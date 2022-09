La deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions est terminée, offrant aux fans des drames tardifs, des bouleversements et de nombreux buts. Nous avons demandé à nos écrivains Rob Dawson, Alex Kirkland et Mark Ogden de répondre à certaines de nos questions brûlantes.

Qu’est-ce qui a retenu votre attention lors de la deuxième journée ?

Kirkland : Les vainqueurs de l’année dernière, le Real Madrid, ont l’habitude de sous-performer lors du premier match de Ligue des champions de la saison au Bernabeu – ils ont été battus 2-1 par le shérif peu connu Tiraspol l’année dernière, ont perdu 3-2 contre le Shakhtar Donetsk en 2020 et sont revenus à match nul 2-2 avec le Club de Bruges en 2019 – mais il n’y a pas eu une telle erreur cette fois contre le RB Leipzig.

Les visiteurs avaient semblé dangereux, créant des occasions précoces, mais c’était Madrid qui était plus clinique : Fede Valverde a ouvert le score avec son cinquième but lors de ses six derniers matchs avant que Marco Asensio ne termine le travail dans le temps additionnel.

Dawson : Le Club de Bruges n’a jamais dépassé les phases de groupes de la Ligue des champions, mais après avoir battu le FC Porto 4-0 au Portugal mardi, l’équipe belge est en tête du groupe B avec deux victoires sur deux. Lors de la première journée, ils ont battu le Bayer Leverkusen, qui a enregistré un résultat impressionnant mardi avec une victoire 2-0 sur l’Atletico Madrid.

Cela signifie que le Club de Bruges a trois points d’avance sur le sommet après deux matchs avant les matchs consécutifs contre l’Atletico en octobre. Bien qu’ils soient les têtes de série les moins bien classées du groupe, ils se sont donné une grande chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Erling Haaland et Joao Cancelo se sont combinés pour un but stellaire qui a devancé Man City devant le Borussia Dortmund. (Photo de Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)

Ogden : La passe de Joao Cancelo. Tout le monde parlera à juste titre de l’audace du but tardif d’Erling Haaland pour Manchester City lors de leur victoire 2-1 contre son ancien club le Borussia Dortmund à l’Etihad — une volée du pied gauche au second poteau — mais vous ne verrez pas mieux passer toute la saison que celui que Cancelo a livré pour que Haaland marque.

Cancelo, l’arrière gauche du pied droit de City, a envoyé le ballon dans la surface de réparation de Dortmund avec l’extérieur de son pied droit et la boucle du ballon activée l’a vu s’éloigner du gardien de but et permettre à Haaland de marquer. C’était une passe époustouflante que seul un joueur de classe mondiale pouvait produire.

Quels grands clubs auront du mal à se qualifier pour les huitièmes de finale ?

Kirkland : L’Atletico Madrid n’a jamais la vie facile dans les groupes. Au cours de chacune des trois dernières saisons, ils n’ont confirmé leur progression vers la phase à élimination directe que lors de la sixième journée, ayant besoin de victoires nerveuses à l’extérieur au FC Salzburg en 2020-21 et à Porto en 2021-22. Cette année, le groupe B de l’Atletico pourrait être tout aussi imprévisible et un autre déplacement à Porto le 1er novembre pourrait être décisif.

Quant aux autres équipes de LaLiga, Barcelone a fait assez de défaite au Bayern pour suggérer que la sortie de la phase de groupes de l’année dernière ne se répétera pas, tandis que Séville est déjà en difficulté avec un point en deux matchs.

Dawson : Les Rangers sont de retour en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010, mais ils ont du mal à leur retour. Dernier du groupe A après deux défaites et avec un record de zéro but marqué et sept encaissés, ça va être très difficile de se qualifier à partir d’ici.

Ils ont peut-être déjà pour objectif de terminer troisième pour gagner une place en Ligue Europa, mais même cela va être une grosse demande avec des matchs consécutifs contre Liverpool ensuite. Ils ont besoin de six points lors de leurs deux derniers matchs à domicile contre Liverpool et l’Ajax pour avoir une chance de rester en Europe au-delà de Noël.

La Juventus n’a pas réussi à obtenir un point jusqu’à présent cette campagne de Ligue des champions après avoir perdu contre le PSG et Benfica. (Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

Ogden : Cela ne s’annonce pas bien pour la Juventus, qui n’a pas encore marqué de point dans le groupe H après des défaites consécutives contre le Paris Saint-Germain et Benfica. La Juve a perdu Paulo Dybala, Matthijs de Ligt et Giorgio Chiellini depuis la fin de la saison dernière, tandis que la signature estivale blessée Paul Pogba fait face à des semaines sur la touche, il est donc difficile de voir comment l’équipe de Massimiliano Allegri peut sortir du trou qu’ils ‘ re dedans.

S’ils échouent à gagner deux fois contre le Maccabi Haïfa lors des deux prochains matchs, ce sera fini pour les géants italiens.

Qui sont les jeunes joueurs de moins de 21 ans les plus impressionnants ?

Kirkland : Le résultat n’a pas fini par aller dans leur sens, mais Pedri (19 ans) et Gavi (18 ans) ont montré pourquoi ils sont le milieu de terrain présent et futur pour Barcelone – et l’Espagne – lors de la défaite 2-0 au Bayern. La performance était suffisamment bonne pour suggérer que le Barça est à nouveau une équipe à prendre au sérieux à ce niveau.

Ailleurs, un choix sous le radar est l’arrière droit de Séville Jose Angel Carmona (20). Il a eu toute une semaine, marquant deux fois lors d’une victoire 3-2 en Liga contre l’Espanyol ce week-end et ressemblant à l’un des joueurs les plus accomplis de Séville lors d’un match nul 0-0 à Copenhague lors de sa deuxième apparition en Ligue des champions seulement.

Jude Bellingham joue avec maturité et équilibre, et a été lié à un déménagement dans une poignée de meilleurs clubs. (Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images)

Dawson : Jurrien Timber était lié à un déménagement à Manchester United cet été et vous pouvez comprendre pourquoi après sa performance pour l’Ajax contre Liverpool mardi. L’Ajax a perdu le match à Anfield 2-1 grâce à une tête tardive de Joel Matip, mais la valorisation de Timber n’aura augmenté qu’après une autre démonstration impressionnante.

Entre autres choses, l’international néerlandais de 21 ans a montré une maturité à jouer dans un rôle complexe qui l’a vu pousser au milieu de terrain depuis sa position de défenseur central. Il n’a peut-être pas réussi cet été, mais ce ne peut être qu’une question de temps avant que les clubs européens de poids lourds ne reviennent.

Ogden : Jude Bellingham a produit une autre performance de qualité supérieure et un but lors de l’affrontement du Borussia Dortmund avec Manchester City mercredi, mais le milieu de terrain de 19 ans semble être sur la scène de la Ligue des champions depuis des années. Si vous recherchez des jeunes qui font leur entrée sur le devant de la scène, alors le défenseur du Club de Bruges Abakar Sylla est l’adolescent qui s’impose cette saison. A seulement 19 ans, l’Ivoirien a été exceptionnel pour l’équipe belge, qui a remporté deux victoires sur deux et est jusqu’à présent en tête du groupe B.