Ernest Angley, télévangéliste controversé, décède à 99 ans

AKRON, Ohio – Le télévangéliste controversé Ernest Angley est décédé à 99 ans, selon une annonce publiée vendredi sur le site Web d’Ernest Angley Ministries.

«Le pasteur, évangéliste et auteur, le révérend Ernest Angley, est allé au ciel pour être avec son Seigneur et Maître à 99 ans», lit-on dans l’annonce. « Il a touché des multitudes d’âmes dans le monde entier avec la pure Parole de Dieu confirmée par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Il a vraiment plu à Dieu en toutes choses. »

Originaire de Gastonia, en Caroline du Nord, Angley a déménagé à Akron en 1954 et est finalement devenu une figure de renommée internationale, en grande partie grâce aux émissions de télévision syndiquées qu’il a lancées en 1972.

Ses affirmations parfois scandaleuses de guérison de la foi ont suscité de vives critiques de la part de beaucoup, y compris des fonctionnaires de Munich, en Allemagne, qui l’ont arrêté en 1984 pour fraude et pratique de la médecine sans permis, et des fonctionnaires de Guyane, qui en 2006 l’ont critiqué pour avoir affirmé qu’il pourrait guérir le sida.

La voix étrange, les manières et le toupet d’Angley en ont fait une cible facile pour les comédiens. La superstar Robin Williams a imité Angley avec un personnage nommé «Rev. Earnest Angry». Williams a également usurpé le prédicateur dans « Saturday Night Live », sur un album de comédie et dans la sitcom télévisée « Mork & Mindy ».

Mais alors que les bandes dessinées et les critiques s’accumulaient, Angley créait une méga-église qui rapportait tellement d’argent qu’en 2005, il a pu acheter un Boeing 747 de 26 millions de dollars, qu’il a utilisé pour des missions à l’étranger.

Les débuts d’Angley à Akron il y a 65 ans se sont déroulés dans une immense tente dans la région d’Ellet. Les adeptes de ses présentations non confessionnelles, feu et soufre, se sont rapidement multipliés. Quelques mois plus tard, il emménagea dans un ancien théâtre sur West Market Street, puis dans un petit bâtiment à côté du cimetière Ellet Memorial, puis dans un grand nouveau bâtiment à proximité, le nommant Temple of Healing Stripes.

Quatre ans après son arrivée à Akron, Ernest Winston Angley comptait plus de 3 000 adeptes.

Il a acheté la station de télévision WBNX (Channel 55) de Cuyahoga Falls en 1985, et en 1994, il a acheté la cathédrale de demain sur State Road à Cuyahoga Falls à son collègue télévangéliste Rex Humbard et y a déménagé son activité principale.

L’église ne publie pas de chiffres de fréquentation, mais les observateurs disent que la fréquentation de la cathédrale de 5000 places a considérablement diminué ces dernières années.

Une partie de la baisse du nombre de membres peut probablement être attribuée à une série d’enquêtes en six parties du Beacon Journal en 2014 dans laquelle 21 anciens membres de l’église ont détaillé les accusations d’actes répréhensibles d’Angley.

Ils ont affirmé que l’église est un culte dangereux où les femmes enceintes sont encouragées à avorter, les hommes sans enfants sont encouragés à avoir des vasectomies et Angley – qui a prêché avec véhémence contre le «péché» de l’homosexualité – était lui-même un homosexuel qui a personnellement examiné les organes génitaux de la paroissiens masculins avant et après leur chirurgie. Ils ont également déclaré qu’il avait fermé les yeux sur les abus sexuels commis par d’autres membres de son église.

Angley a accepté une interview avant cette série. Au cours d’une réunion de 90 minutes dans son bureau, il a nié avec véhémence toutes les accusations, affirmant que tout le monde mentait.

Quatre ans plus tard, l’une des personnes mentionnées dans la série, l’ancien pasteur adjoint Brock Miller, a intenté une action en justice contre Angley et l’église, affirmant qu’Angley l’avait abusé sexuellement pendant neuf ans. Miller a déclaré qu’il avait finalement quitté son emploi en 2014 parce qu’il ne pouvait plus gérer les abus.

Angley et l’église ont contesté la diffamation. Un règlement à l’amiable a été conclu en février 2020 pour un montant non divulgué.

Et au début de 2019, un ancien membre de l’église a donné au Beacon Journal un enregistrement sur bande de 1996 d’une conversation téléphonique dans laquelle Angley a admis avoir eu des relations sexuelles avec un employé masculin. La personne à l’autre bout de l’appel, le révérend Bill Davis, un ancien associé d’Angley de longue date, a confirmé que la cassette était authentique.

D’anciens proches collaborateurs disent qu’Angley n’a jamais été tout à fait le même après que sa chérie et épouse de 27 ans, Esther Lee, ou «Angel», comme il l’appelait, est décédée en 1970 à l’âge de 49 ans.

Angley a passé beaucoup de temps à traiter des poursuites.

Le dernier volet de la série 2014 de Beacon a attiré l’attention du département américain du Travail. Après une enquête l’année suivante, le ministère a poursuivi Angley pour 388 508 $ pour arriérés de salaire et dommages-intérêts. L’action alléguait des violations des lois sur le salaire minimum, les heures supplémentaires, la tenue de registres et le travail des enfants concernant 238 employés actuels et anciens.

Angley a fait appel, affirmant que les employés se portaient volontaires pour faire «l’œuvre de Dieu», mais en 2017, un juge a confirmé la décision et Angley a fermé le buffet quelques semaines plus tard.

En 2018, cependant, la Cour d’appel du sixième circuit des États-Unis a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant le tribunal de district pour une éventuelle action ultérieure. Un panel de trois juges était en désaccord avec l’affirmation du tribunal de district selon laquelle les employés du restaurant étaient « contraints » à travailler gratuitement, faisant une distinction entre « coercition économique » et « coercition spirituelle ».