Erling Haaland s’améliore encore au Borussia Dortmund alors que les meilleurs clubs tournent avant la fenêtre de transfert de janvier | Actualités footballistiques

Les spéculations sur l’avenir d’Erling Haaland s’intensifient déjà avant le mercato de janvier, mais comment l’attaquant du Borussia Dortmund s’est-il comporté cette saison ?

Haaland a été lié à une multitude de grands clubs européens ces dernières années, dont Manchester City, Liverpool et Manchester United, et a semblé faire ses adieux aux supporters du Borussia Dortmund après la récente victoire 3-0 contre Greuther Furth.

Dortmund maintient qu’il n’ira nulle part en janvier, mais même s’il reste au-delà de la fin du mois, son agent, Mina Raiola, a récemment admis qu’il y avait une « grande chance » qu’il déménage cet été, lorsqu’une clause de libération de 64 millions de livres sterling dans son le contrat entrerait en vigueur.

Avec 76 buts en 74 apparitions pour Dortmund depuis son départ du Red Bull Salzbourg en décembre 2019, il n’est pas étonnant que Haaland soit très demandé. Ici, nous regardons comment il s’est comporté cette saison.

Des buts qui coulent malgré les interruptions

Image:

Haaland célèbre un but récent contre Greuther Furth



Haaland a dû faire face à des blessures cette saison. Un problème musculaire lui a fait rater trois matchs fin septembre et il a été exclu pour une période plus longue entre octobre et novembre en raison d’un problème de fléchisseur de la hanche.

On s’attendait à ce que cette blessure à la hanche le maintienne à l’écart pour décembre également, mais au lieu de cela, il est revenu à l’action plus tôt que prévu.

Typiquement, il a marqué sa première apparition en deux mois avec un but seulement sept minutes après son entrée sur le banc, aidant le Borussia Dortmund à battre Wolfsburg 3-1 le 27 novembre.

Cette frappe l’a placé à deux chiffres en Bundesliga cette saison et il y en a eu cinq autres en cinq matchs depuis, portant son total de buts à 19 en seulement 15 apparitions pour Dortmund jusqu’à présent.

Haaland est donc le meilleur buteur de Dortmund, et bien qu’il ait raté une grande partie de la campagne à cause d’une blessure, seuls Robert Lewandowksi (19 ans) du Bayern Munich et Patrik Schick (16 ans) du Bayer Leverkusen ont marqué plus de buts en Bundesliga cette saison.

Haaland pourrait bien dépasser cette paire s’il reste sans blessure et continue de marquer avec la même fréquence. En effet, le joueur de 21 ans marque en moyenne un but toutes les 69 minutes en Bundesliga, ce qui signifie que son taux de frappe est le meilleur depuis son arrivée à Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg il y a deux saisons.

Décevant pour Dortmund, ils sont à la traîne du leader de la Bundesliga, le Bayern Munich, malgré les efforts de Haaland. L’équipe de Marco Rose est à neuf points de ses rivaux à la deuxième place. Ils auraient neuf points de moins bien, cependant, sans les buts de Haaland.

Il leur a beaucoup manqué lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Haaland n’a pu commencer que ses deux premiers matchs, ce qui signifie qu’il n’était pas disponible pour des rencontres cruciales avec l’Ajax et le Sporting Lisbonne alors que Dortmund s’est effondré à la troisième place du groupe C, les faisant tomber en Ligue Europa.

Haaland doit maintenant attendre un autre crack en Ligue des champions, que ce soit à Dortmund ou ailleurs.

Des statistiques à la hausse

Image:

Haaland a marqué 13 buts en seulement 10 matches de Bundesliga cette saison



Les records continuent de chuter pour Haaland, qui, à 21 ans et six jours, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à atteindre 50 buts dans la compétition le mois dernier. Il a également atteint le point de repère avec le moins d’apparitions – seulement 50.

Ce qui est le plus impressionnant, cependant, c’est que Haaland, un talent effrayant depuis qu’il a fait irruption sur la scène du Red Bull Salzburg à l’adolescence, ne cesse de s’améliorer.

« Il s’est beaucoup amélioré par rapport à la saison dernière », a déclaré le patron de Dortmund Rose plus tôt ce mois-ci. « Il a un meilleur timing, trouve de bonnes positions et il prend les bonnes décisions. »

L’amélioration des mouvements et de la prise de décision se voit dans son nombre de buts accru, mais c’est le positionnement mentionné par Rose qui explique le mieux comment il a atteint un autre niveau cette saison.

En termes simples, Haaland passe plus de temps dans les zones du terrain où il peut blesser ses adversaires. Le Norvégien est bien sûr capable d’infliger des dégâts d’à peu près n’importe où, grâce à sa vitesse et sa force extraordinaires, mais c’est dans la surface de réparation adverse qu’il est le plus meurtrier.

Cette saison, l’un des changements les plus notables dans son jeu est qu’il y touche beaucoup plus. Sa moyenne de 8,7 touches dans la surface d’opposition toutes les 90 minutes est en hausse par rapport à 7,1 pour 90 minutes l’année dernière et à 5,6 pour 90 minutes en 2019/20.

Son volume de tir est allé dans la même direction. Cette saison en Bundesliga, il réalise en moyenne 4,5 efforts au but toutes les 90 minutes, contre 3,5 toutes les 90 minutes la saison dernière. Sa moyenne de 2,2 tirs cadrés par 90 minutes représente également une augmentation significative.

Haaland fournit même plus de munitions à ses coéquipiers. En plus de marquer plus lui-même, les statistiques montrent qu’il crée plus d’occasions qu’à n’importe quel moment de sa carrière à Dortmund. De manière significative, ses chiffres pour les passes décisives attendues montrent que les chances sont également de meilleure qualité.

Tous les chiffres indiquent qu’un joueur trouve de nouvelles façons de s’améliorer – et cela devrait être une perspective effrayante pour les clubs qui finissent par manquer sa signature.

Qu’a-t-on dit de lui cette saison ?

Image:

Emre Can a parlé de l’influence de Haaland à Dortmund



entraîneur du Borussia Dortmund Marco Rose: « Presque chaque jour, il est confronté à des spéculations scandaleuses, et la façon dont Erling gère cela en tant que jeune joueur est extraordinaire, je pense. Tous ceux d’entre nous qui travaillent avec lui y sont habitués maintenant.

« Il s’est beaucoup amélioré par rapport à la saison dernière. Il a un meilleur timing, trouve de bonnes positions et il prend les bonnes décisions. »

Milieu de terrain de Dortmund Emre peut: « Tout le monde connaît la qualité d’Erl. Il nous aide beaucoup en tant qu’équipe. Je pense que l’équipe a plus de confiance quand il est sur le terrain. »

Dortmund Jude Bellingham: « Je me tiens ici chaque semaine et je vous dis à quel point il est génial. La seule chose que je puisse dire de plus, c’est que le joueur que vous voyez n’est pas un coup de chance. Il ne se présente pas simplement après une semaine sur le transat, et sortir et jouer. Il travaille ses chaussettes tous les jours pour être un meilleur attaquant. Et c’est un gars encore meilleur qu’un attaquant. «

celui du Bayern Munich Robert Lewandowski: « C’est un grand joueur. Il a un grand potentiel, mais il est encore très jeune.

« À l’avenir, il a la chance de devenir le meilleur attaquant du monde, c’est sûr.

« C’est super de l’avoir en Bundesliga, d’avoir un jeune joueur ici pour comparer [myself] à. je vois son visage; il a le désir de marquer des buts.

« C’est le joueur qui peut être le meilleur. Ce n’est pas toujours facile quand les choses vont bien. Mais il a déjà marqué beaucoup de buts et il est très jeune. »

celui de Liverpool Virgile van Dijk: « Haaland est un attaquant spécial, il est fort, il est rapide. Il a tous les attributs pour rendre la vie d’un défenseur très, très difficile.

« La première fois, c’était quand il était à Salzbourg, il a marqué à Anfield. Il était très rapide, direct. Un peu comme la façon dont joue Jamie Vardy, mais Haaland est un peu plus fort que Vardy. »