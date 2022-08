Erling Haaland ne résoudra pas tous les problèmes de Manchester City

Pep Guardiola a déclaré qu’Erling Haaland “ne résoudrait pas tous nos problèmes” et a affirmé qu’il voulait faire du joueur de 22 ans un meilleur joueur après que la signature estivale de 51 millions de livres sterling ait marqué ses débuts en Premier League avec les deux buts lors de la victoire 2-0 de Manchester City. à West Ham United.

N’ayant pas réussi à marquer lors de sa première apparition dans le football anglais lors de la défaite 3-1 du Community Shield la semaine dernière contre Liverpool, Haaland a montré sa capacité à marquer des buts avec un penalty en première mi-temps et un but en seconde mi-temps contre l’équipe de David Moyes.

Mais le manager de City, Guardiola, a déclaré qu’il ne rendrait pas son équipe trop dépendante de l’international norvégien, malgré son pedigree de buteur.

“Toute l’équipe a été incroyable, mais qu’Erling marque les deux premiers buts, c’est bon pour lui et pour nous”, a déclaré Guardiola. “Il est une menace pour nous maintenant, mais il ne va pas résoudre tous nos problèmes.

“Il ajoutera quelque chose à notre équipe. Mais si nous comptons uniquement sur lui, nous ferons une erreur.

“Il y a une semaine [after the Community Shield]il n’a pas su s’adapter en Premier League et maintenant il est aux côtés de Thierry Henry, Alan Shearer et Cristiano Ronaldo, donc..

“Je suis tellement content pour lui. Deux buts, le débat est terminé. Il a marqué des buts à Salzbourg, Dortmund, alors j’espère qu’il pourra le faire ici.”

Lorsque Guardiola est arrivé à City en 2016, il a exhorté l’attaquant Sergio Aguero à ajouter plus à son jeu et à devenir un meilleur joueur d’équipe et il a déclaré qu’il souhaitait également que Haaland fasse évoluer son jeu.

“Il est venu pendant cinq ans, j’espère qu’il restera cette fois-ci, encore plus longtemps”, a déclaré Guardiola. “Il peut être bon pour nous et pour l’équipe, mais nous pouvons le pousser davantage et ajouter quelque chose de plus à son jeu et faire de lui un meilleur joueur, pas seulement le gars qui marque des buts.

“Je ne le connais pas beaucoup, donc nous avons besoin de temps, mais je sais comment il a géré les critiques cette semaine et il était vraiment calme. Je ne sais pas encore comment il réagit aux compliments, nous verrons. Mais j’aime la façon dont il a pris le penalty, sa confiance en lui. Je pense qu’il frappera un coéquipier au visage s’il essaie de le lui enlever et j’aime ça.

Dans une interview d’après-match, Haaland a déclaré que c’était “un peu merdique” qu’il n’ait pas réussi à marquer un tour du chapeau lors de ses débuts avant d’être remplacé dans les phases finales.

Mais Guardiola a déclaré que cette réaction était ce à quoi il s’attendait d’un joueur de haut niveau.

“J’ai eu la chance d’être avec [Lionel] Messi”, a déclaré Guardiola. “Quand il en marque deux, il en veut trois, quand il en marque trois, il en veut quatre. Tous les meilleurs joueurs sont les mêmes.

“Ils ne sont jamais satisfaits, toujours affamés, affamés de buts et en veulent plus, mais en même temps, je dois utiliser d’autres joueurs.”