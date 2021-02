Erling Haaland organise une masterclass pour Dortmund alors que Porto devance la Juventus

Erling Haaland a marqué deux fois alors que le Borussia Dortmund est venu par derrière pour battre Séville avec trois buts vitaux à l’extérieur en Ligue des champions les 16 derniers.

L’ancien milieu offensif de Liverpool Suso a ouvert le score pour Séville à la septième minute avec un effort dévié qui a battu Dortmund Marwin Hitz.

Mais les Westphaliens ont riposté 12 minutes plus tard par Mahmoud Dahoud, qui a récupéré le ballon d’Erling Haaland et a bouclé une magnifique frappe dans le coin supérieur.

Désireux de figurer lui-même sur la feuille de match, Haaland s’associe à Jadon Sancho pour donner l’avantage à Dortmund, avant de prolonger l’avantage en plafonnant une contre-attaque incisive juste avant la mi-temps.

Le patron de Séville, Julen Lopetegui, a fait un changement à la mi-temps et trois à l’heure et ses changements ont apporté un certain succès, alors que Luuk de Jong a marqué à la 84e minute.

La victoire 3-2 de Dortmund en Andalousie a mis fin à la formidable série de sept feuilles blanches consécutives de Séville et donne à l’équipe de Bundesliga un solide avantage global pour prendre le match retour.

Lors de l’autre match européen de mercredi, Porto a battu la Juventus avec une victoire 2-1 à l’Estadio do Dragao pour laisser son dernier match de 16 en fin de match.