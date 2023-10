Ernest Joël Rammelt | Actualités, Sports, Emplois

WESTFIELD- Ernest Joel Rammelt

Il est né le 12 janvier 1942 à Westfield, New York, fils de feu Ernest William et Ida Todaro Rammelt.

Ernie était diplômé en 1959 de la Westfield Academy et de la Central School. Il était producteur de fruits, propriétaire de Rammelt Farms et l’un des propriétaires de Rammelt and Sons Farm Equipment. Il était également propriétaire de Chautauqua Energy Inc., de Fire Equipment Sales and Services, de E & R Leasing et de Westfield Carwash.

Ernie avait été membre du Westfield Moose, des Westfield and Ripley Fish and Game Clubs, de l’Independent Producer of Oil and Gas Association (IOGA), membre à vie de la NRA, de l’église épiscopale Saint-Pierre de Westfield, de Welch’s-National Grape. CO-OP et membre du conseil d’administration de Chautauqua Patrons.

Il aimait sa ferme d’agrément pour les chevaux et le bétail, la chasse, les vieilles voitures et camions, la collection de camions Ford anciens, le tir au piège, le fait d’être instructeur de tir au piège, le bowling, les tirages de tracteurs et les salons automobiles et passer du temps avec sa famille.

Ernie laisse dans le deuil son épouse, Suzanne Casler Rammelt, qu’il a épousée le 26 août 1961, un fils, Joel E. Rammelt de Westfield, NY, et deux filles : Jill R. (Kenneth H. Jr.) Clute de Mayville, NY et Jacqueline E. (Anthony) Franchina de Westfield, New York, huit petits-enfants : Elisha (Sean) Eisnor, Garrett (Jenna) Rammelt, Travis (Brookelyn) Rammelt, Brittany (Eric) Fish, Ian (Summer Borysoff) Clute, Emily ( Andrew) Gilkinson et Elizabeth (Ryan Sullivan) Franchina, cinq arrière-petits-enfants : Wyatt, Preston, Reagan, Evelyn et Romeo (et deux autres en route), une sœur, Nancy Johnston de Seneca Falls, NY, et plusieurs nièces et neveux. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de Chautauqua Nursing and Rehab pour son amour et ses soins envers Ernie.

Il a été précédé dans la mort par ses parents : Ernest William et Ida Todaro Rammelt. un frère, Robert O. Rammelt et un beau-frère, Richard Johnston.

La famille recevra ses amis de 16h à 19h le jeudi 5 octobre 2023 à la Maison Funéraire Freay à Mayville (139 S. Erie St). Des funérailles privées auront lieu par la famille. L’inhumation aura lieu dans l’église épiscopale St Peter à Westfield, New York.

La famille suggère de faire des dons commémoratifs pour financer la bourse d’études de la famille Ernest Rammelt à la Westfield Academy et à la Central School.

Pour laisser un souvenir ou pour afficher vos condoléances à la famille, veuillez visiter freayfuneralhome.com.