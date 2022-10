Erling Haaland révèle un régime bizarre, mange du cœur et du foie pour rester en forme

La star de Manchester City, Erling Haaland, a parlé de son régime bizarre qui comprend le cœur et le foie qu’il consomme pour garder son corps en pleine forme.

Haaland s’est frayé un chemin dans la nouvelle saison et est sur une séquence de buts pour Manchester City en Premier League anglaise et en UEFA Champions League. Le Norvégien a déjà marqué quinze fois en Premier League et compte cinq buts en Ligue des champions à son actif.

Bien qu’une grande partie de ses performances soient dues à la qualité qu’il possède, l’attaquant de City a révélé dans un documentaire intitulé “Haaland : The Big Decision” que son régime massif de 6 000 calories, qui comprend le cœur et le foie d’une vache, est ce qui alimente son corps et le maintient en parfait état.

“Tu [other people] ne mange pas ça, mais je suis soucieux de prendre soin de mon corps. Je pense que manger des aliments de qualité aussi locaux que possible est le plus important.

« Les gens disent que la viande est mauvaise pour la santé, mais quelle viande ? La viande que tu prends chez McDonald’s ? Ou la vache mangeuse d’herbe locale juste là-bas ? Je mange le cœur et le foie d’une vache », a révélé Haaland dans le documentaire.

Haaland est également adepte des bains de glace et des lunettes qui filtrent la lumière bleue pour améliorer son sommeil. Le jeune homme de 22 ans a en outre mentionné qu’il ne consomme que de l’eau qui a été filtrée à l’aide d’un système complexe.

« La première chose que je fais le matin est d’avoir un peu de soleil dans mes yeux ; c’est bon pour le rythme circadien. J’ai aussi commencé à filtrer mon eau. Je pense que cela peut avoir de grands avantages pour mon corps », a-t-il ajouté.

Haaland est devenu un attaquant complet doté de rythme, de précision et de puissance. Le grand homme a battu des records à gauche, à droite et au centre. Plus tôt ce mois-ci, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à réussir un triplé lors de trois matchs consécutifs à domicile.

Il est également devenu le joueur le plus rapide à marquer 15 buts en Premier League en s’inscrivant sur la feuille de match lors de la récente victoire 4-0 de Manchester City contre Southampton. Haaland n’a eu besoin que de neuf matchs de Premier League pour atteindre le record.

