Erling Haaland sur sa série de buts

Erling Haaland est en pleine forme depuis son arrivée à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund plus tôt cette année. Haaland a marqué 14 buts en seulement 10 apparitions pour City dans toutes les compétitions, mais le Norvégien n’est pas du tout surpris par sa forme.

En fait, Haaland s’attendait à marquer des buts, mais ce qu’il ne pouvait pas anticiper, c’est qu’il aurait 14 buts d’ici septembre seulement.

A lire aussi : Le CIO va revoir l’Association internationale de boxe après l’interdiction surprise de l’Ukraine

“Personne n’aurait pu s’attendre à ce début, nous pouvons le dire en toute honnêteté”, a déclaré le joueur de 22 ans. Viaplay.

“Mais en même temps, vous venez à Manchester City en tant qu’attaquant qui aime marquer et qui a beaucoup marqué. Et Manchester City a marqué 100 buts l’année précédente. Bien sûr, je vais marquer des buts. Cela devrait vraiment être une donnée. Je ne peux pas vraiment dire ça devant une caméra car cela créerait de mauvais titres et tout ça. D’une certaine manière, je ne suis pas surpris de marquer des buts. Mais le fait que j’ai marqué 14 buts pour City en début de saison, et que nous ne sommes pas encore en octobre, je ne m’y attendais pas », a-t-il ajouté.

A lire aussi : Le footballeur “le plus beau” du monde est un fan inconditionnel de Ronaldo

Haaland a déjà battu le record du plus grand nombre de buts marqués après sept apparitions dans l’histoire de la Premier League. Il a dépassé le total de 10 de l’attaquant de Coventry City Micky Quinn en marquant son 11e but lors du 7e match pour City lors d’un match nul 1-1-1 avec Aston Villa.

Haaland espère poursuivre sa course prolifique alors que City devrait accueillir ses rivaux amers Manchester United ce week-end.

Récemment, le père d’Erling Haaland, Elfie, avait révélé que City était toujours en tête de liste des clubs que son fils était prêt à rejoindre avec le Bayern Munich deuxième et le Real Madrid troisième.

“Sur notre liste, je pense que City est la meilleure équipe. Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre », a déclaré Aflie dans un documentaire. Haaland : La grande décision.

«Nous avons également des équipes anglaises autres que City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Aussi, il y a Barcelone. Ils sont en quelque sorte dans la même rangée », a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici