Erling Haaland: L’attaquant de Man City est en tête du classement des buteurs de la Premier League, mais combien de buts pourrait-il marquer cette saison? | Nouvelles du football

Les projections époustouflantes en disent long: Erling Haaland terminerait la saison de Premier League avec 67 buts s’il maintenait son taux de frappe et son temps de jeu actuels – et l’étendrait à 71 s’il jouait chaque minute.

Si Haaland maintient ces paramètres et atteint la finale dans toutes les compétitions de clubs, le joueur de 22 ans enregistrerait 95 buts ce trimestre – ou 102 s’il n’était jamais remplacé.

Ces chiffres sont basés sur son taux de buts moyen dans toutes les compétitions depuis le début de la Premier League, mais Haaland pourrait sans doute marquer encore plus s’il jouait contre des équipes de niveau inférieur dans les coupes nationales.

Haaland a lancé un avertissement effrayant aux défenseurs du pays dans une interview avec Gary Neville avant le derby de Manchester, en disant: “Si je chronomètre parfaitement mes courses, je sais que personne ne m’arrêtera.”

Avant le derby de Manchester, Erling Haaland a déclaré à Gary Neville qu'il était "prêt" à affronter Manchester United



En effet, alors que l’international norvégien a loué la capacité mystique de Pep Guardiola à prédire le déroulement des matchs, la déclaration de Haaland a sonné vrai dimanche avec trois courses et finitions parfaitement chronométrées – avec Neville qualifiant l’attaquant de 6 pieds 4 pouces “injouable” après sa troisième ligue consécutive. triplé à l’Etihad.

Neville décrit Haaland comme "quelque chose de spécial" après avoir été témoin de son tour du chapeau lors du derby de Manchester



Alors, comment Haaland marque-t-il ses buts et comment ses adversaires peuvent-ils l’arrêter ?

Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Manchester United en Premier League



Tueur à gages Haaland

L’imposant leader a marqué 14 buts en seulement huit matchs de Premier League, et a également été remplacé au début de la moitié de ceux qui ont raté 55 minutes – réalisant des tours du chapeau lors de victoires contre Crystal Palace, Nottingham Forest et Manchester United.

Ces chiffres produisent un ratio de ligue stupéfiant de 1,89 buts par 90 minutes – plus puissant que tout autre joueur des cinq meilleures ligues européennes cette saison pour avoir joué plus de 144 minutes.

Le tableau ci-dessous trace les buts et les retours de buts attendus pour tous les joueurs de Premier League cette saison et présente l’ampleur de la première forme de l’attaquant – en plein essor dans les deux catégories.

Plusieurs attaquants d’équipes adverses sont en forme constante, notamment Harry Kane – mais Haaland double et humilie les chiffres de l’attaquant anglais.

Certains critiques pourraient prétendre que tout attaquant établi convertirait des sacs de buts du côté de Pep Guardiola, en fonction de la quantité d’occasions nettes qu’ils créent.

Cependant, le Norvégien a également presque doublé ses retours xG, marquant six buts de plus que les 7,63 attendus des chances qui lui sont présentées – un autre ratio en tête de la ligue.

De plus, Haaland a tiré 20 tirs cadrés, un sommet dans la ligue, ce qui signifie que son but actuel équivaut à un but sur 1,4 tirs cadrés, ce qui souligne la finition clinique à ce jour.

La clé pour arrêter Haaland ?

La carte de tir ci-dessous met en évidence que le nouveau n ° 9 de City a converti huit de ses prises en opportunités de braconnage à l’intérieur de la surface de réparation de six mètres, avec quatre autres provenant d’entre les lignes de six et 18 mètres – tandis que tous les buts ont été tirés du tiers central de la boîte d’opposition.

En termes de placement de tir, Haaland a un taux de conversion presque parfait lorsqu’il tire sur le côté gauche du but – marquant huit des neuf tirs cadrés – et marque avec environ la moitié de ses tentatives au centre du but et à droite.

Haaland semble être véritablement imparable lorsqu’il est en plein essor. Sa capacité acrobatique et aérienne, associée à sa taille physique, sa puissance et sa vitesse, défie toutes les tentatives visant à annuler ses pouvoirs – bien que les adversaires soient conscients de sa principale menace dans le canal du centre gauche.

Phil Foden et Haaland décident qui réclame le ballon du match !



Jeu complet

Haaland avait enregistré sa seule passe décisive en championnat ce trimestre lors de la victoire 4-0 contre Bournemouth avec sa première touche du match, mais a inscrit deux buts de Phil Foden dans la déroute contre Manchester United pour porter son total à trois ce trimestre.

