Erling Haaland: Pep Guardiola admet que Man City doit impliquer davantage l’attaquant après la défaite d’Old Trafford | Nouvelles du football

Pep Guardiola a admis que Manchester City devait trouver un moyen d’impliquer davantage Erling Haaland dans son jeu.

L’attaquant norvégien était une figure périphérique lors de la défaite 2-1 du derby de Premier League samedi contre Manchester United, n’ayant que quelques demi-chances et seulement 19 touches dans le match.

Haaland a maintenant disputé trois matchs sans but – à peine une crise, d’autant plus qu’il n’était qu’un remplaçant en seconde période à Southampton, mais un plongeon par rapport aux standards d’un joueur qui en avait 27 lors de ses 21 premières sorties.

Mais le plus notable a été l’impact que Haaland a eu sur le système de City après s’être tellement habitué – et si bien réussi – à fonctionner avec un faux neuf au cours des deux dernières saisons.

L’ancien milieu de terrain de City Didi Hamann a utilisé les médias sociaux samedi pour affirmer que City “était une meilleure équipe sans Haaland, même s’il marque 40 buts cette saison”.

Haaland était une figure périphérique samedi





Il est peu probable que Guardiola soit d’accord avec cela, mais il travaille toujours pour intégrer pleinement sa signature estivale de 51 millions de livres sterling.

“Pour le moment, nous avons ce processus parce que lorsque les équipes sont assises dans leur surface de réparation, c’est plus difficile mais nous devons le trouver un peu plus, oui”, a déclaré Guardiola.

“(Contre United) il a eu assez de touches mais c’est vrai que quand on regarde des zones et qu’il faut le regarder. Mais on va le faire.”

Haaland doit-il faire plus?

Gary Neville dit qu’il aimerait qu’Arsenal remporte la Premier League mais pense toujours que les Gunners pourraient échouer lors de leur course au titre



Gary Neville de Sky Sports :

“Avec City, Erling Haaland n’obtient-il pas le service, ou doit-il en faire plus ?

“Je vais poser cette question. Doit-il en faire plus ou doit-il être patient?

“Si Erling Haaland commence à donner le coup d’envoi, si City commence à ronronner, si la défense commence à se renforcer un peu plus qu’elle ne l’a fait, et qu’ils ont besoin du retour de Ruben Dias s’ils le peuvent, je pense que City va gagner.”

Pep : Les performances ont été constantes

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Manchester City en Premier League



City a lutté pour la cohérence cette saison, en particulier depuis la Coupe du monde, faisant match nul à domicile contre Everton le jour de l’An et subissant maintenant des défaites consécutives contre Southampton en Coupe Carabao et Man Utd en championnat.

Mais Guardiola a déclaré que ces incohérences n’étaient pas dues au changement de système imposé par l’arrivée de Haaland.

“Je dirais que l’incohérence concernait les résultats mais pas les performances”, a-t-il déclaré. “En général, (mais) pas contre Southampton, nous avons été constants dans nos matchs.

Haaland a un tir bloqué par Casemiro





“Bien sûr, contre Everton, nous avons mieux joué, mais ils ont réussi un tir cadré et nous avons fait match nul. Ils vous ont punis alors qu’avant cela ne se produisait pas, nous avons toujours trouvé un moyen d’obtenir les résultats.

“Si nous jouons bien ou mal, nous avons toujours eu cette chance. Je pense que c’est notre force et nous devons nous améliorer mais en termes de performances, je pense que nous sommes constants.”

City a pris les devants à Old Trafford mais s’est effondré après l’égalisation controversée de Bruno Fernandes, permettant à Marcus Rashford de marquer ce qui s’est avéré être le vainqueur seulement quatre minutes plus tard.

Pep Guardiola pense que Marcus Rashford était hors-jeu dans le but égalisateur de Man Utd et que son équipe aurait défendu différemment s’il n’avait pas été dans cette position



Mais malgré la déception face au résultat et la frustration face à la décision de maintenir le but de Fernandes, Guardiola était beaucoup plus satisfait de la performance.

“Nous étions là tout le temps, je pouvais reconnaître mon équipe”, a-t-il déclaré. “C’est tout ce que je peux dire. À Southampton… qu’est-ce que c’est? Quelle est cette équipe? Mais c’était le contraire. Je reconnais mon équipe depuis de très nombreuses années.”

Qu’est-ce qui ne va pas pour Manchester City ?

City a perdu des matchs consécutifs dans toutes les compétitions





Peter Smith de Sky Sports :

Pep Guardiola a insisté sur le fait qu’il était satisfait de l’affichage de Man City à Old Trafford et que c’était une grande amélioration par rapport à la défaite en milieu de semaine à Southampton en Coupe Carabao, qui l’avait laissé “triste”.

Mais c’était loin d’être une performance raffinée. City semblait nerveux au début avec une série de joueurs égarant les passes et Ederson se précipitant de manière erratique hors de sa ligne pour donner une bonne chance à Rashford.

Plutôt qu’un manque de concentration, que Guardiola avait critiqué contre Southampton, cela ressemblait plus à City cherchant nerveusement quelque chose contre une équipe bien entraînée de Man Utd dans une atmosphère bruyante.

Statistiques du derby de Manchester C’est la première fois que Manchester City ouvre le score après la mi-temps et perd un match de Premier League depuis août 2013 (2-3 contre Cardiff City).

Manchester City n’a eu qu’un seul tir cadré, leur moins commun dans un match de Premier League sous Pep Guardiola (également 1 contre Stoke en mars 2017 et 1 contre Southampton en septembre 2021).

Principalement, ils n’ont pas été en mesure d’obtenir le ballon de Phil Foden ou d’Erling Haaland. Les deux héros du tour du chapeau de la raclée 6-3 de City contre United en octobre étaient à la périphérie tout au long. Haaland a maintenant disputé trois matchs sans but. Une course stérile selon ses normes, tandis que Foden est loin d’être son meilleur incisif en ce moment.

Défensivement, Guardiola a admis que son équipe n’était pas toujours dans la bonne position pour arrêter les transitions de United, un problème majeur contre une équipe si forte dans ce département.

Ils sont préoccupants avec la venue de Tottenham à l’Etihad jeudi. Une autre équipe qui tentera de limiter les passes aux attaquants de City avant de bondir sur la pause.

Guardiola a déclaré qu’il ne voulait pas que ses joueurs s’attardent sur le match de samedi, mais il devra trouver une solution aux problèmes émergents à City d’ici ce match des Spurs. Si une mauvaise semaine se transforme en 10 mauvais jours, City risque de s’éloigner encore plus de là où il veut être…