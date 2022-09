Erling Haaland marque à nouveau, Jack Grealish fait taire les critiques alors que Man City bat les loups à 10 pour atteindre le sommet

Manchester City a réalisé une performance dominante contre les Wolves à l’extérieur alors qu’ils gagnaient 3-0 pour dépasser Arsenal en tête du classement de la Premier League.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Jack Grealish n’a mis que 55 secondes pour ouvrir le score alors qu’il s’accrochait à un centre de Kevin De Bruyne pour rentrer dans la surface, avant que l’attaquant Erling Haaland n’inscrive son 11e but en Premier League en sept matchs.

Les loups ont été réduits à 10 hommes en 33 minutes alors que Nathan Collins a sauté pour une balle lâche et a attrapé Grealish avec ses crampons dans le ventre, recevant un carton rouge direct. Après la pause, avec le milieu de terrain Ruben Neves repoussé au centre de la défense des Wolves, le match était plus serré mais City s’est frayé un chemin vers les trois points après que Phil Foden soit rentré à la maison sur un autre centre de De Bruyne.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Haaland récidive…

C’était l’un de ces jours où les adversaires de City seront heureux de maintenir le score en dessous de 10. Les loups étaient menés 2-0 et un homme après seulement 33 minutes et à ce moment-là, les supporters locaux à l’intérieur de Molineux craignaient le pire. Grealish avait déjà ouvert le score après seulement 55 secondes avant que Haaland n’obtienne son but habituel – ramasser le ballon à l’extérieur de la surface, courir à Max Kilman et tirer bas devant Jose Sa. C’est maintenant 14 buts en 10 matchs pour Haaland, qui a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses sept dernières apparitions.

2 Connexe

L’international norvégien est également devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer lors de ses quatre premiers matchs à l’extérieur et sa séquence de buts montre peu de signes d’arrêt. Le joueur de 22 ans aura probablement l’impression qu’il aurait pu en avoir plus, surtout après que Collins ait été expulsé pour un défi laid sur Grealish, mais en seconde période, l’équipe de Pep Guardiola semblait se contenter de frapper le ballon et de courir le temps. .

Foden a ajouté un troisième au milieu de la seconde mi-temps, mais les Wolves seraient pardonnés de penser qu’ils avaient bien fait de limiter les dégâts lors d’une journée qui aurait pu se terminer par un score de cricket.

2. Grealish fait taire ses détracteurs avec un objectif

C’était presque comme si Guardiola avait prédit l’avenir lors de sa conférence de presse hebdomadaire vendredi. Interrogé sur Grealish et les critiques que le milieu de terrain de 100 millions de livres sterling a reçues à la suite de sa performance contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine, le directeur de la ville lui a dit de ne pas s’inquiéter.

“Ça n’a pas d’importance,” dit-il. “Dans trois jours de plus, vous avez une autre chance d’être heureux et de faire ce que vous avez à faire.” Et, que savez-vous, trois jours après avoir duré 58 minutes contre Dortmund, Grealish était à nouveau heureux – ne prenant que 55 secondes pour marquer son premier but de la saison pour mettre City 1-0.

Il y avait des points d’interrogation dans la préparation du match quant à savoir si Grealish commencerait même contre les Wolves, après avoir lutté pour la forme jusqu’à présent cette saison, mais Guardiola a choisi de le garder aux dépens de Riyad Mahrez et Ilkay Gundogan et cela a prouvé le bonne décision.

Guardiola a insisté vendredi sur le fait qu’il ne choisissait pas Grealish – hué tout au long par les supporters locaux en raison de ses liens avec les rivaux des Midlands Aston Villa – parce qu’il accumule un grand nombre de buts et de passes décisives, mais après le débat entourant sa place cette semaine , il sera content de sortir du lot.

Erling Haaland et Jack Grealish étaient tous les deux sur la feuille de match. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

3. Les loups se tirent une balle dans le pied

Les loups ont débuté le week-end après avoir marqué le moins de buts en Premier League jusqu’à présent cette saison, mais aussi le meilleur bilan défensif. Cependant, si votre capacité à marquer des points est basée sur le fait de rester serré à l’arrière, vous devez vous assurer de ne pas concéder dans la minute et de faire expulser l’un de vos défenseurs centraux avant la mi-temps. L’après-midi allait toujours être difficile contre Man City et Haaland, mais les Wolves, qui étaient meilleurs au début de la seconde période, ne se sont pas aidés non plus.

S’exprimant vendredi, Guardiola a déclaré qu’ils étaient “l’un des adversaires les plus coriaces”, mais au final, ce fut une journée confortable pour les champions et les fans de City ont scandé “Erling Haaland, il a marqué plus que vous”. C’est Haaland 11-3 Wolves jusqu’à présent.

Bruno Lage a fait du bon travail à Molineux la saison dernière, il doit rapidement faire marquer son équipe s’il veut éviter d’être entraîné dans la course au sac de la Premier League. La nouvelle recrue Diego Costa ne faisait pas partie de l’équipe contre City, ce qui suggère qu’il est plus qu’un peu à court de forme physique pour le match, et Lage devra mettre rapidement le joueur de 33 ans au courant pendant la pause internationale.

– Rapport : Loups 0-3 Man City | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Notes des joueurs

loups: Sa 5, Jonny 5, Ait-Nouri 6, Collins 4, Kilman 5, Moutinho 6, Neves 6, Nunes 6, Neto 6, Guedes 6, Podence 5.

Sous-marins: Traoré 6, Hwang 6, Semedo 6, Campbell 6.

