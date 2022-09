Erling Haaland a marqué un but spectaculaire pour aider Manchester City à battre le Borussia Dortmund, le club allemand qu’il a quitté à l’intersaison, 2-1 en UEFA Champions League mercredi.

Le centre atteint Erling Haaland à hauteur d’épaule, à environ un mètre devant l’attaquant de Manchester City.

Pas de problème pour ce talent générationnel.

Le Norvégien bondit au second poteau, à six minutes de la fin du match pour réaliser une spectaculaire volée acrobatique de l’extérieur du pied gauche, pour rencontrer un centre de Joao Cancelo.

Regardez le but ici:

Cancelo + Haaland = ⚽️ pic.twitter.com/D8Elenhx1M — Stefano “Megamind” Pioli (@perseguitatoak) 14 septembre 2022

Après le match, le manager de City, Pep Guardiola, a déclaré que le spectaculaire vainqueur de Haaland lui rappelait l’ancien grand néerlandais Johan Cruyff.

“Quel but. Je me souviens qu’il y a longtemps à Barcelone, Johan Cruyff en a marqué un assez similaire contre l’Atletico Madrid. C’est bien qu’Erling ait imité Johan Cruyff”, a déclaré Guardiola, ancien joueur et entraîneur du Barca, aux journalistes.

City a dû revenir d’un but avec deux frappes dans les 10 dernières minutes pour assurer la victoire contre une équipe allemande déterminée et Guardiola était loin d’être satisfait de la façon dont son équipe, une fois de plus, a dû renverser la vapeur.

«Nous avons l’habitude de le faire ces derniers temps. Je n’aime pas ça », a-t-il déclaré, évoquant une mauvaise prestation de son équipe en première mi-temps qui n’a changé qu’avec un triple remplacement à la 58e minute.

“Nous avons joué dans le mauvais équipement aujourd’hui. Aucune agression. Nous étions passifs. Au moment où nous avons changé de rythme avec Phil (Foden), Bernardo (Silva) et Julian (Alvarez), nous avons changé de rythme et marqué deux excellents buts », a-t-il déclaré.

L’égalisation est venue via un entraînement à longue distance tonitruant du défenseur John Stones.

«Je suis presque sûr que la façon dont nous jouions en première mi-temps, John n’aurait pas eu le courage de l’essayer, mais nous avions le rythme et l’élan et nous avons dit OK, ça va arriver. C’était exceptionnel. Je suis tellement heureux pour lui », a-t-il déclaré.

“C’est une équipe exceptionnelle. Nous le savions. Nous n’étions pas assez bons aujourd’hui. En même temps, c’est toujours bien d’avoir cette résilience – allons-y, allons-y, allons-y. Avoir Julian et Erling dans la boîte, avoir cette alternative, ça marche », a ajouté Guardiola.

(Avec les contributions des agences)

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici