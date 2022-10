Erling Haaland et Phil Foden marquent des tours du chapeau alors que City Crush United 6-3

Erling Haaland et Phil Foden ont réussi des tours du chapeau alors que Manchester City battait Manchester United 6-3 pour se rapprocher d’Arsenal, leader de la Premier League, dimanche.

Haaland a réussi des tours du chapeau lors de chacun de ses trois derniers matchs à domicile en Premier League pour porter son total en tant que joueur de City à 17 en 10 matchs de compétition pour les champions d’Angleterre.

«Vous pouvez voir les laissez-passer que nous nous donnons. Nous voulons toujours aller de l’avant et attaquer », a déclaré Haaland à Sky Sports.

« C’est ce que j’aime dans l’équipe. Au final, c’est incroyable. Il n’y a rien de plus à dire.

La frappe d’Antony et le doublé tardif d’Anthony Martial ont permis à United d’éviter une défaite record dans le derby de Manchester alors qu’ils restent sixièmes, à neuf points du sommet.

Depuis qu’il a également concédé quatre fois dans les 45 premières minutes à Brentford en août, United a rebondi avec quatre victoires consécutives en Premier League pour offrir l’espoir qu’il se dirige dans la bonne direction sous Erik ten Hag.

Mais les Red Devils ont eu un réveil brutal du gouffre qui existe toujours entre les géants de Manchester.

City aurait pu marquer bien plus que les quatre qu’ils ont réussis dans une performance époustouflante en première mi-temps qui a balayé tous les doutes causés par un début de saison incohérent des hommes de Pep Guardiola.

En quatre minutes, il a fallu deux dégagements sur la ligne de but et un bel arrêt de David de Gea pour priver Haaland, Kevin De Bruyne et Bernardo Silva du premier but.

Quatre minutes plus tard, City a ouvert les vannes lorsque Foden a ramené à la maison le centre de Silva pour le premier but du natif de Manchester dans le derby.

Le coup franc d’Ilkay Gundogan a frappé le poteau et Foden a explosé une autre grande occasion avant que Haaland ne fasse inévitablement sa marque à la 34e minute.

– Le coup du chapeau de Haaland –

United a dû déplorer l’absence de Raphael Varane pour défendre un corner de De Bruyne alors qu’il recevait un traitement pour une blessure à la cheville qui l’avait forcé à partir à la mi-temps.

Sans le Français, il n’y avait pas de match pour la présence de Haaland dans la surface de réparation alors que sa tête franchissait la ligne avant la tentative de dégagement de Tyrell Malacia.

Quelques instants plus tard, City a montré sa capacité à contre-attaquer alors que Jack Grealish a nourri De Bruyne, qui a parfaitement choisi Haaland pour se convertir sur le tronçon au poteau arrière.

Haaland est ensuite devenu fournisseur avec un centre bas que Foden a converti pour laisser United derrière 4-0 à la mi-temps pour la troisième fois en un an.

Contrairement à une défaite 5-0 à Old Trafford contre Liverpool la saison dernière et à Brentford le mois dernier, il y a eu un semblant de réponse de United après la pause.

Antony a fracassé son deuxième but en autant d’apparitions en Premier League depuis un transfert de 82 millions de livres sterling (92 millions de dollars) de l’Ajax.

Mais Haaland a rapidement repris le devant de la scène avec une finition époustouflante pour rencontrer le centre de Sergio Gomez.

Le record de trois tours du chapeau de Michael Owen lors de ses 48 premières apparitions était un record de Premier League depuis plus de deux décennies, mais Haaland n’en avait besoin que de huit.

City était sur la bonne voie pour égaler la marge de victoire record dans un derby de Manchester lorsque Haaland a mis en place Foden pour écraser à la maison et terminer son tour du chapeau.

C’était la dernière implication de Foden car il a été retiré dans un quadruple changement car Guardiola pouvait également se permettre de donner du repos à De Bruyne, Gundogan et Grealish.

United a profité du fait que City a levé le pied de l’accélérateur dans les 10 dernières minutes alors que le remplaçant Martial a marqué deux fois pour réduire les arriérés.

Ten Hag a laissé Cristiano Ronaldo sur le banc pour tout le match et sa décision de donner à Martial une chance d’impressionner à son retour de blessure s’est avérée correcte.

Le Français a dirigé le rebond après qu’Ederson ait paré le tir de Fred, puis ait tiré avec force à la maison depuis le point de penalty.