Ville de Man: Ederson 6, Stones 6, Cancelo 7, Dias 7, Akanji 7, Rodri 7, De Bruyne 8, Silva 7, Grealish 8, Foden 7, Haaland 7.

Sous-marins: Gundogan 6, Alvarez 6, Mahrez 6, Palmer 6, Gomez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Jack Grealish : De Bruyne mérite une mention honorable pour ses deux passes décisives, mais Grealish était sous pression à Molineux après les critiques de cette semaine et le joueur de 27 ans a livré.

Le pire : Nathan Collins : Les loups étaient déjà contre lui à 2-0, mais la décision de Collins de lancer Grealish à hauteur de taille avec ses crampons était ridicule. Un carton rouge mérité a suivi, et avec lui toute chance que les Wolves sauvent quelque chose du match.

Faits saillants et moments marquants

Il n’a fallu que 55 secondes pour prendre la tête alors que Grealish mettait fin à sa longue sécheresse de buts.

Jack Grealish marque son premier but en Premier League en 125 jours 👀 Regardez ce que cela signifiait 😤 pic.twitter.com/e8dacLjJwb – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 17 septembre 2022

Haaland est un homme qui n’a pas lutté devant le but. Il a montré qu’il pouvait courir sur les défenseurs et marquer avec son pied droit, pour poursuivre son incroyable séquence de buts.

Si Erling Haaland continue de marquer à ce rythme, il terminera la saison de Premier League avec 57 buts 🤯 pic.twitter.com/QU9yL1sEpa — ESPN FC (@ESPNFC) 17 septembre 2022

Et puis, comme si City avait besoin de plus de facilité, les Wolves ont été réduits à 10 hommes alors que Collins a été expulsé pour un défi de taille sur Grealish qui a rappelé les souvenirs du coup de pied de kung-fu de Nigel de Jong sur Xabi Alonso lors de la finale de la Coupe du monde 2010 entre les Pays-Bas. et l’Espagne.

Un carton rouge direct à Nathan Collins pour cette faute sur Jack Grealish. Les loups sont réduits à 10 hommes. 📺 : @USA_Network & @NBCUniverso #MyPLMorning | #WOLMCI pic.twitter.com/e4UdknR2Rx – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 17 septembre 2022

Le but de Foden a rendu le match sûr et, quelques minutes plus tard, il a été brièvement interrompu pendant 70 minutes pour une minute d’applaudissements pour honorer les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, décédée la semaine dernière.

Après le match : Ce que les entraîneurs/joueurs ont dit

Grealish à BT Sport : “C’était long à venir et agréable de sortir du lot. À juste titre, les gens ont posé des questions, je devrais marquer plus et obtenir plus de passes décisives. Je vais toujours avoir des gens qui parlent de moi avec l’argent qui a été dépensé pour moi, mais toute ma carrière, je n’ai pas marqué assez de buts. Je veux ajouter cela à mon jeu. C’est bien quand Pep me défend. Il a été brillant avec moi. Je dois probablement le remercier car il m’a donné le opportunité aujourd’hui après ma performance de mercredi car ce n’était probablement pas la meilleure. Je lui en suis reconnaissant.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– L’effort de Grealish était le neuvième but de Premier League jamais marqué par Man City dans la première minute d’un match.

– Kevin De Bruyne a maintenant au moins une passe décisive dans cinq des sept matches de Premier League de City cette saison. Il a été directement impliqué dans plus de buts en Premier League à Molineux en 2022 que tout autre joueur (y compris les joueurs des Wolves.)

– Les six passes décisives de De Bruyne cette saison sont deux fois plus que n’importe quel autre joueur de la Premier League. C’était aussi son premier match multi-passes depuis avril contre Watford.

– Erling Haaland est le premier joueur de l’histoire à marquer lors de ses quatre premiers matchs à l’extérieur en Premier League. Haaland compte désormais 14 buts en 10 matches toutes compétitions confondues (11 en Premier League) et n’a réussi à atteindre le filet qu’en deux matches cette saison pour City.

– Via Opta : Haaland a marqué 100 buts lors de ses 99 derniers matchs toutes compétitions confondues depuis son départ du FC Salzbourg pour le Borussia Dortmund en janvier 2020.

– Haaland (7) est à égalité avec Sergio Aguero, qui l’a fait en 2019, pour le plus grand nombre de matchs consécutifs avec un but pour Man City depuis 1992-93.

– City est désormais invaincu lors de ses 22 derniers matches de championnat à l’extérieur avec un dossier de 16-6-0 (WDL). Leur dernière défaite à l’extérieur en championnat était leur premier match de la saison dernière contre Tottenham.

– City a remporté sa 11e victoire par blanchissage en Premier League depuis le début de la saison dernière, brisant une égalité avec Chelsea pour la plupart de toutes les équipes de cette période.

Suivant

Loups: L’équipe de Bruno Lage se rend dans l’est de Londres pour affronter West Ham United le 1er octobre, avec un coup d’envoi à 12 h 30 HE, puis fera face à un voyage difficile à Chelsea. Les choses ne deviendront donc pas plus faciles.

Ville de Man : Au milieu de la trêve internationale, Man City aura le temps de se préparer pour le derby, avec Manchester United visitant la moitié bleue de la ville le 2 octobre. Le club disputera ses trois prochains matchs à domicile, avec le FC Copenhague en visite en Ligue des champions. avant d’affronter Southampton le 8 octobre, alors attendez-vous à plus de buts pour Haaland.