Erling Haaland, la quête de la Ligue des champions de Man City a pris un bon départ avec une grande victoire sur Séville

SÉVILLE, Espagne — Erling Haaland a marqué deux fois alors que Man City ouvrait sa route vers le titre de la Ligue des champions avec une confortable victoire 4-0 à l’extérieur contre Séville en difficulté dans la Liga mardi soir.

Les décomptes font de Haaland le plus jeune joueur à avoir atteint 25 buts en Ligue des champions alors que Man City a augmenté le score en seconde période, avec Phil Foden buteur entre les frappes de l’international norvégien et le défenseur Rubén Dias ajoutant une quatrième profondeur dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps.

Réaction rapide

1. Manchester City sur les rails en Ligue des champions

Pep Guardiola a plaisanté lors de sa conférence de presse lundi en disant que chaque fois que Manchester City entame une nouvelle campagne en Ligue des champions, la première question est toujours de savoir quand ils vont la gagner. Il sait, cependant, que ces questions continueront de venir jusqu’à ce qu’il mette la main sur le trophée, mais une victoire dominante 4-0 sur Séville – inspirée par deux autres buts d’Erling Haaland et un chacun de Phil Foden et Ruben Dias – offrira des encouragements que cela pourrait être son année.

Séville, qui a perdu cinq matchs consécutifs, dont un sans victoire pour ouvrir la saison de LaLiga, a choisi deux joueurs de 20 ans en défense centrale (Jose Angel Carmona et Tanguy Nianzou) et n’avait aucune réponse à Haaland – en particulier son mouvement dans la surface de réparation – et à partir du moment où il a marqué son premier de la nuit après 20 minutes, Man City était en contrôle total.

Cela aurait dû, sur le papier du moins, être leur match à l’extérieur le plus difficile dans le groupe G, mais la façon dont ils ont remporté la victoire sans sortir de la deuxième vitesse signifie qu’ils devraient se qualifier pour les KO sans aucun problème. C’est là que le succès de City dans la compétition de cette saison sera déterminé, mais Guardiola n’aurait pas pu rêver d’un meilleur départ.

L’équipe de Guardiola a atteint une finale et une demi-finale au cours des deux dernières années et cette fois, ils ont Haaland.

Haaland a marqué deux fois lors de la défaite 4-0 de Man City contre une équipe de Séville qui luttait pour la forme et la confiance. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

2. Séville malade de la vue de Haaland

Lorsque le nom de Haaland a été lu au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, il a été accueilli par d’énormes moqueries de la part des supporters locaux et vous pouvez comprendre pourquoi. Jouant pour le Borussia Dortmund lors des huitièmes de finale en 2021, il a presque éliminé à lui seul Séville avec quatre buts en deux matchs alors que l’équipe de Bundesliga a gagné 5-4 au total. Il a marqué deux fois lors du match aller en Espagne et à son retour avec Man City a marqué deux autres buts mardi soir.

Mis à part tous les attributs physiques de Haaland, sa capacité à trouver de l’espace dans la surface de réparation est peut-être son arme la plus dangereuse et à deux reprises, il s’est retrouvé en mesure de tirer parti de près avec une finition à une touche.

Haaland a maintenant inscrit 12 buts en sept matchs depuis qu’il a rejoint City, tandis que son record global en Ligue des champions est de 25 buts en seulement 20 apparitions dans la compétition. Pour le mettre en contexte, Lionel Messi a marqué huit buts après ses 20 premiers matchs de Ligue des champions, tandis que Cristiano Ronaldo n’avait pas marqué du tout. Oh, et Haaland a également marqué lors de chacun de ses cinq derniers matchs, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Tottenham, qui se rendra samedi au stade Etihad en Premier League.

L’un des meilleurs attaquants du monde en pleine forme est une combinaison terrifiante – comme Séville l’a découvert à ses dépens.



3. La défaite rapproche Julen Lopetegui du bord du gouffre

Tout le monde parle autour de Séville, des fans aux serveurs et chauffeurs de taxi, c’est que les jours de Julen Lopetegui en tant que manager pourraient être comptés. Séville a débuté la Liga avec un point lors de ses quatre premiers matchs et occupe la 17e place du classement ; même si très peu de gens dans la ville s’attendaient à ce qu’ils battent Man City, le résultat ne fera rien pour les espoirs de Lopetegui de conserver son emploi.

Le joueur de 56 ans a guidé Séville vers trois quatrièmes places successives en Espagne et a remporté le trophée de la Ligue Europa en 2020, mais il y a un sentiment croissant qu’un changement pourrait se produire. Lopetegui a fait un travail si impressionnant qu’il était dans la conversation pour devenir le prochain manager de Manchester United avant de finalement s’installer sur Erik ten Hag, et il ne devrait avoir aucun problème à trouver du travail si et quand son temps à Séville se termine. .

Il est peu probable que la défaite contre Man City, l’une des meilleures équipes du monde, sonne le glas de l’ancien patron de l’Espagne, mais on s’attend à ce qu’il montre des signes d’amélioration dans les matchs contre l’Espanyol, à quelques places au-dessus de Séville. en 15e – et le FC Copenhague au cours des sept prochains jours.

Notes des joueurs

Séville (4-2-3-1) : bono 6 ; Jésus Navas 6, Jésus Carmona 5, Tanguy Nianzou 5, Marcos Acuna 6 ; Nemanja Gudelj 6, Thomas Delaney 5 ; Papou Gomez 5, Ivan Rakitic 4, Alex Telles 5 ; Isco 5.

Sous-titres : Joan Jordan 5, Rafa Mir 5, Kasper Dolberg 6, Suso 6, Adnan Januzaj 6.

