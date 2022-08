Erling Haaland réussit son premier triplé en Premier League alors que Manchester City bat Crystal Palace 4-2

Erling Haaland a marqué son premier tour du chapeau en Premier League alors que Manchester City est venu de deux buts pour battre Crystal Palace 4-2 samedi.

City traînait 2-0 après seulement 21 minutes contre une équipe clinique de Palace – qui envisageait sa victoire 2-0 au stade Etihad la saison dernière – après un but contre son camp de John Stones et une tête de Joachim Andersen.

C’était le quatrième match de Premier League sur les six derniers au cours duquel City avait pris deux buts de retard, mais l’équipe de Pep Guardiola n’avait perdu aucun des trois précédents et a remporté celui-ci avec style.

Après que Bernardo Silva ait reculé huit minutes après le début de la seconde période, Haaland a pris le relais alors que ses premiers buts à domicile pour City étaient pressés. Il en a marqué trois en l’espace de 20 minutes pour en faire six lors de ses quatre premiers matches de Premier League.

Patrick Vieira a été contraint de nommer un onze de départ sans Wilfried Zaha en raison d’une blessure, mais l’absence de l’attaquant vedette n’a pas empêché Palace de prendre une avance rapide alors que le coup franc d’Eberechi Eze a frappé à la fois Kyle Walker et Stones alors qu’il tournait dans le filet. .

Les choses ont empiré pour City à la 22e minute sur un autre coup franc. C’était à nouveau Eze avec un corner à partir duquel Andersen n’a pas été marqué au pouvoir dans une tête.

Guardiola avait prévu deux remplacements au début de la seconde période avec Ilkay Gundogan et Julian Alvarez tous deux dépouillés et prêts à partir, mais ils se sont assis après que Silva ait ramené City à la 53e minute.

L’international portugais a coupé de la droite avant de frapper un tir bas qui a dévié Jeffrey Schlupp sur son chemin.

Gundogan et Alvarez sont entrés juste après l’heure de jeu et Alvarez a rapidement eu un impact alors que City égalisait à la 62e. Il a envoyé un centre profond à Phil Foden, qui a renvoyé le ballon pour Haaland, qui a traversé Marc Guehi pour marquer son premier but Etihad.

Huit minutes plus tard, il avait son deuxième. D’un court corner, Alvarez a nourri Silva qui a retiré le ballon pour Stones et il l’a fait rouler pour que Haaland rentre à la maison d’un mètre.

Haaland a scellé son tour du chapeau à 10 minutes de la fin. Le ballon traversant de Silva a parfaitement trouvé sa course, et le Norvégien a eu la force de retenir Joel Ward avant de tirer dans le coin inférieur.

City a maintenant 10 points en quatre matchs, avec Palace à quatre points.

