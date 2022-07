Erling Haaland et Darwin Nunez sous les projecteurs dans FA Community Shield

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, affrontera l’attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, alors que les rivaux du titre de Premier League dévoileront leurs nouvelles recrues coûteuses dans le Community Shield.

À l’approche du lever de rideau de samedi pour la saison de Premier League, la pression est sur Haaland et Nunez pour fournir la preuve qu’ils peuvent justifier leurs prix élevés au cours des prochains mois.

La paire représente plus de 100 millions de livres sterling (121 millions de dollars) de puissance de feu pour marquer des buts alors que la rivalité entre City et Liverpool s’intensifie.

Beaucoup de choses ont changé à City et à Liverpool depuis que l’équipe de Pep Guardiola a propulsé les Reds au titre d’un point après une victoire palpitante contre Aston Villa le dernier jour de la saison.

Le quatrième titre de City en cinq saisons n’était que la récompense de leur incroyable constance, mais la personnalité perfectionniste de Guardiola lui a permis de ne pas se reposer sur ses lauriers.

Guardiola a sanctionné les ventes de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko à Arsenal, tandis que Raheem Sterling a rejoint Chelsea et Fernandinho est revenu à Athletico Paranaense.

Conscient que le succès de City la saison dernière a été obtenu malgré l’absence d’un attaquant central naturel, Guardiola a fait un grand pas en avant pour l’une des jeunes stars les plus brillantes d’Europe en décrochant l’international norvégien Haaland du Borussia Dortmund pour 51 millions de livres sterling.

N’ayant pas réussi à retirer Harry Kane des griffes de Tottenham il y a 12 mois, Guardiola espère que Haaland pourra imiter sa forme prolifique à Dortmund dans la Premier League plus exigeante.

La capacité du joueur de 22 ans à s’intégrer à l’éventail de talents créatifs de City est l’un des principaux scénarios qui définiront la course au titre.

Les premiers signes sont prometteurs car Haaland n’a mis que 12 minutes pour marquer lors de ses débuts à City lors d’un match amical contre le Bayern Munich.

“Comme vous le savez probablement tous, j’ai regardé beaucoup de matchs de City ces dernières années”, a déclaré Haaland.

“Les dernières années (ils) ont été sans attaquant, donc bien sûr je me suis vu dans ce genre de situations. Je ne suis pas surpris. La qualité est bonne.

La signature du milieu de terrain anglais Kalvin Phillips de Leeds pour 42 millions de livres sterling a encore souligné les ambitions dynastiques de City.

– ‘Nunez a besoin de plus de soutien’ –

Alors que City commencera la saison en tant que favori pour le titre quel que soit le résultat ce week-end au King Power Stadium de Leicester, la menace de Liverpool pour sa suprématie reste claire et présente.

L’équipe de Jurgen Klopp est passée à deux matchs de l’immortalité du football après avoir passé la seconde moitié de la saison engagée dans une poursuite passionnante pour remporter un quadruple sans précédent.

Avec l’histoire à distance touchante, Liverpool est tombé douloureusement à court alors que City remportait le titre avant que le Real Madrid ne les batte 1-0 en finale de la Ligue des champions.

Battre Chelsea aux tirs au but lors des finales de la FA et de la Coupe de la Ligue n’était qu’une maigre consolation pour un manager avec la conduite féroce de Klopp.

Les mois qui ont suivi cette finale angoissante ont vu Liverpool mettre fin aux spéculations sur l’avenir de Mohamed Salah en liant la star égyptienne à un nouveau contrat.

Le départ de Sadio Mane vers le Bayern Munich a été un coup dur, mais Klopp a comblé le vide laissé par l’attaquant sénégalais lorsqu’il a payé un montant initial de 64 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre un record du club de 85 millions de livres sterling, pour signer Nunez de Benfica.

Nunez, 23 ans, a enduré une pré-saison en montagnes russes, avec un raté embarrassant contre Manchester United suivi d’une démolition de quatre buts de Leipzig, puis d’un blanc lors d’une défaite contre Salzbourg.

Des comparaisons prématurées seront inévitablement faites entre Haaland et Nunez ce week-end.

Mais Klopp n’a pas tardé à défendre l’attaquant uruguayen en déclarant: “Il a besoin de beaucoup plus de soutien autour de lui. Vous gardez les autres joueurs occupés afin qu’ils ne puissent pas se concentrer sur lui. C’est comme ça, ça ne se sent pas bien, mais nous le prenons et partons d’ici.

La victoire dans le bouclier sera une note de bas de page lorsque les principaux prix seront décernés à la fin de la saison, mais Klopp connaît l’importance psychologique de toute victoire sur la force prééminente de l’Angleterre.

“La situation est que c’est un match très important, mais la situation est que nous devons encore préparer une saison, donc nous ne pouvons pas ignorer cela”, a déclaré Klopp.

« Est-ce que cela montrera beaucoup de choses sur la saison ? Je m’attends à deux bonnes équipes.

