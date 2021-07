Erling Haaland: la proposition informelle de Chelsea pour l’attaquant du Borussia Dortmund rejetée par la Bundesliga | Actualités footballistiques

Le Borussia Dortmund a refusé la proposition informelle de joueur plus cash de Chelsea pour l’attaquant Erling Haaland, selon Sky en Allemagne.

Chelsea aurait été disposé à offrir à Dortmund Tammy Abraham ou Callum Hudson-Odoi en échange de Haaland, mais la Bundesliga est déterminée à conserver le joueur de 20 ans.

Les Blues souhaitent recruter un nouvel attaquant cet été après avoir parfois eu du mal devant le but la saison dernière.

Malgré sa victoire en Ligue des champions, l’équipe de Thomas Tuchel manquait d’une présence fiable dans la surface de réparation, les 12 buts de Timo Werner et Abraham faisant chacun d’eux les meilleurs buteurs du club.

cependant, Sky Sports Nouvelles a été informé par un proche de Hudson-Odoi que l’ailier « ne fera partie d’aucun accord d’échange impliquant Haaland ».

Le joueur de 20 ans aurait une « relation fantastique » avec l’entraîneur-chef de Chelsea Thomas Tuchel et voit son avenir à long terme au club, même si cela signifie se battre pour sa place dans l’équipe première au cours de la saison à venir.

Callum Hudson-Odoi aurait une « relation fantastique » avec l’entraîneur-chef de Chelsea Thomas Tuchel



Haaland est leur cible principale, mais une source proche des discussions a déclaré Sky Sports Nouvelles cette semaine, ils font face à une « mission impossible » dans leur tentative de le signer.

Dortmund ne souhaite pas perdre un autre joueur clé si peu de temps après avoir autorisé Jadon Sancho à rejoindre Manchester United, dont le transfert de 73 millions de livres sterling à Old Trafford devrait être confirmé dans quelques jours.

La source a déclaré: « Chelsea essaie mais ça va être très difficile. Pour le moment, cela ressemble à une mission impossible.

« C’est peu probable, mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas arriver. »

Chelsea essaie mais ça va être très difficile. Pour le moment, cela semble mission impossible. C’est peu probable, mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas arriver.

Haaland sera disponible pour environ 70 millions de livres sterling l’été prochain en raison d’une clause de libération dans son contrat.

Cependant, Manchester United et le Real Madrid sont d’autres équipes qui ont envisagé d’offrir un prix plus élevé pour l’international norvégien avant la fermeture de la fenêtre de transfert fin août.

Selon Ciel en Allemagne, l’agent de Haaland, Mino Raiola, demande une commission de 40 millions d’euros (34,2 millions de livres sterling) dans le cadre de tout accord pour l’attaquant de Dortmund.

Avec Haaland, Chelsea s’intéresse également à Romelu Lukaku et Harry Kane.

Cependant, Lukaku a déclaré son intention de rester à l’Inter Milan pour la saison à venir, tandis que Tottenham ne veut pas vendre Kane, en particulier à un rival.

« Chelsea ne veut pas atteindre le prix demandé de 175 millions d'euros »

















L’expert allemand du football Raphael Honigstein pense qu’il est peu probable qu’Erling Haaland quitte le Borussia Dortmund cet été au milieu de l’intérêt signalé de Chelsea



Ciel dans l’Allemand Marc Behrenbeck :

« Erling Haaland est revenu sur le terrain d’entraînement du Borussia Dortmund mercredi, et nous savons que lui et son agent Mino Raiola ont réfléchi à un déménagement.

« Tant d’offres ont été reçues mais Dortmund ne le laissera pas partir cette saison. C’est similaire au scénario de Jadon Sancho l’été dernier.

« Dortmund permettra à Haaland de déménager l’année prochaine avec son [£68m] Clause de libération. Mais nous connaissons l’intérêt de Chelsea et ils ont fait une offre et nos informations sont qu’un accord d’échange pourrait être possible avec Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi nommés dans ces pourparlers avec Dortmund.

Jadon Sancho subit un examen médical à Manchester United



« Les pourparlers sont en cours, mais pour le moment, je ne pense pas qu’un accord avec Chelsea ou Manchester City se produira cette saison.

« Pour autant que nous le sachions, lorsque Chelsea a nommé Abraham et Hudson-Odoi, Dortmund a déclaré qu’Abraham n’était pas aussi bon que Haaland et qu’ils avaient besoin de lui pour qu’il ne fasse pas partie d’un accord d’échange direct. Chelsea n’est pas disposé payer le prix demandé de 175 millions d’euros pour le moment. »

Comment l’attaquant de Dortmund pourrait transformer Chelsea

Nick Wright de Sky Sports :

Le problème de finition de Chelsea est antérieur à la nomination de Tuchel. C’était évident tout au long du mandat de Frank Lampard et c’était un problème pour Maurizio Sarri et même Antonio Conte avant lui.

Eden Hazard était prolifique et Tammy Abraham a impressionné par endroits, mais le club n’a pas eu une véritable présence d’élite dans le rôle de frappeur central depuis le départ de Diego Costa en 2017.

Timo Werner peut encore faire ses preuves à cet égard. Il a certainement le pedigree ayant marqué 95 fois en 159 apparitions pour son ancien club RB Leipzig.

Mais si Tuchel veut s’appuyer sur le succès de Chelsea en Ligue des champions, il sait que ce serait un risque énorme de placer ses espoirs sur un joueur qui n’a marqué que six buts en Premier League lors de sa première saison en Angleterre.

Les difficultés de Werner devant le but sont devenues un thème récurrent de la campagne de Chelsea. Même lors de leur triomphe en finale de la Ligue des champions contre Manchester City, il a raté plusieurs occasions en or.

L’Allemand est plus coupable que la plupart lorsqu’il s’agit de disséquer la prodigalité de Chelsea la saison dernière – son taux de conversion de grandes chances était le troisième plus bas parmi les joueurs qui ont marqué six buts ou plus en Premier League – mais le problème est collectif.