Erling Haaland marque, Kevin De Bruyne brille, Mohamed Salah avec un exploit impressionnant, tandis que Darwin Nunez se débat alors que Man City bat Liverpool dans le thriller de la Coupe Carabao

Manchester City et Liverpool ont joué un autre thriller l’un contre l’autre, les hommes de Pep Guardiola s’imposant 3-2 dans la classique de la Coupe Carabao.

Erling Haaland a ouvert le score en dix minutes en entrant sur le centre de Kevin De Bruyne depuis la gauche.

Getty Haaland a mis City en tête dès le début

AFP Carvalho a mis Liverpool à égalité avec son premier tir cadré dans le match

Les Reds ont riposté grâce à la finition soignée de Fabio Carvalho dix minutes plus tard dans une première mi-temps qui a également vu Caoimhin Kelleher bien faire pour nier Ilkay Gundogan et Nathan Ake, tandis que Darwin Nunez a repoussé deux belles opportunités.

City a repris l’avantage lorsque Riyad Mahrez a ramené le ballon du pied gauche à la 47e minute.

Mais à peine une minute et 13 secondes plus tard, Liverpool était à nouveau à égalité alors que Mohamed Salah frappait le ballon après un bon travail de Nunez – le but voyant Salah devenir le premier joueur à marquer dix buts contre Guardiola’s City.

Mais Ake a donné l’avantage à City pour la troisième fois alors qu’il dirigeait un centre précis de De Bruyne depuis la gauche après un court virage.

Il y avait beaucoup plus d’occasions pour les deux équipes et Nunez aurait dû égaliser pour Liverpool lorsqu’il s’est retrouvé au but dans le canal droit, mais l’Uruguayen a tiré loin.

Liverpool a également eu un appel de pénalité annulé avec Alex Oxlade-Chamberlain à la suite d’un défi d’Ake.

Getty Mahrez a mené City 2-1 au début de la seconde période

Getty Mais la réponse de Liverpool a été instantanée

Getty Cette tête d’Ake s’est avérée gagnante

Getty Une autre nuit, Nunez aurait pu faire un tour du chapeau

Cela signifiait que la tête d’Ake s’était avérée être la gagnante alors que les champions en titre étaient éliminés de la compétition.

City a été attiré à Southampton en quart de finale avec des matchs nuls à jouer dans la semaine du 9 janvier.

Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Carabao Matches à jouer dans la semaine commençant le 9 janvier Manchester United contre Charlton Southampton contre Manchester City Forêt de Nottingham contre les loups Newcastle contre Leicester

“Manchester City vs Liverpool ne déçoit jamais”, a déclaré Joe Shennan de talkSPORT lors d’un commentaire pendant le match.

Et cela résume parfaitement cette rivalité.

AFP La rencontre s’est jouée dans le bon esprit