’île de l’Atlantique avant de s’affaiblir en tempête tropicale le long de sa trajectoire de sortie.

L’ouragan a touché terre sur l’île vers 4h30 du matin, heure normale de l’Atlantique, en tant que tempête de catégorie 1, a indiqué le National Hurricane Center. À 23 heures, la tempête s’éloignait de l’île en direction du nord-nord-est à une vitesse modérée de 13 km/h, a indiqué le centre.

Il se trouvait à environ 140 miles au nord-est de l’île tôt dimanche.

Le statut d’ouragan de la tempête, avec des vents maximums soutenus de 75 mph, s’était légèrement calmé à 70 mph, mais les prévisionnistes fédéraux ont déclaré qu’Ernesto pourrait reprendre de la force au milieu des eaux océaniques ouvertes.

« Une certaine intensification est possible dimanche et dimanche soir, et Ernesto pourrait redevenir un ouragan », a indiqué le centre des ouragans dans son dernier bulletin sur Ernesto. « Le cyclone deviendra probablement post-tropical près du sud-est de Terre-Neuve d’ici lundi soir ou mardi matin. »

Un avertissement de tempête tropicale est toujours en vigueur aux Bermudes, où des précipitations de 18 à 23 cm pourraient provoquer des inondations soudaines « potentiellement mortelles », en particulier dans les zones de basse altitude, a indiqué le centre des ouragans. Des inondations le long de la côte sont également possibles sur l’île, associées à des « vagues importantes et destructrices ».

« Des rafales de vent de force ouragan sont possibles aux Bermudes pendant encore quelques heures », a indiqué le centre des ouragans. « Les conditions de tempête tropicale devraient perdurer jusqu’à ce soir ou cette nuit. »

Le ralentissement actuel de l’ouragan devrait se poursuivre jusqu’au début de dimanche, avec une accélération vers l’est-nord-est attendue plus tard dans la journée.

« Selon les prévisions, le centre d’Ernesto s’éloignera lentement des Bermudes aujourd’hui et passera près du sud-est de Terre-Neuve tard lundi et lundi soir », a indiqué le centre des ouragans.

Dans un communiqué, le gouvernement des Bermudes a averti que même si l’œil de la tempête s’est déplacé vers le nord de l’île, le mur de l’œil sud devrait encore faire son effet.

« Ne vous laissez pas tromper par le fait que les vents ne se lèvent pas rapidement… nous avons toujours la deuxième moitié d’Ernesto qui est sur le point de passer au-dessus de nous », a déclaré le gouvernement. dit sur X.

Selon les autorités locales, plus de 26 000 clients des services publics sont privés d’électricité aux Bermudes, soit environ 72 % de la population de l’île. Lors d’une conférence de presse, Michelle Pitcher, directrice du service météorologique des Bermudes, a demandé aux habitants de faire attention aux vents de force ouragan que l’île subira pendant le reste de la matinée.

« Il semblerait que les vents vont diminuer cet après-midi. Cependant, nous allons encore avoir de forts vents de force tempête tropicale jusqu’à ce soir », a-t-elle déclaré.

Aucun dégât majeur n’a encore été signalé aux Bermudes, ont indiqué les autorités, mais les services d’urgence ont également effectué des patrouilles limitées en raison des vents violents.

Une vidéo filmée par une équipe de NBC News à Hamilton, la capitale de l’île, a montré des débris, notamment des feuilles de palmier et des branches d’arbres abattues, mais aucun dommage aux bâtiments. À Southampton, on pouvait voir des vents violents souffler dans les palmiers. Il y avait également des arbres, des lignes électriques et des branches abattus dans la zone.

Des conditions de plage dangereuses, notamment de grosses vagues et des courants d’arrachement, étaient attendues le long de la côte est jusqu’au début de la semaine prochaine. Les bouées de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont mesuré pendant la nuit des vagues de 2,10 mètres au large du cap Hatteras, en Caroline du Nord, et de 1,80 mètre au large de Montauk Point, à Long Island.

Les autorités de la ville de New York, préoccupées par les courants d’arrachement provoqués par la tempête, ont déclaré que les plages du Queens et de Brooklyn étaient fermées à la baignade jusqu’à la fin de la journée de dimanche pour le moment. Les autorités ont rassemblé les gens sur du sable sec samedi.

« Ils ont soudainement fait sortir les gens de l’eau », a déclaré à NBC New York Felia Wiliams, une baigneuse de Coney Island, d’Astoria.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com