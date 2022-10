Erling Haaland entre dans la liste des meilleurs salariés de Forbes, toujours loin d’être le footballeur le mieux payé

Le football est inondé de salaires absurdes avec des joueurs qui gagnent un montant ridicule de salaire de leurs clubs. L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, est l’un des joueurs de football d’élite de l’ère moderne et est également l’un des mieux rémunérés du sport. Étonnamment, son salaire se classe à peine au quatrième rang sur la liste Forbes des dix footballeurs les mieux payés.

Haaland a illuminé la Premier League anglaise depuis son transfert de 51 millions de livres sterling à City depuis le Borussia Dortmund. La sensation norvégienne a un contrat incroyable, faisant de lui l’un des joueurs les mieux payés d’Angleterre. Forbes prévoyait que ses revenus hebdomadaires seraient à égalité avec l’attaquant vedette de Liverpool, Mohammed Salah.

Cependant, des rapports de Sportsmail, basé au Royaume-Uni, ont révélé que le Haaland gagnait près de 45 millions de livres sterling chaque année. Le joueur de 22 ans perçoit un salaire de base par rapport aux autres gros revenus de Manchester City (environ 375 000 £ par semaine), mais les incitations et les primes à la fin de l’année propulseront ses revenus hebdomadaires au-dessus de la barre des 850 000 £.

Malgré ses énormes revenus, Haaland n’est pas le footballeur le mieux payé. Jetons un coup d’œil aux joueurs qui gagnent plus que le Norvégien selon Forbes :

Mohamed Salah – Liverpool

L’attaquant égyptien Mohamed Salah a été le talisman de Liverpool tout au long du règne de Jurgen Klopp au club. Salah a joué un rôle essentiel dans la victoire du club en Premier League et dans son triomphe en Ligue des champions. Ses revenus reflètent sûrement son importance. Selon Forbes, Salah gagne plus de 605 745 £ par semaine à Liverpool. Ses modules complémentaires basés sur les performances ne sont pas publics, il n’est donc pas certain qu’il gagne plus que Haaland, mais il est certainement à égalité avec l’attaquant de Manchester City.

Cristiano Ronaldo – Manchester United

Malgré un été mouvementé, Cristiano Ronaldo est toujours l’une des plus grandes icônes du football mondial et également l’un des mieux rémunérés du sport. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or gagne environ 692 026 £ par semaine, selon Forbes. Quelques années plus tard, Ronaldo était au-dessus de tout le monde, même son rival de longue date Lionel Messi en ce qui concerne les revenus gagnés. L’attaquant de Manchester United est à l’aube de sa carrière et a un peu chuté dans les charts.

Neymar – Paris Saint Germain

Neymar ne sera jamais à l’écart lorsqu’il s’agit d’argent record. Le Brésilien n’est pas loin de la première place de Forbes, les champions de France lui versant la somme incroyable de 951 537 £ chaque semaine. Après avoir rejoint le PSG depuis Barcelone pour un transfert record de 200 millions de livres sterling en 2017, Neymar n’a pas encore donné au club français le trophée tant convoité de la Ligue des champions. Bien qu’il ait réalisé de brillantes performances, Neymar n’a pas réussi à réaliser le talent prodigieux qu’il a présenté à Barcelone. Avec Kylian Mbappe et Lionel Messi, il forme un trio mortel qui pourrait bien réaliser le rêve du PSG en Ligue des champions cette année et faire en sorte que leurs investissements en valent la peine.

Lionel Messi – Paris Saint-Germain

Sans doute le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi est un phénomène dans le football. Par conséquent, ses gains au PSG sont absolument époustouflants. L’Argentin gagne plus d’un million tous les sept jours, Forbes le marquant à 1 125 031 £ par semaine. L’attaquant vedette joue un rôle de premier plan pour les titans français et s’il mène l’Argentine à la Coupe du Monde de la FIFA historique au Qatar, ces chiffres remarquables peuvent aller encore plus loin.

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain

Le dernier mais non le moindre est le prodige français Kylian Mbappe, qui est devenu le joueur le mieux payé du football mondial après avoir signé un accord surprenant cet été. Forbes estime son salaire à 1 903 772 £ par semaine, au milieu de rumeurs selon lesquelles il aurait également été autorisé à décider qui devrait devenir manager ou directeur du football au PSG. L’attaquant vedette a snobé un transfert au Real Madrid qui semblait inévitable à la fin de la saison dernière.

