Erling Haaland vise trois triplés consécutifs, mais est-ce un exploit rare ?

Samedi contre Brentford, Erling Haaland tentera de réaliser quelque chose que personne n’a réussi depuis 1946.

L’attaquant de Manchester City a marqué trois triplés lors de ses deux derniers matchs de Premier League et s’il parvient à en marquer un autre à l’Etihad Stadium contre l’équipe de Thomas Frank ce week-end, il rejoindra une liste très exclusive de joueurs.

Un joueur marquant trois buts lors de trois matchs consécutifs de première division anglaise n’est arrivé que quatre fois – et trois d’entre elles ont eu lieu avant 1930.

Ici, L’Athlétique raconte l’histoire de ces quatre occasions et des hommes que l’international norvégien de 24 ans espère imiter.

Adversaires : Liverpool, Leicester City, West Ham United

Osborne, l’avant-centre de Tottenham, a joué 26 fois pour eux dans toutes les compétitions au cours de la saison 1924-25… et n’a pas marqué un seul but.

Cet été-là, la règle du hors-jeu fut modifiée : le nombre de joueurs adverses devant l’attaquant pour le mettre en jeu fut réduit de trois à deux. Sans surprise, cela permit à Osborne et à ses coéquipiers d’avoir plus de buts par match et davantage d’opportunités (le taux de buts par match pour l’élite anglaise en 1925-1926 était de 3,69, contre 2,58 une saison plus tôt).

L’international anglais (trois sélections et zéro but à ce moment-là) a marqué deux fois à l’extérieur contre Sheffield United lors de son premier match de la saison 1925-26. Trois autres buts ont été inscrits lors de ses 10 matchs suivants, avant la visite de Liverpool à White Hart Lane le 24 octobre, où le joueur de 29 ans a inscrit un triplé lors de la victoire 3-1 de Tottenham.

Une semaine plus tard, lors du match suivant, Osborne, né près du Cap, dans l’actuelle Afrique du Sud, a marqué trois autres buts à l’extérieur contre Leicester. Tottenham a perdu ce match 5-3, ce qui en fait le seul exemple sur cette liste où un joueur a inscrit un triplé lors d’une défaite.

Le samedi suivant, le 7 novembre, Osborne est devenu le premier joueur de l’histoire de l’élite anglaise à marquer un triplé lors de trois matchs consécutifs, alors que Tottenham s’imposait 4-2 à domicile contre West Ham.



Frank Osborne, deuxième à gauche, lors d’un tournoi de golf en 1924 (Daily Mirror/Mirrorpix/Getty Images)

Osborne est le seul de ces quatre joueurs à ne pas avoir marqué quatre buts dans au moins un des matchs en question et est également le seul à ne pas avoir réussi un triplé contre Arsenal dans le cadre de leur triplé des triplés.

Il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets lors du match de championnat suivant de Tottenham contre Newcastle United et n’a marqué qu’un seul triplé de plus en première division au cours de sa carrière : contre Newcastle en janvier 1928 (quatre buts).

Cependant, la forme d’Osborne en 1925-26 (il termine la saison avec 25 buts en 39 apparitions en championnat) lui vaut d’être rappelé en sélection et il inscrit un triplé contre la Belgique en mai. C’est la première fois qu’un joueur anglais marque trois fois dans un match depuis la Première Guerre mondiale.

Tom Jennings, pour Leeds United en 1926

Adversaires : Arsenal, Liverpool, Blackburn Rovers

L’Écossais Jennings a marqué trois triplés consécutifs pour faire passer Leeds de la 16e à la septième place au début de l’automne de la saison 1926-27.

L’attaquant a rejoint le club du Yorkshire en provenance de l’équipe écossaise Raith Rovers en 1925 et lors de sa première saison complète (1925-26), il a joué tous les matchs de championnat, marquant 26 buts.

Le joueur de 24 ans a débuté la saison 1926-27 avec trois buts en sept matches de championnat, puis, le 25 septembre, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises contre les visiteurs d’Arsenal, lors de la victoire 4-1 de Leeds. Menés par le manager Arthur Fairclough, les Reds se sont ensuite rendus à Anfield le 2 octobre et Jennings a inscrit quatre buts contre le gardien de Liverpool Arthur Riley, deux buts dans chaque mi-temps, pour aider son équipe à s’imposer 4-2.

Une semaine plus tard, Jennings a inscrit un autre quadruplé alors que Leeds a battu Blackburn Rovers 4-1 à Elland Road.

Lors du match de championnat suivant de Leeds, à l’extérieur contre Leicester, Jennings a marqué deux fois mais n’a pas réussi à en inscrire quatre de suite, les Red Devils s’étant inclinés 3-2. C’est le match le plus proche d’un quatrième triplé consécutif en première division anglaise.

Jennings a terminé cette saison avec 37 buts toutes compétitions confondues (dont 35 en championnat). Ce total n’a été battu que deux fois dans l’histoire de Leeds, les deux fois par John Charles (43 en 1953-54 et 39 en 1956-57), même si pour la première de ces saisons, Leeds était en deuxième division.

La bonne séquence du club s’est rapidement terminée après les trois triplés de Jennings, l’équipe de Fairclough n’ayant remporté que six de ses 32 derniers matchs de championnat et ayant été reléguée.

Dixie Dean, pour Everton en 1928

Adversaires : Burnley, Arsenal, Bolton Wanderers

Sans doute le plus grand buteur de l’histoire du football anglais, Dean a marqué 60 fois en première division 1927-1928 pour Everton. Aucun autre joueur, avant ou après lui, n’a même trouvé le chemin des filets 50 fois au cours d’une campagne de première division anglaise.



Dixie Dean mène Everton – et fixe un objectif pour Haaland (Barker/Getty Images)

Dean, qui n’a eu que 21 ans en janvier de cette saison-là, a joué 39 matchs de championnat d’Everton et a marqué dans 29 d’entre eux. Il a réussi sept triplés et ses buts ont aidé le club à remporter le titre pour la première fois en 13 ans.

Il a atteint la barre des 60 buts en marquant sept fois lors des deux derniers matchs de la saison : quatre à Burnley le 28 avril lors d’une victoire 5-3, puis trois à domicile contre Arsenal une semaine plus tard lors d’un match nul 3-3. Cela signifie qu’il a terminé la campagne avec deux triplés consécutifs.

Lors de la première journée de la saison 1928-29, Everton s’impose 3-2 à l’extérieur contre les Bolton Wanderers, Dean inscrivant les trois buts de la rencontre, ce qui en fait le triplé des triplés. L’international anglais ne parvient pas à marquer contre The Wednesday (aujourd’hui Sheffield Wednesday, qui remportera le titre) lors du match suivant d’Everton.

Il s’agit du seul cas sur quatre de trois triplés consécutifs qui s’est étalé sur deux saisons.

Au total, Dean a inscrit 30 triplés en première division anglaise, un record. Haaland en compte huit, il lui en faut donc encore 23 pour dépasser ce record. Dean a inscrit en moyenne un triplé tous les 12,1 matchs au cours de sa carrière en première division anglaise (30 en 362 apparitions) et le Norvégien en inscrit un tous les 8,6 matchs (huit en 69 matchs).

Jack Balmer, pour Liverpool en 1946

Adversaires : Portsmouth, Derby County, Arsenal

La saison 1946-47 fut la première à être achevée dans la Ligue anglaise depuis le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et sa première division était composée des mêmes 22 clubs qui avaient concouru dans la version 1939-40 lorsqu’elle fut abandonnée après que chaque équipe eut joué trois matchs.

Liverpool a remporté le titre pour la première fois depuis 24 ans, grâce aux attaquants Balmer et Albert Stubbins, qui ont tous deux marqué 24 buts en championnat. Dix des 24 buts de Balmer (42 %) ont été inscrits lors de trois matchs consécutifs en novembre.

Balmer, alors âgé de 30 ans (il est le joueur le plus âgé de cette liste), a marqué les trois buts à Anfield lors d’une victoire 3-0 contre Portsmouth le 9 novembre, avant d’inscrire quatre buts en 17 minutes à l’extérieur contre Derby une semaine plus tard, lors d’une victoire 4-1 de l’équipe de George Kay. Puis, le 23 novembre, lors d’une victoire 4-2 à domicile contre Arsenal, Balmer a réalisé un exploit qui n’a pas été égalé depuis près de 78 ans en inscrivant un troisième triplé consécutif.

Il a marqué une fois lors du match suivant à l’extérieur à Blackpool et a marqué quatre autres buts avant Noël, mais après cela, sa forme a chuté et du 25 décembre à la fin de la saison, il n’a marqué que quatre fois en 19 matchs de championnat (après en avoir enregistré 20 en 20 avant cette date).

Ce sont les trois seuls triplés de Balmer, qui a joué pour Liverpool pendant toute sa carrière de 1935 à 1952, faisant plus de 300 apparitions,.



Haaland contribue à son triplé contre Ipswich (Michael Regan/Getty Images)

Haaland s’est déjà retrouvé dans cette situation.

Au début de la saison 2022-23 de Premier League, sa première avec City, il a marqué deux triplés consécutifs à domicile contre Crystal Palace et Nottingham Forest, mais n’a pu trouver le chemin des filets qu’une seule fois lors de leur match suivant, à l’extérieur contre Aston Villa.

Pourtant, avec un City déchaîné jouant contre Brentford à domicile un samedi à 15 heures (Haaland a marqué 17 buts lors de ses 13 apparitions en championnat à l’Etihad à cette heure-là), il y a une réelle possibilité qu’il rejoigne Osborne, Jennings, Dean et Balmer.

Ce serait une réussite remarquable, et il est très peu probable que nous la revoyions avant très longtemps.

À toi de jouer, Erling.

