Erling Haaland ne jouera pas contre Séville, confirme Pep Guardiola, le patron de Manchester City

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé mardi que le joueur vedette Erling Haaland n’était pas apte à affronter Séville, mais pourrait revenir pour un affrontement en Premier League avec Fulham samedi.

Haaland a raté la victoire 1-0 du week-end dernier sur Leicester City après avoir été remplacé à la mi-temps lors du match nul et vierge en milieu de semaine avec le Borussia Dortmund.

Les Bleus ont déjà assuré la première place du Groupe G de l’UEFA Champions League cette année avec trois victoires et deux nuls en cinq matches jusqu’à présent.

Mercredi, nous jouerons le sixième et dernier match du groupe contre l’équipe que nous avons battue 4-0 en Espagne en septembre.

S’adressant aux médias lors de sa conférence de presse d’avant-match mardi, Guardiola s’est dit optimiste quant à un retour rapide de l’attaquant norvégien.

“Demain, il n’est pas disponible. Il se sent mieux par rapport à samedi et dimanche mais il n’est pas à 100% et on ne veut pas prendre de risque, ça n’a aucun sens. Espérons qu’il sera de retour pour Fulham. Chaque jour, il se sent mieux. La blessure à l’épaule de Kalvin Phillips signifie qu’il n’est pas non plus disponible pour la rencontre de la Ligue des champions. Le milieu de terrain anglais n’a pas joué pour City depuis le 14 septembre.

L’entraîneur a fait le point sur son rétablissement continu avant la Coupe du monde 2022, qui débutera plus tard ce mois-ci.

« Il fait des séances partielles avec l’équipe. Contact pas encore mais nous verrons son évolution. Nous savons à quel point la Coupe du monde est importante, mais nous ne pouvons pas utiliser un joueur qui n’est pas prêt. Mon sentiment maintenant est que ce sera serré (pour faire la Coupe du Monde). Il y a beaucoup de choses impliquées. Je ne pense pas (il jouera) contre Fulham et même Brentford – ce seront des matchs similaires à Leicester. Nous avons besoin de joueurs dans les meilleures conditions », a déclaré Guardiola.

