Erling Haaland pourrait quitter Man City en 2024 si un club étranger paie sa clause de libération de 175 millions de livres sterling – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de jeudi…

LES TEMPS

Erling Haaland serait autorisé à quitter Manchester City dans deux ans si un club étranger paie sa clause de libération de 175 millions de livres sterling (200 millions d’euros).

Kevin De Bruyne a affirmé que Manchester City s’écartait de Liverpool cette saison parce qu’il s’agissait d’une équipe plus contrôlée et plus cohérente que ses rivaux “de haut en bas”.

L’EFL a été avertie que la fréquentation des matchs de la ligue inférieure pourrait être gravement touchée si elle supprimait la traditionnelle panne de télévision du samedi à 15 heures.

Les responsables de Newcastle United sont prêts à rencontrer les supporters du club pour discuter du changement de nom de St James ‘Park.

Image:

Erling Haaland pourrait quitter Man City en 2024 si un club étranger paie sa clause libératoire de 200 millions d’euros





ÉTOILE QUOTIDIENNE

Les Glazers envisageraient de vendre Manchester United si une offre dépassait 10 milliards de dollars.

Chelsea envisagerait de résilier le contrat de Denis Zakaria, deux mois seulement après son arrivée estivale en prêt de la Juventus.

COURRIER QUOTIDIEN

Reece James s’attend à de bonnes nouvelles lorsqu’il subit une analyse définitive sur une blessure au genou qui a menacé son rêve de Coupe du monde jeudi.

Christian Pulisic a déclaré qu’il était “extrêmement heureux” à Chelsea au milieu d’un début de saison lent où il n’a obtenu que deux départs en championnat.

Chelsea est en pourparlers avec Southampton alors qu’ils cherchent à nommer Joe Shields pour diriger leur recrutement.

Ashley Williams a été accusée par la FA de conduite inappropriée et de comportement violent et menaçant après avoir prétendument attaqué un entraîneur de l’opposition lors d’un match de football U12.

Les détenteurs d’abonnements de Manchester United ont été indignés après avoir été invités à fournir une description de leurs vêtements et d’une pièce d’identité photographique afin qu’ils puissent être identifiés sur CCTV pour prouver qu’ils étaient à des matchs à domicile auxquels le club prétend qu’ils n’ont pas assisté.

LE SOLEIL

Chelsea vise Stuart Webber de Norwich comme prochain directeur sportif.

Le Bayern Munich serait prêt à débourser plus de 88 millions de livres sterling pour sécuriser Harry Kane.

Leicester a interdit un certain nombre d’annonces de messages d’anniversaire au milieu des appels au limogeage du manager Brendan Rodgers.

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Le Paris Saint-Germain a été accusé d’avoir engagé une agence numérique pour mener des campagnes de diffamation contre le joueur vedette Kylian Mbappe.

Chelsea est optimiste quant à Reece James après une première évaluation d’une blessure au genou.

SOLEIL ÉCOSSAIS

La star des Rangers, Leon King, suscite l’intérêt de trois géants de la Premier League, selon un rapport.