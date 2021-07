Ermal Hadribeaj se décrit comme le « Lomachenko albanais » et espère montrer ses compétences agiles en Grande-Bretagne | Nouvelles de boxe

Ermal Hadribeaj s’est décrit comme le « Lomachenko albanais » et espère montrer ses compétences agiles en Grande-Bretagne tout en poursuivant un combat pour le titre mondial.

Le super poids welter invaincu a basé sa carrière prometteuse en Amérique, tout en peaufinant son jeu de jambes agile et ses compétences de gaucher dans huit victoires professionnelles.

Hadribeaj revient sur le ring contre Javier Garcia ce samedi et s’est engagé à livrer une performance comme son idole ukrainienne.

Image:

Hadribeaj a montré son athlétisme à l’intérieur du ring



« J’ai ce style, je suis très détendu », a déclaré Hadribeaj Sports aériens. « Ce que j’aime faire avec mon adversaire, c’est le télécharger en deux ou trois tours.

« Les prochains tours, je vais juste changer de vitesse et probablement l’assommer.

« Comme l’Albanais Lomachenko, c’est vrai, car j’aime beaucoup le jeu de jambes et le timing. C’est notre spécificité.

« Travailler avec le jeu de jambes fait ressortir le style Lomachenko et j’aime vraiment ça.

















1:17



Regardez la dernière victoire magistrale de Vasiliy Lomachenko contre Masayoshi Nakatani



« Je l’ai regardé [Lomachenko’s last fight] et j’ai adoré.

« Son jeu de jambes est incroyable, vous ne pouvez pas le trouver. Il vous trouve.

Le célèbre 5th Street Gym de Miami est une base d’entraînement pour le joueur de 27 ans, qui a récemment aiguisé ses réflexes lors de séances d’entraînement avec Jeison Rosario, un ancien champion du monde de la même division.

« J’ai eu une grande expérience avec beaucoup de combattants célèbres », a déclaré Hadribeaj.

« Jeison Rosario, qui avait 154 ans [lbs] champion unifié. J’ai été avec lui au camp, je me suis entraîné pendant deux mois et je me suis entraîné avec lui trois jours par semaine.

« C’est un gros puncheur et nous sommes des combattants du même genre, nous voulons toujours nous affronter.

« Je me suis beaucoup amélioré et j’ai tout géré en s’entraînant avec lui. La meilleure expérience que j’aie jamais vécue.

« S’entraîner avec lui et rassembler toutes ces épreuves, cela nous fait penser et croire que nous pouvons le faire dans cette division et être un champion à l’avenir. »

Hadribeaj est un ami de Florian Marku, le concurrent albanais des poids mi-moyens basé en Grande-Bretagne, et il a dit Sports aériens: « Je suis tellement content de lui [Marku] qu’il va si loin.

Image:

Le joueur de 27 ans a promis de remporter une victoire par élimination directe à Miami



« Il travaille si dur, il est si talentueux et il est très fort. Il adore ça, il veut être un champion.

« J’aime sa personnalité. »

Avec une grande communauté albanaise en Grande-Bretagne, Hadribeaj est impatient de faire ses débuts au Royaume-Uni dans un avenir proche.

« Je serais si heureux, si excité. J’adorerais être là », a-t-il déclaré.

« Je sais que je vais avoir leur soutien, donc ça va être un rêve pour moi de me battre à Londres sur une grosse carte.

« Ce serait un sentiment incroyable. »