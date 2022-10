Erling Haaland sans blessure après avoir travaillé avec Manchester City Physios

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’Erling Haaland avait surmonté les problèmes de blessures qui l’avaient gêné ces dernières saisons et a défendu la décision du club de Premier League d’envoyer un physiothérapeute avec l’attaquant en service international.

Haaland, qui a rejoint City en provenance du Borussia Dortmund en Bundesliga, a souffert d’une blessure au muscle fléchisseur de la hanche la saison dernière, mais a disputé les sept matchs de championnat de City cette campagne, marquant 11 buts.

Interrogé sur le fait que le physio de City, Mario Pafundi, voyageait avec l’attaquant norvégien pendant la pause internationale, Guardiola a déclaré aux journalistes : “Ce n’est pas bizarre. Quand il y a des événements comme les coupes d’Europe ou les coupes du monde, beaucoup de kinés accompagnent les joueurs.

“J’ai toujours dit au club le département le plus important du personnel des coulisses, tout le monde est important, mais le plus important, ce sont les physios. Ils prennent soin des gars », a ajouté Guardiola, s’exprimant avant le derby de City contre Manchester United.

“Erling la saison dernière a beaucoup lutté à Dortmund, la majeure partie de l’année, il a été blessé. Il est arrivé ici avec des problèmes après une petite opération cet été. Il a commencé à travailler avec Mario, avec (Manuel) Rico et d’autres gars.

“Grâce à eux, et bien sûr à son éthique de travail, il peut jouer régulièrement, ce qui n’était pas possible la saison dernière… Mario et Erling s’apprécient et il lui a demandé d’aller en Norvège, et ils l’ont fait.”

City, qui est deuxième au classement de la ligue, accueille dimanche United, cinquième.

