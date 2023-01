Erling Haaland : Que fait l’attaquant de Manchester City quand il ne marque pas ? | Nouvelles du football

“Erling Haaland n’obtient-il pas le service ou doit-il en faire plus?”

C’était la question Sports du ciel Le spécialiste Gary Neville a posé après que l’attaquant ait joué un rôle périphérique dans la défaite du derby de Manchester samedi à Old Trafford.

Il a enregistré 20 touches lors de la défaite 2-1. Plus bas que tout autre joueur sur le terrain qui a joué les 90 minutes complètes. Même Jack Grealish, qui est entré en jeu après 57 minutes, a réussi cinq autres touches et réussi un but.

Jeudi 19 janvier 19h00



Coup d’envoi 20h00





Haaland, cependant, a marqué 21 buts en 17 matchs de Premier League cette saison et est en passe de battre le record d’une seule saison de Premier League (34) au galop.

Image:

Haaland était une figure périphérique samedi





Mais maintenant, il a disputé trois matches sans but – ce que le joueur de 22 ans n’a fait que quatre fois au cours des quatre dernières saisons – cela met son jeu global sous les projecteurs. Alors, que fait-il quand il ne marque pas ?

Pep Guardiola a admis après la défaite contre United que Man City devait trouver un moyen d’impliquer davantage Haaland dans la construction.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Manchester City en Premier League



“Quand les équipes sont assises dans leur surface de réparation, c’est plus difficile mais nous devons le trouver un peu plus, oui”, a déclaré Guardiola.

“(Contre United) il a eu assez de touches, mais c’est vrai que quand vous regardez des zones et que vous devez le regarder. Mais nous le ferons.”

Haaland n’a réalisé en moyenne que 26,9 touches par 90 minutes pour City en Premier League cette saison. Julian Alvarez, l’autre attaquant de l’équipe, est le deuxième plus bas avec 44 touches par 90.

De toute évidence, c’est la position avant dans le système de Guardiola qui voit le moins de balle. La saison dernière, Gabriel Jesus (53,9), Raheem Sterling (55,4) et Phil Foden (59) – qui ont tous trois été utilisés comme un faux neuf – ont eu les touches les plus basses par 90. Mais City trouve qu’il est plus facile de passer à Alvarez, qui suggère que Haaland pourrait faire plus pour s’impliquer dans la construction. Mais devrait-il ?

La comparaison de la carte thermique de la paire montre que la majeure partie du temps de Haaland sur le terrain est passée dans la surface entre les poteaux de but, tandis qu’Alvarez retombe au milieu de terrain et sur les ailes. C’est aussi là qu’il marque la plupart de ses buts.

Le positionnement de Haaland diffère de la préférence précédente de Guardiola, mais il a livré un taux de 1,35 buts pour 90 en championnat. Alvarez, quant à lui, marque 0,75 buts sur 90 après avoir joué plus de 1 000 minutes de moins que son coéquipier.

Avec un retour de but aussi impressionnant que ça, pourquoi ce serait Haaland qui s’adapterait ? Certes, il incombe à ses coéquipiers de comprendre ses mouvements et de le trouver sur le terrain. Kevin De Bruyne, qui a été effectivement marqué par Fred à Old Trafford samedi, a le mieux réussi à se connecter avec Haaland.

Le meneur de jeu est passé à Haaland 38 fois, lui a croisé huit fois, lui a créé six occasions et l’a aidé à quatre reprises en championnat cette saison. Aucun autre joueur de City ne peut égaler ces totaux.

Mais lorsque la ligne d’approvisionnement de De Bruyne a été coupée samedi, l’attaquant de 51 millions de livres sterling de City a été privé de service et limité à seulement deux tirs hors cible. Le derby de Manchester a potentiellement révélé une faiblesse dans l’attaque étoilée de City. Arrêtez De Bruyne et vous pourrez arrêter Haaland.

Image:

Erling Haaland et Kevin De Bruyne se sont bien associés pour Man City cette saison





Soudain, sans but, le manque de touches de Haaland donne l’impression que City joue avec un homme à terre. S’il n’est pas dans la préparation et qu’il ne marque pas, Guardiola manque un homme supplémentaire au milieu de terrain.

Mais peut-être que ce n’est pas un problème aussi important qu’il y paraît.

Haaland peut réduire le nombre de joueurs impliqués dans la construction, mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas d’impact. Pour le match d’ouverture de City à United samedi, Aaron Wan-Bisska et Raphael Varane ont presque oublié que Grealish était là à cause de la présence de Haaland et le remplaçant a été autorisé à une tête libre dans la surface de réparation.

Même lorsque Haaland ne touche pas le ballon, il crée de l’espace pour ceux qui l’entourent.

Considérez sa deuxième apparition en championnat avec un maillot City comme un excellent exemple. Haaland n’a réussi à marquer que huit touches lors de la victoire 4-0 contre Bournemouth en août et a laissé l’Etihad sans but. Ce qu’il a fait, cependant, a été de leurre pour deux des quatre buts de son équipe. En fait, devenir le cheval de Troie de City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Manchester City contre Bournemouth en Premier League



Haaland a préparé le premier match d’Ilkay Gundogan sans qu’aucun des joueurs de Bournemouth ne suive la course du milieu de terrain alors qu’ils grouillaient autour de l’attaquant. Pour De Bruyne, il n’avait même pas besoin de toucher le ballon. Sa simple présence a suffi à embobiner l’opposition.

Bien que Guardiola ait fait allusion au fait que le rôle de Haaland n’était pas tout à fait au point à ce stade, Bernardo Silva pense que l’attaquant fait “parfaitement” son travail.

“Le truc avec Erling, c’est qu’il ne se soucie pas de toucher le ballon”, a-t-il déclaré début janvier. “Si vous me jouez comme un faux neuf ou Phil Foden, après un match joué dans cette position, ce n’est pas facile parce que vous ne touchez pas le ballon plusieurs fois et vous êtes frustré parce que vous devez toucher le ballon pour sentir une partie de le jeu.

Image:

Silva (à droite) est ravie que Haaland puisse jouer au milieu cette saison plutôt que lui





“La bonne chose à propos d’Erling, c’est qu’il est là et s’il ne touche pas le ballon pendant 30 minutes, mais il le touche une fois et il marque, il est content et ravi. D’avoir ce genre de joueur qui est tellement concentré sur juste la fin du produit c’est super parce qu’il sait pourquoi il est là.”

Pendant une grande partie de la saison dernière, la couverture autour de City a été dominée par le débat sur la question de savoir s’ils avaient besoin d’un attaquant. Certains ont dit que cela aurait un impact négatif sur City, d’autres ont dit que cela les élèverait à des niveaux encore plus élevés. Cette question a quelque peu évolué dans cette campagne, mais son cœur reste sans réponse.

Guardiola a remporté les deux derniers titres de champion sans attaquant, mais la Ligue des champions lui échappe toujours à City.

Image:

Pep Guardiola n’a pas été en mesure de mener Man City à la gloire de la Ligue des champions à Porto lors de la finale 2021 contre Chelsea





Haaland a six buts d’avance sur son rival le plus proche dans le classement des buteurs, mais le leader de la ligue City traîne Arsenal de huit points. Les Gunners ont déjà trois points de mieux que City à ce stade la saison dernière et prendront quelques rattrapages.

En fin de compte, le résultat de cette saison fournira une réponse plus définitive à la question de Haaland et s’il fait vraiment de City une meilleure équipe. En particulier, la Ligue des champions.

Regardez Man City contre Tottenham jeudi, en direct sur Sky Sports, à partir de 19h; coup d’envoi 20h.