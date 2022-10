Erling Haaland marque le 20e but de la saison alors que Manchester City bat Southampton

Erling Haaland a marqué son 20e but en seulement 13 matchs cette saison alors que Manchester City a battu Southampton 4-0 pour mener la Premier League anglaise samedi.

Haaland a prolongé sa séquence de buts à 10 matchs consécutifs dans toutes les compétitions en inscrivant le quatrième but à la 65e minute pour City.

Joao Cancelo, Phil Foden et Riyad Mahrez avaient déjà marqué au moment où le Norvégien, qui avait auparavant touché les boiseries et repoussé une poignée d’autres occasions, a finalement trouvé le chemin des filets en seconde période pour son 15e but en championnat.

City a deux points d’avance sur Arsenal, qui peut reprendre la tête avec une victoire sur Liverpool dimanche.

Southampton a perdu quatre matchs consécutifs et le manager Ralph Hasenhuttl fait face à une pression croissante après une autre performance décevante.

Haaland a raté sa première bonne occasion lorsqu’il a couru et récupéré une passe de Foden, mais son tir a frappé l’intérieur du poteau. Southampton n’a pas résisté plus longtemps alors que Cancelo a chargé à travers la défense des visiteurs pour ouvrir le score avec un tir tonitruant.

La prochaine tentative de Haaland a été bloquée par Che Adams mais Kevin de Bruyne a enregistré sa 94e passe décisive en championnat – un nouveau record du club – alors qu’il glissait le ballon dans la surface pour que Foden termine avec un lob exquis.

Dans un autre mouvement de grande qualité de City, Mahrez a remporté le troisième sur 50 minutes avec une volée du pied gauche sous un angle serré sur la droite après que Rodri ait lancé le ballon dans la surface.

Haaland a ensuite tiré juste à côté avant de ne pas entrer en contact de manière inattendue avec un ballon de De Bruyne à travers la ligne des six mètres. Haaland a ensuite été à nouveau joué par De Bruyne uniquement pour que Bazunu se rende au ballon en premier.

Mais Haaland était généralement au bon endroit pour ramener à la maison une passe carrée de Cancelo à bout portant après que les Portugais se soient liés à De Bruyne.