Manchester City (4-3-3) : Ederson sept; João Cancelo 7, Manuel Akanji 7, Rubén Dias 7, Sergio Gomez sept; Kévin De Bruyne 8, Rodri sept, Bernardo Silva sept; Phil Foden 8, Erling Haaland 8, Jack Greish sept.

Sous-titres : Ilkay Gündogan 7, Julien Alvarez 6, Cole Palmer 6, Riyad Mahrez 6, Kalvin Phillips 6.

Foden, à gauche, figurait également sur la feuille de match de Man City mardi lors d’une impressionnante victoire à l’extérieur. Matt McNulty/Manchester City FC via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Erling Haaland, Man City

De Bruyne et Foden ont tous deux réalisé des performances impressionnantes, mais Haaland est l’homme du moment et a poursuivi sa forme incroyable depuis qu’il a rejoint Man City cet été.

Le pire : Ivan Rakitic, Séville

L’ancien milieu de terrain de Barcelone n’a eu pratiquement aucun impact sur le match en première mi-temps et a été remplacé après 45 minutes, au cours desquelles il n’a eu que 20 touches et complété à peine 60% de ses passes.

Faits saillants et moments marquants

L’homme du match était généralement d’humeur discrète après avoir ajouté deux buts à son bilan de la saison mardi soir…

Et le compte officiel de la Ligue des champions / UEFA n’a pas pu s’empêcher de souligner comment une nouvelle force dominante émerge dans la plus grande compétition de clubs d’Europe.

Seuls 31 joueurs dans l’histoire de la Ligue des champions ont marqué plus de buts que Haaland. Il n’a disputé que 20 matchs 🤯#UCL pic.twitter.com/cMshb2kW60 — Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 6 septembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs, les managers ont dit

“Le premier match à l’extérieur est très important. Il faut donner le ton et je pense que nous l’avons fait aujourd’hui. Évidemment, c’était une bonne performance, une bonne victoire et c’est bien de commencer comme ça.” — Kevin De Bruyne, milieu de terrain de Man City

“Nous n’avons pas fait une bonne première mi-temps : nous voulions attaquer trop vite. Quand ils jouaient mieux, nous avons marqué la deuxième avec une action brillante de Phil. Puis après, c’était plus facile. Nous avons donné plus de passes. Parfois, nous voulons nous précipiter alors rapide parce qu’Erling est là. Vous avez cette attirance pour lui, on a envie de l’attaquer parfois. Il faut être plus patient.” – L’entraîneur de Man City, Pep Guardiola

“La façon dont il s’est adapté à nous est vraiment bonne, mais je pense qu’en dehors du score, il y a une autre partie du jeu et je pense que cette partie est peut-être plus difficile à adapter. Mais cela rend plus excitant que s’il peut s’adapter à la façon dont nous jouons, alors le niveau va monter et c’est ce que nous exigeons de lui. Si vous marquez autant, vous pouvez vous en sortir avec un peu plus mais il sait, et nous savons, nous pouvons encore faire mieux. “ — De Bruyne sur Haaland

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Erling Haaland (MCI) : 2 buts (20′, 67′), 9e match multi-buts en Ligue des Champions en carrière ; à égalité avec Robert Lewandowski pour la plupart depuis les débuts de l’UCL pendant la saison 2019-20. C’était aussi son troisième match à plusieurs buts lors du 3e match de l’UCL contre Séville

– Haaland (MCI) : A 22 ans, 47 jours, il devient le plus jeune joueur à marquer 25 buts en carrière en UCL, battant le record de Kylian Mbappé (22a-80j)

– Haaland (MCI): 25 buts en carrière à l’UCL en 20 matchs, joueur le plus rapide à 25 buts dans l’histoire de l’UCL

– Haaland (MCI) : 4e joueur de l’histoire de l’UCL à marquer lors de sa première apparition pour 3 clubs différents (RB Salzburg, Borussia Dortmund, Man City) après Fernando Morientes, Javier Saviola et Zlatan Ibrahimović

– Phil Foden (MCI) : 10e but en carrière à l’UCL ; 2e parmi les joueurs anglais de 22 ans ou moins (Wayne Rooney13)

– Kevin De Bruyne (MCI) : 5 passes décisives en 7 matchs cette saison toutes compositions confondues.

– Man City: 4e victoire consécutive d’ouverture de la saison UCL depuis la saison 2019-2020, 2e feuille blanche au cours de cette période

– Man City : 7 matchs sans défaite pour débuter la saison toutes compétitions confondues (5 victoires, 2 nuls) ; a battu ses adversaires 24-6 et enregistré 4 feuilles blanches pendant la durée

– Séville : 9 matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues depuis avril de la saison 2021-22

Suivant

Séville : Où l’équipe en difficulté obtiendra-t-elle sa première victoire de la saison? Après une défaite écrasante attendue mardi, ils ont peu de temps pour se regrouper avant d’affronter l’Espanyol à l’extérieur en Liga (samedi, E +) puis de se rendre au FC Copenhague pour la deuxième journée de la Ligue des champions (14 septembre), dans laquelle rien de moins qu’une victoire pourrait sonner le glas. pour Lopetgui.

Manchester City: C’est en avant et en hausse pour Guardiola, Haaland & Co. sur tous les fronts alors qu’ils accueillent le toujours dangereux Tottenham en Premier League samedi, l’équipe d’Antonio Conte en ayant la mesure lors de récentes rencontres. Puis la semaine prochaine, ils accueilleront l’ancien club de Haaland, le Borussia Dortmund, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions (14 septembre) avec l’espoir de récolter trois points supplémentaires.