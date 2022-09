Erling Haaland seul ne gagnera pas l’UEFA Champions League pour Manchester City: Pep Guardiola

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré lundi que l’équipe ne pouvait pas compter sur Erling Haaland pour remporter à elle seule la Ligue des champions cette saison après son remarquable début de vie en Angleterre.

L’attaquant norvégien a marqué 10 buts lors de ses six premiers matchs de Premier League depuis son transfert de 51 millions de livres sterling (58 millions de dollars) du Borussia Dortmund cet été.

“Tous les joueurs qui viennent ici ont été amenés ici par le club pour nous rendre meilleurs, c’est logique”, a déclaré Guardiola avant le match de groupe d’ouverture de mardi à Séville.

“Si nous comptons sur les épaules d’Erling, nous ne gagnerons pas la Ligue des champions.”

City a atteint les demi-finales de la compétition de la saison dernière avant qu’un retour étonnant du Real Madrid ne leur coûte une chance de remporter un premier titre européen.

Les champions de Premier League ont fait venir le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips, l’attaquant argentin Julian Alvarez et les défenseurs Manuel Akanji et Sergio Gomez pour renforcer l’équipe.

Cependant, la capture de Haaland était le gros titre, et Guardiola espère qu’il pourra inspirer City au trophée à Istanbul en juin prochain.

“J’espère que nous pourrons le faire”, a déclaré Guardiola.

« Il est venu ici parce que nous l’avons convaincu. Nous n’avions pas d’attaquants et il sentait qu’il pouvait jouer avec nous.

« Il s’est bien installé, comme avec Julian et les autres nouveaux joueurs.

“Je comprends parfaitement pourquoi tout le monde parle d’Erling mais j’ai six nouveaux joueurs et je veux qu’ils s’installent le plus rapidement possible.

“Nous ne gagnerons pas uniquement à cause d’Erling, mais il a un talent particulier et il peut certainement nous aider à résoudre des problèmes. Mais si nous ne jouons pas bien, nous ne gagnerons pas.

City sera sans la paire défensive Kyle Walker et John Stones contre Séville.

Walker a boité vers la fin du match nul 1-1 de samedi avec Aston Villa, tandis que Stones a également reçu un coup mineur.

« (Ils sont) blessés. Jean n’est pas grand-chose. Kyle n’est pas grand-chose aussi, mais je ne sais pas s’il sera prêt pour samedi, ou Dortmund ou les Wolves avant la trêve internationale”, a déclaré Guardiola.

