Erling Haaland a déclaré qu’il ressentait une « pression » pour livrer le trophée de la Ligue des champions à Manchester City.

L’attaquant norvégien affrontera l’Inter Milan à Istanbul samedi alors que l’équipe de Pep Guardiola cherchera à compléter le triplé.

Mais Haaland est parfaitement conscient que City a remporté à la fois le titre de Premier League et la FA Cup avant son arrivée du Borussia Dortmund l’été dernier et a déclaré que son travail était de remporter la Ligue des champions pour la première fois de l’histoire du club.

« Bien sûr, je ressens de la pression », a déclaré Haaland. « Je mentirais si je disais que je ne l’ai pas fait. Vous le dites vous-même et c’est vrai, ils ont gagné la Premier League sans moi, ils ont remporté tous les trophées sans moi. Je suis donc ici pour essayer de faire quelque chose que le club a jamais fait auparavant et je ferai de mon mieux.

« La Premier League, ils l’ont gagnée deux fois de suite avant que je vienne ici. Ils savent donc comment gagner la Premier League. La seule chose qui leur manque maintenant, c’est la Ligue des champions, vous pouvez penser et lire entre les mots, et le lignes, je viens ici pour une raison. »

Le joueur de 22 ans est le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison avec 12 buts. Il a connu une première saison record en Angleterre, bien que les buts se soient taris récemment avec un seul lors de ses sept derniers matchs. Haaland, cependant, choisit de le regarder différemment.

« Vous pouvez considérer cela comme un but en sept matchs ou 52 buts en 52 matchs et huit passes décisives, je pense », a-t-il déclaré.

Erling Haaland a marqué 52 buts toutes compétitions confondues pour Manchester City cette saison. Mateo Villalba/Images sportives de qualité/Getty Images

« Vous pouvez y penser des deux manières. Je ne suis pas stressé. Je me sens vraiment bien. Je ne m’attendais pas à marquer autant de buts mais, encore une fois, j’aurais pu marquer plus. J’ai raté beaucoup d’occasions , donc j’aurais pu marquer plus. C’est la vérité. »

Bien qu’il ait marqué 36 buts en Premier League et plus de 50 dans toutes les compétitions, Haaland a parfois été critiqué pour avoir trop peu de touches pendant les matchs et ne pas s’être impliqué dans le jeu de construction de City.

Le joueur de 22 ans dit qu’il essaie de le bloquer – y compris les questions qui ont suivi une occasion manquée lors de son premier match de City contre Liverpool en juillet.

« Je pense que c’est souvent une bonne chose quand les gens commencent à vous critiquer », a déclaré Haaland. « J’ai marqué chaque match, puis les gens ont commencé à me critiquer. C’est ce qui s’est passé, en gros. Quand les gens vous critiquent, c’est normalement une bonne chose, il s’agit simplement d’essayer de sourire un peu et de profiter de la vie. »

« Le Community Shield, j’ai raté quelques grandes occasions. Cela peut arriver, cela se reproduira. Que pouvez-vous faire? Rien. Nous devons nous concentrer sur la prochaine chose, le prochain match et c’est ce que j’ai fait. J’ai marqué deux buts lors du match suivant, ce n’était donc pas un mauvais départ.

« Il reste un match où nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous le faisons maintenant depuis tant de matchs d’affilée. Il s’agit de continuer. »

Pendant ce temps, le patron de l’Inter, Filippo Inzaghi, a déclaré lors de sa conférence de presse de vendredi que son équipe avait un plan spécial pour arrêter Haaland lors de la finale de samedi.

« Nous savons clairement à quel point City est fort et à quel point Haaland est un joueur fort », a-t-il déclaré. « Nous aurons un œil particulier sur lui, mais c’est un joueur offensif et nous avons mis en place quelque chose.

« Ce sera tout l’Inter, mais ce n’est pas seulement Haaland, mais nous devons nous concentrer sur tout Manchester City. »

