Erling Haaland: l’attaquant du Borussia Dortmund minimise le lien de transfert de Chelsea, insistant sur le fait que « ce ne sont que des rumeurs » | Actualités footballistiques

Erling Haaland du Borussia Dortmund a minimisé les informations faisant état d’un transfert estival de 175 millions d’euros à Chelsea, affirmant qu’il espère que « ce ne sont que des rumeurs ».

Chelsea aurait fait un joueur-plus-argent informel approche pour le joueur de 20 ans plus tôt en juillet, ce qui aurait vu Tammy Abraham ou Callum Hudson-Odoi changer de direction.

Cependant, Haaland a versé de l’eau froide sur la spéculation lors du camp d’entraînement de pré-saison de Dortmund en Suisse.

« Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet », a déclaré Haaland. « Il me reste trois ans de contrat et je profite de mon temps ici (à Dortmund).

« Avant hier, je n’ai pas parlé à mon agent depuis un mois – je pense que vous avez la réponse là-bas.

« Je ne me soucie pas vraiment de ça. C’est beaucoup d’argent – j’espère que ce ne sont que des rumeurs pour être honnête parce que c’est beaucoup d’argent pour une personne! »

Haaland a parlé de son avenir lors d’un camp d’entraînement de pré-saison en Suisse.



Malgré sa victoire en Ligue des champions, l’équipe de Thomas Tuchel est à la recherche d’un nouvel attaquant avant la nouvelle saison après avoir parfois lutté devant le but la saison dernière.

Haaland serait leur cible principale, mais une source proche des discussions a précédemment déclaré Sky Sports Nouvelles ils font face à une « mission impossible » dans leur tentative de le signer.

Dortmund ne souhaite pas non plus perdre un autre joueur clé si peu de temps après avoir autorisé Jadon Sancho à rejoindre Manchester United dans le cadre d’un contrat de 73 millions de livres sterling cet été.

Haaland sera disponible pour environ 70 millions de livres sterling l’été prochain en raison d’une clause de libération dans son contrat.

Comment l’attaquant de Dortmund pourrait transformer Chelsea

Nick Wright de Sky Sports :

Le problème de finition de Chelsea est antérieur à la nomination de Tuchel. C’était évident tout au long du mandat de Frank Lampard et c’était un problème pour Maurizio Sarri et même Antonio Conte avant lui.

Eden Hazard était prolifique et Tammy Abraham a impressionné par endroits, mais le club n’a pas eu une véritable présence d’élite dans le rôle de frappeur central depuis le départ de Diego Costa en 2017.

Timo Werner peut encore faire ses preuves à cet égard. Il a certainement le pedigree ayant marqué 95 fois en 159 apparitions pour son ancien club RB Leipzig.

Mais si Tuchel veut s’appuyer sur le succès de Chelsea en Ligue des champions, il sait que ce serait un risque énorme de placer ses espoirs sur un joueur qui n’a marqué que six buts en Premier League lors de sa première saison en Angleterre.

Les difficultés de Werner devant le but sont devenues un thème récurrent de la campagne de Chelsea. Même lors de leur triomphe en finale de la Ligue des champions contre Manchester City, il a raté plusieurs occasions en or.

L’Allemand est plus coupable que la plupart lorsqu’il s’agit de disséquer la prodigalité de Chelsea la saison dernière – son taux de conversion de grandes chances était le troisième plus bas parmi les joueurs qui ont marqué six buts ou plus en Premier League – mais le problème est collectif.