Cependant, il fait en moyenne beaucoup moins de touches, de dribbles et de passes dans le dernier tiers que les autres attaquants – une lacune que City et la plupart des clubs échangeraient volontiers contre son taux de frappe prolifique.

Haaland n’a réussi que huit touches contre les Cherries et affiche actuellement une moyenne de 13,6 touches par but, ce qui équivaut à marquer un but dans sept pour cent de ses actions globales sur le ballon.

Il a suivi moins fréquemment après le match de Newcastle, enregistrant seulement sept touches dans sa propre moitié contre Nottingham Forest, Wolves et Villa combinés – mais a chuté plus souvent contre United ce week-end.

En termes de passes, Haaland a tendance à dériver et à se combiner avec ses coéquipiers sur toute la largeur de la surface de réparation, avec une concentration légèrement plus élevée d’échanges dans les zones centrales gauches – tout en créant ses chances les plus puissantes dans les zones centrales juste à l’extérieur du boîte.

Cependant, sa passe pour le deuxième but de Foden dimanche était du même acabit que son coéquipier Kevin De Bruyne – pliant une passe parfaite derrière la ligne défensive pour que l’attaquant anglais frappe à la maison et porte le score à 4-0 avant la pause.

La ville a-t-elle changé pour accueillir Haaland ?

Contrairement au début explosif de Haaland à l’Etihad, City a traditionnellement commencé les saisons lentement et cette saison ne fait pas exception après avoir perdu des points à Newcastle et Villa Park, mais il y a des signes que l’équipe de Guardiola a légèrement modifié son style.

Le graphique ci-dessous montre comment Haaland se situe en moyenne dans une position similaire au faux neuf du dernier trimestre, bien que cela soit basé sur ses touches limitées, et suggère que De Bruyne pousse légèrement plus haut ce trimestre, tandis que presque tous les autres joueurs de champ ont reculé – bien que marginalement.

En termes de chiffres d’attaque bruts, City a porté son ratio de buts par match à de nouveaux sommets – actuellement en moyenne à 3,6 par match, soit près d’un but de plus que la dernière campagne.

Cependant, les objectifs attendus sont en baisse – ce qui souligne à quel point la forme prolifique de Haaland a soutenu les baisses en créant des opportunités claires.

Fait intéressant, City tire également moins de centres et de balles traversantes par match cette saison – deux mesures que beaucoup pourraient s’attendre à augmenter, pour accueillir et servir Haaland.

Le taux de buts actuel de l’attaquant le place sur la bonne voie pour terminer la saison avec 71 buts en championnat – s’il devait jouer chaque minute du temps réglementaire. Peu probable… mais, le Norvégien est clairement sur le point de battre plus de records – mais on a de plus en plus le sentiment qu’il réécrira entièrement les gammes de records.

Abnormal Haaland est dans une stratosphère différente

Gary Neville de Sky Sports :

Pour commencer, vous devez rendre hommage à Manchester City, à son football et à ses joueurs exceptionnels, son entraîneur exceptionnel et son attaquant. Parfois, vous voyez tout ce qu’il faut – les attributs physiques, les attributs techniques, l’attitude. Et puis vous obtenez une véritable classe mondiale.

Manchester United avait un joueur sur le banc Cristiano Ronaldo qui a été de classe mondiale pendant 10 à 15 ans. Mais nous voyons la prochaine génération de joueurs de classe mondiale. C’est ce que nous avons vu ici.

Je sais que Phil Foden a également réussi un triplé, c’est un garçon du coin et il devrait être incroyablement fier. C’est un brillant joueur anglais mais Erling Haaland est quelque chose de complètement différent.

On est en présence de quelque chose de vraiment spécial et je pense qu’on le sait avec les chiffres qu’il a touchés en ce début de saison. Il rend les choses très difficiles très faciles.

Il est injouable. C’est la leçon du jeu. Évidemment, bravo à Manchester City et nous avons vu des joueurs fantastiques dans ce club avec Kevin De Bruyne, David Silva, Sergio Aguero – de nombreux grands joueurs. Mais ce joueur a la capacité d’être quelque chose qui culmine à tout.

Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit autre chose que ce qu’il était quand je l’ai rencontré en milieu de semaine. Il est confiant mais humble. Il était détendu. Il n’y avait aucun problème avec lui… il avait une heure de retard ! Mais j’ai aimé parler avec lui pendant une demi-heure.