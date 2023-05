« Erling Haaland pourrait ne pas marquer autant de buts la saison prochaine, les équipes s’en sortiront »: Andy Cole, un Norvégien peu convaincu, atteindra à nouveau les mêmes niveaux

Erling Haaland pourrait avoir du mal à reproduire la forme qui l’a vu marquer 35 buts jusqu’à présent en Premier League cette saison, du moins selon Andy Cole.

L’attaquant norvégien – nommé meilleur joueur de Premier League cette saison par QuatreQuatreDeux – a récemment établi le nouveau record de buts en une seule campagne de Premier League, dépassant les 34 buts d’Alan Shearer et Andy Cole, et la star de Manchester City a encore deux matchs à ajouter à son total.

Cole, qui a joué pour Manchester United, Manchester City et Newcastle United au cours de sa carrière, ne s’attend pas à ce que Haaland égale sa forme impressionnante lors de la prochaine campagne, suggérant que d’autres équipes auront appris à se défendre contre lui.

« Naturellement, la saison prochaine sera la plus difficile, car la deuxième saison d’un joueur en Premier League l’est toujours », a déclaré Cole au podcast de William Hill et Footy Accumulators, No Tippy Tappy Football.

« Beaucoup plus d’équipes vous entraînent lors de la deuxième campagne et même si je ne dis pas qu’il aura du mal à marquer des buts parce qu’il joue pour Manchester City, il pourrait ne pas en avoir autant. »

Malgré son scepticisme à Haaland répétant un record de buts aussi ridicule, Cole exprime toujours à quel point il a été impressionné par le joueur de 22 ans, soulignant son record battu comme une grande réussite.

« Pourquoi devrais-je être déçu du record? » dit Cole. Les records sont là pour être battus et en toute honnêteté, je m’en fiche. Quelqu’un d’autre l’a maintenant, fair play avec lui et continuons. Je pense qu’il [Erling Haaland] a été absolument génial et une véritable bouffée d’air frais.

« Je ne suis pas surpris qu’il ait marqué autant de buts parce que vous devez marquer des buts dans cette équipe de Manchester City. Ils créent tellement d’occasions et tout ce que vous avez vraiment à faire est de lancer la boîte et vous pourriez éventuellement vous retrouver avec 20 tap-ins par saison. »

«Il était exactement ce dont City avait besoin en termes de joueur qui peut être dans et autour de la surface et terminer les occasions quand elles se présentent. Il le fait parfaitement. Il ne s’implique pas vraiment avant la surface de réparation, mais quand il commence à s’impliquer en dehors, c’est probablement fini car il aura tout pour lui ! »