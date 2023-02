Erling Haaland: Man City a joué comme des champions | Mikel Arteta: Nous leur avons donné le jeu | Nouvelles du football

Erling Haaland a estimé que Manchester City avait produit une performance digne des champions en battant Arsenal 3-1 à l’Emirates Stadium pour prendre la tête de la Premier League, tandis que Mikel Arteta devait regretter les erreurs défensives de son équipe.

Les deux équipes étaient bloquées à 1-1 à la pause après que le penalty de Bukayo Saka ait annulé l’ouverture du score brillamment tirée par Kevin de Bruyne suite à une erreur de Takehiro Tomiyasu.

Mais City a dominé la deuxième période et a remporté la victoire grâce à des buts de Jack Grealish et un 26e de la saison de Haaland alors que l’équipe de Pep Guardiola punissait impitoyablement plus de négligence d’Arsenal.

Haaland, a demandé s’il pensait que City avait livré une performance de champion, a déclaré Amazon Premier: “City sont, ‘nous’ pas moi, sommes les champions donc tu peux le dire, ouais.

“Petit ajustement à la mi-temps de Pep et au final nous avons des joueurs de bonne qualité et nous devons le faire sortir de chaque joueur et nous l’avons fait aujourd’hui.

“Nous devons parfois jouer un peu plus comme ça et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui – je suis si fier de tous les gars ici et si heureux d’être ici.

“Nous sommes tous d’accord [Arsenal] a été la meilleure équipe cette saison, donc venir jouer contre eux n’est pas facile, mais nous avons joué un match incroyable et avons obtenu trois points très importants – nous y sommes à nouveau.”

À la fin de sa disette de buts : “Cela fait 20 minutes que j’ai marqué pour la dernière fois – donc je dois continuer à travailler !”

“C’était tellement positif, des célébrations joyeuses, et je suis tellement content de tout, nous avions besoin de celui-ci et maintenant nous devons courir, car c’est ce que Manchester City devrait faire.”

Arteta: Nous leur avons donné le jeu

Arteta a décrit la performance de son équipe comme exceptionnelle, affirmant qu’ils avaient City là où ils les voulaient pendant de longues périodes du match, mais a déploré leurs erreurs défensives et leur manque de cruauté dans le dernier tiers.

Il a déclaré: “Il est exceptionnellement difficile de jouer au niveau auquel ils vous obligent à jouer pour avoir la chance de gagner et je pense que nous l’avons fait. À de nombreux moments, nous les avons eus.

“Mais si vous donnez trois buts comme nous l’avons fait, et que vous leur donnez juste le match, et surtout quand vous ne mettez pas de grandes chances, alors la marge d’erreur avec eux est presque nulle.

“C’est dommage car nous les avions vraiment.”

Jack Grealish célèbre le but





Sur les prochaines étapes d’Arsenal après la défaite, le patron des Gunners a ajouté: “Passez à autre chose. Réalisez pourquoi nous avons perdu le match. Et je pense nous perdu. Et il faut passer à autre chose car la performance était là dans de nombreuses situations.

“Pour notre équipe, jouer au niveau que nous devons atteindre est très difficile et les garçons ont fait exceptionnellement bien. L’ambiance était incroyable et la honte est que nous n’avons pas marqué de points.”

“Au final, les matchs se décident dans les cartons. Nous avons trop donné aujourd’hui et nous n’avons pas été assez impitoyables pour transformer nos chances. C’est ce que nous devons améliorer.”

Le patron de la ville, Guardiola, a déclaré: “En première mi-temps, nous étions mous, peut-être que mon plan n’était pas bon. Nous leur avons permis de jouer mais en seconde mi-temps, nous avons fait un pas en avant. Nous étions plus agressifs. Cela nous a permis de récupérer des ballons en hauteur. le terrain où l’on se sent à l’aise.

“Haaland nous a beaucoup aidés en étant d’homme à homme et en étant agressif. Jouer de longues balles contre Saliba et Gabriel n’est pas facile mais il a utilisé son corps pour gagner les balles. Et c’est pourquoi nous avons gagné le match.

“Nous avons gagné aux Emirats contre Arsenal, qui a marqué 50 points sur une manche. J’ai vu le match contre Everton et Brentford et ils étaient bien meilleurs. Vous pouvez perdre au football mais ils étaient bien meilleurs. La qualité est là, l’impact de comment ils jouent, les adversaires doivent s’adapter à ce qu’ils font.

“Ils ont encore un match, donc je considère qu’ils sont en tête de la ligue, il y a beaucoup de matchs à jouer avec la Ligue des champions et la Ligue Europa, ce sera difficile pour tout le monde.

“Mais ce qui est important, c’est que nous aurions pu venir ici il y a quelques semaines, peut-être avec huit ou neuf points de retard, donc perdre ici, ce serait presque fini, et maintenant que nous avons perdu des points, nous sommes venus ici pour avoir la chance d’être proches, nous gagné le match et nous sommes là.”

Missiles lancés sur De Bruyne

De Bruyne s’est fait lancer des bouteilles par la foule d’Arsenal alors qu’il quittait le terrain après avoir marqué et aidé à la victoire décisive 3-1.

Des bouteilles et des gobelets ont atterri près du Belge près du drapeau de coin après son remplacement. Michael Dawson, qui travaillait sur le jeu pendant Sports du ciela qualifié les scènes de « dégoûtantes ».

Lorsqu’on lui a demandé si l’incident n’était pas ce que vous vouliez voir, Arteta a répondu: “Certainement pas. Je ne l’ai pas vu, mais certainement pas.”

Guardiola a ajouté : “Je ne sais pas. Je ne l’ai pas vu. Je n’en ai pas parlé avec Kevin. Il ne m’a rien dit. Je suis presque sûr qu’Arsenal prendra la bonne décision.”