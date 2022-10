Erling Haaland: l’attaquant de Man City déplace les limites de ce qui est possible en Premier League | Nouvelles du football

Manchester City n’avait pas de milieu de terrain, une blessure tardive obligeant Rodri à rejoindre Kalvin Phillips sur la touche. Leurs défenseurs centraux, Nathan Ake et Manuel Akanji, n’avaient jamais disputé de match de Premier League ensemble. L’arrière droit Kyle Walker a dû être retiré en raison d’une blessure en première mi-temps.

En fin de compte, cependant, rien de tout cela n’avait d’importance.

Tout ce qui compte pour Manchester City en ce moment, c’est qu’Erling Haaland joue. Parce que quand il le fait, il marque.

Avec sa démolition de Manchester United au stade Etihad, le Norvégien est devenu le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer des tours du chapeau lors de trois matchs consécutifs à domicile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire de Manchester City sur Manchester United



Les chiffres sont extraordinaires.

Lors des huit premiers matchs de Premier League de la saison, il a marqué plus de buts que 14 équipes, son total de 14 deux fois plus élevé que n’importe quel autre joueur. Harry Kane marque en moyenne environ un but par match pour les Spurs et pourtant il disparaît de la vue dans les rétroviseurs extérieurs de Haaland.

Avec 30 matchs de la campagne encore à jouer, Haaland n’a plus qu’à marquer neuf buts pour égaler le décompte qui a décroché Mohamed Salah et Heung-Min Son le Golden Boot l’année dernière.

A son rythme actuel, il le fera avant la fin octobre. Le record de 32 buts de Salah en Premier League tombera début janvier – et c’est avec une pause de six semaines pour la Coupe du monde. À la fin de la saison, il en aura marqué 71.

Bien sûr, il serait fantaisiste à l’extrême de s’attendre à ce qu’il continue comme ça jusque-là, mais ce qui est déjà clair, c’est qu’il déplace les limites autour de ce qui est possible dans cette division.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roy Keane pense que cette équipe de Manchester City est l’une des meilleures qu’il ait jamais vues et dit que Manchester United devrait être gêné par sa performance.



Haaland a marqué autant de tours du chapeau en huit matchs de Premier League que Cristiano Ronaldo en a réussi en 232; autant que Jamie Vardy en a réussi en 277 ; autant que Frank Lampard en gérait en 609.

Manchester United n’a tout simplement pas eu de réponse dimanche et, contrairement à Crystal Palace et Nottingham Forest avant eux, Haaland a administré la plupart des dégâts en une période courte mais dévastatrice.

Son premier but, une tête de balle du corner de Kevin De Bruyne qui a survolé la ligne avant que Tyrell Malacia ne puisse l’accrocher, est arrivé à la 34e minute. Son deuxième est venu trois minutes plus tard.

“Je pense que c’est ce qu’ils ont maintenant avec lui, une capacité à prendre des matchs à l’adversaire en peu de temps”, a déclaré Gary Neville lors d’un co-commentaire. “Le mot est dévastateur, il l’est vraiment.”

Image:

Erling Haaland fait 3-0 à Man City avec son deuxième but





Son deuxième a de nouveau été créé par De Bruyne, qui lui a désormais inscrit quatre buts en Premier League cette saison. Le centre était sensationnel, mais la finition l’était aussi, expédiée sur la glissade au deuxième poteau pour envoyer l’Etihad dans les extase.

Le but du triplé était également le classique Haaland, une arrivée puissante du centre de la surface de réparation une fois de plus expédiée pour la première fois. Il marque en moyenne un but toutes les 14 touches et un tir toutes les six. Trente et un pour cent de ses touches totales sont venues dans la surface adverse.

C’est un niveau de cruauté qui n’a jamais été vu en Premier League. “Tu le regardes et tu te dis : ‘Qu’est-ce que c’est que ça ? C’est un monstre'”, a ajouté Neville. “Il y a très peu de joueurs comme ça.”

En fait, il n’y en a pas. La dévastation causée par sa vitesse et ses mouvements a pu être vue tout au long du stade Etihad – “une fois qu’il a fait la course, il est presque injouable”, a ajouté Neville alors qu’il courait sur un ballon en profondeur de Bernardo Silva en seconde période – mais c’est à l’intérieur la largeur des poteaux de but qu’il prend vraiment vie.

Ses 14 buts en Premier League sont venus de là. Plus de la moitié d’entre eux, y compris la tête pour son premier dimanche, sont venus de l’intérieur de la surface de réparation.

Une présence prédatrice dans cette zone est la seule chose dont City pourrait être accusé de manquer la saison dernière, mais ce qui rend Haaland encore plus effrayant pour ses adversaires, c’est qu’il contribue également d’autres manières. Son efficacité se voit dans pratiquement toutes ses actions.

Contre United, en plus de marquer trois buts, il a mis en place deux de Phil Foden, sa passe parfaitement pondérée permettant à son coéquipier d’ajouter les quatrièmes instants de City avant la mi-temps. Il a ensuite produit une autre passe derrière la défense assiégée de United pour le sixième.

Image:

Erling Haaland célèbre sa marque de fabrique “zen” après avoir marqué le cinquième but de Man City et terminé son tour du chapeau





Ainsi, en plus des 14 buts, Haaland compte désormais trois passes décisives, un total qui le place derrière De Bruyne, Bernardo Silva et Bukayo Saka d’Arsenal sur l’ensemble de la Premier League.

S’il existe un moyen de l’arrêter, les équipes de Premier League ne l’ont pas encore compris. Manchester United n’est que sa dernière victime. Attendez-vous à ce que Haaland soumette les prochains adversaires de City, Southampton, Liverpool et Brighton, à quelque chose de similaire.